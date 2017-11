Das sind die möglichen Schweizer WM-Gegner

Es war eine unerwartete Zitterpartie. Trotz dem 1:0 in Belfast musste die Schweiz bis zur letzten Minute um die WM-Qualifikation bangen. Und das, obwohl sie in der Gruppe sensationelle 27 Punkte holte – mit mehr Punkten kann man nicht Zweiter werden. Zwar brachten die neun Siege nicht die direkte Qualifikation, allerdings verschaffen sie der Schweiz eine gute Ausgangslage für die Weltmeisterschaft kommenden Sommer in Russland (14. Juni bis 15. Juli).

Wenn am 1. Dezember in der Konzerthalle des Kreml in Moskau die Gruppen ausgelost werden, wird das Team von Vladimir Petkovic aus Top 2 gezogen. Dies, weil die Töpfe 2 bis 4 nicht wie früher nach regionalen Kriterion, sondern gemäss dem Fifa-Ranking besetzt werden. Dort steht die Schweiz auf Rang 11.

Zwar ist die genaue Verteilung erst am Donnerstag bekannt, dann sind alle Barrage-Spiele absolviert, dennoch zeigt die Auflistung, dass die Schweiz einigen Hochkarätern aus dem Weg gehen wird – und sie deshalb bereits jetzt ein heisser Anwärter auf den Achtelfinal ist. Bei der Auslosung dürfen nicht zwei aus derselben Konföderation in eine Gruppe kommen – ausgenommen ist Europa. Es dürfen maximal zwei Uefa-Vertreter in dieselbe Gruppe gelost werden.

Video – Die Rettungstat von Rodriguez

So wichtig wie der Penalty im Hinspiel: Ricardo Rodriguez steht am richtigen Ort. (Video: SRF/Tamedia-Webteam)

(fas)