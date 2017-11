Das sagt Tami zur scharfen Kritik seines Präsidenten

Es ist erst zehn Tage her, da sagte Angelo Renzetti: «Wir können das Team der Stunde werden.» Und er sagte auch: «Unser Trainer macht einen ausgezeichneten Job.»

Renzetti ist Präsident des FC Lugano. Am Donnerstag hat er sich wieder gemeldet. Und da hat es nicht mehr ganz so euphorisch getönt, nicht mehr so, als stünde er gedanklich davor, Pierluigi Tami zu bitten, doch seinen Vertrag um mehrere Jahre zu verlängern. Renzetti schimpfte. Über den Coach. Über dessen taktischen Vorgaben in der Europa League gegen Viktoria Pilsen. Über die seiner Ansicht nach zu defensive Rolle des Offensivspielers Bottani. Über die 1:4-Niederlage. Seine Tirade entzog ihm offenbar ziemlich viel Energie – er musste temporär in Spitalobhut gebracht werden.

Zieht sich Tami zurück?

Nun ist die Frage die: Wie soll das weitergehen in Lugano? Was passiert mit Tami, wenn die Mannschaft heute Nachmittag in Thun verliert? Oder ist der Trainer vielleicht selber so genervt von der präsidialen Attacke, dass er sich freiwillig zurückzieht?

Als Renzetti im Sommer Tami holte, war er bereit, ihm einen Zweijahresvertrag zu geben. Tami lehnte ab, er wünschte sich, die Zusammenarbeit vorerst auf eine Saison zu beschränken. «Wenn wir sehen, dass es passt, machen wir weiter», sagt er, «wenn wir merken, dass es besser ist, aufzuhören, hören wir auf. Und der Club hat deswegen keinen Schaden.»

Kühle Reaktion

Tami ist 56, zuvorkommend und kein Freund von Polemik. Auf die Tirade von Renzetti antwortet er kühl, es habe doch jeder im Verein seine Aufgabe: Er trainiere die Mannschaft, der Präsident führe den Club. Was das Unverständnis Renzettis über die Rolle Bottanis angeht, kontert Tami: «Das ist doch nichts Ungewöhnliches. Auch Mandzukic bei Juventus muss solche Aufgaben übernehmen. Obwohl er doch Stürmer ist.»

In seiner Funktion verteidigt Tami seine Spieler. Er lobt sie für ihre Einstellung («dieses Team ist fantastisch»), er hebt hervor, wie sehr die Belastung mit der Meisterschaft, dem Cup und der Europa League an der Substanz zehre – und er sagt: «Wir haben in Pilsen nicht alles nur schlecht gemacht.» (pmb)