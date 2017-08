Das schallende Echo auf den ARD-Knall mit Scholl

Mehmet Scholl, der ehemalige Star von Bayern München und deutsche Nationalspieler, war während neun Jahren Fussballexperte der ARD. Ein Streit zwischen Scholl und der öffentlich-rechtlichen deutschen Anstalt war offenbar der Anfang vom Ende, obwohl der Sender erst kürzlich die weitere Zusammenarbeit mit Scholl kommuniziert hatte – allerdings mit der Mahnung an Scholl, er müsse sich an die Regularien halten, wie ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky unmissverständlich sagte: «Er muss den Inhalt und die redaktionelle Hoheit akzeptieren.»

Aber offenbar konnte der Streit auch hinter den Kulissen nicht geschlichtet werden, worauf der Sender am Donnerstag eine «einvernehmliche» Trennung bekannt gab. Wie «Bild» nun berichtet, soll Scholl über die offizielle Pressemitteilung der ARD derart verärgert gewesen sein, dass er sogleich seine Kündigung eingereicht habe. Offenbar wollte Scholl auf die inhaltlichen Planungen von Fussballsendungen selbst Einfluss nehmen. Der ehemalige deutsche Internationale hatte im Juni während des Confed Cups zwei Sendungen boykottiert, weil er einen von der ARD recherchierten Bericht über Doping in der russischen Nationalmannschaft bei der WM vor drei Jahren als nicht relevant erachtete und darüber nicht sprechen wollte.

«Ein Experte für Entgleisungen»

«Die Wahrheit liegt auf dem Platz», heisst die Schlagzeile der «Frankfurter Allgemeinen», die einen Kommentar dann so einleitete: Zuerst verkündet die ARD, sie wolle mit Mehmet Scholl weitermachen, obwohl er als Fussball-Experte nicht über Doping reden wollte. Zwei Tage später muss er gehen. Was hat sich da abgespielt? Mit Ach und Krach hätten sich die ARD und Scholl wieder zusammengerauft.

«Ein Experte für Entgleisungen», kommentiert der «Kölner Stadt-Anzeiger». Fusball-Experte bei einem grossen Fernsehsender zu sein, sei schwerer, als sich manch einer das vorstellen möge, denn die wichtigste Voraussetzung sei: Die Leute müssten einen kennen. Scholl würden alle kennen, manch einen kenne niemand. Deshalb sei er auch Fussball-Experte bei der ARD geworden und habe die Leute neun Jahre mehr oder weniger gut unterhalten. Am Anfang mehr, am Ende weniger, denn die Rolle des kickenden Lausbuben habe sich irgendwann abgenutzt.

«Scholl und Rauch»

«Ein Spruch zu viel – Warum sich ARD von Mehmet Scholl trennt», titelt die «Berliner Morgenpost» und kommentiert, dass am Donnerstag die ARD-Fussballwelt noch in Ordnung gewesen sei.

Dabei habe sich der Fussballexperte des Senderverbundes bereits vor Tagen nach Kräften bemüht, sie durcheinanderzubringen. In der jenseits des Weisswurst-Äquators so gut wie unbekannten Hörfunksendung «Mehmets Schollplatten» des Bayerischen Rundfunks habe er am Sonntag erklärt, warum er die beiden Halbfinalspiele des Confed Cups geschwänzt habe.

«Scholl und Rauch», meint «Spiegel online» in seiner Schlagzeile. ARD und Mehmet Scholl würden sich trennen – das sei nach dem Eklat um das Dopingthema unausweichlich gewesen. Der 46-Jährige sei als TV-Moderator immer wieder angeeckt.

«Mit diesen Sprüchen eckte Mehmet Scholl an», berichtet «Die Welt». Scholl sei ein Freigeist und sage, was er denke. Vielen erfrischenden Kommentaren habe er aber auch immer wieder grenzwertige Aussagen beigemischt, mit denen er immer wieder angeeckt sei, kommentiert «Die Welt» mehrere Sätze Scholls, darunter jener über Ronaldo: «Vielleicht kommt Cristiano Ronaldo ja in den Knast. Dann mache ich mir Sorgen, dass er zur Miss September wird.» Und über Deutschlands Torjäger Mario Gomez habe Scholl einst gesagt: «Ich hatte zwischendrin Angst, dass er sich wundgelegt hat, dass man ihn wenden muss.» (tn)