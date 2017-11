Das verlorene Wir-Gefühl

Der Morgen danach, er ist der schlimmste. Ich erinnere mich nur an Bruchteile dessen, was am Abend zuvor geschehen ist. Sofern es denn wirklich geschehen ist. Ich mag es nicht wirklich glauben. Klammere mich an die leise Hoffnung, dass alles nur ein böser Traum war. Doch dann kehren die Bilder wieder zurück. Bilder des weinenden Gianluigi «Gigi» Buffon. Ein Berg von einem Mann, der schluchzt, nach Fassung ringt. Sich bei seinen Fans, den Italienern, entschuldigt, für das Versagen seiner Mannschaft und vor allem dafür, den vielen fussballbegeisterten Kindern mit seinen Tränen ein schlechtes Vorbild gewesen zu sein. Denn Niederlagen gehörten zum Sport, sagt er.

Einer der grössten Torhüter der Fussballgeschichte, il Portierone und Capitano der Squadra Azzurra, Weltmeister im Jahr 2006 – er hat das Wunder in seinem letzten Spiel mit dem Trikot der italienischen Nationalmannschaft nicht vollbracht. Italien hat sich nach bald 60 Jahren erstmals nicht für die Endrunde einer Weltmeisterschaft qualifiziert. Es ist mehr als nur ein böser Traum, es ist ein Albtraum; die krude Realität.

Schlimmer aber als die Tatsache, dass Italien als vierfacher Weltmeister ausgeschieden ist, weil es gegen Schweden, einen aus fussballerischer Sicht doch eher bescheidenen Gegner, verloren hat, ist das Bewusstsein, dass nicht einmal der Glaube daran, es am Ende doch noch irgendwie zu schaffen, mehr reicht. Wenige Stunden vor dem Spiel hatte Alessandro Del Piero, ein ehemaliger Weltklasse-Stürmer von Juventus Turin und Nationalspieler, auf Twitter geschrieben: «Wir haben viel durchgemacht. Aber am Ende haben wir stets gewonnen, zusammen. Wir müssen es auch heute Abend schaffen. Alle vereint, forza!» Das war 1982 so, als die Italiener die Vorrunde nur um Haaresbreite schafften und dann Weltmeister wurden. Oder 2006 in Berlin. Nach dem riesigen Bestechungsskandal glaubte niemand daran, dass sich Italien aufraffen würde. Am wenigsten die heimischen Medien, die die eigene Mannschaft kaputtschrieben und damit genau das Gegenteil bewirkten: Das Team um Trainer Marcello Lippi schloss sich zusammen und gewann die Weltmeisterschaft im Penaltyschiessen gegen Frankreich. «Il cielo è azzurro sopra Berlino», der Himmel ist blau über Berlin, rief der Fernsehkommentator Marco Civoli. Das Sommermärchen war perfekt.

Das Glück hat jetzt aber ein Ende. Das Wursteln auch. Und mit Gigi Buffon weint ganz Italien, das sich mit seiner Fussballnationalmannschaft identifiziert. Wir, «gli azzurri», die inbrünstig die Hymne singen, eins sind mit den Spielern auf dem Feld, mit jenen auf der Ersatzbank, mit ihrem Trainer. Wir, die leiden, jubeln, den Gegner besiegen, Weltmeister werden – uns bleibt nach vergangenem Montag nicht mehr viel. Ausser die Erinnerung an das, was einmal war. Ausgerechnet zu einem Zeitpunkt, in dem ein Erfolg im Fussball so wichtig gewesen wäre, weil er, wenn auch nur für einen kurzen Moment, die Misere des stark angeschlagenen Italien ausgeblendet hätte. Und weil selbst die vielen jungen italienischen Arbeitskräfte, die wegen des wirtschaftlichen Stillstands ihr Land verlassen mussten, stolz gewesen wären. Dieses Wir-Gefühl droht nun ganz zu verschwinden.

Das Wursteln geht weiter

Vielleicht ist nach der schmerzlichen Niederlage von Montag die Erkenntnis gereift, dass sich eine blosse Pinselrenovation auf Dauer nicht lohnt. Zumindest im Fussball, wo der Schlusspfiff das Aus bedeutet. Der Trainer keine zweite Chance bekommt. Spieler aus Altersgründen bei der nächsten Meisterschaft nicht mehr dabei sein können. Es braucht mehr.

Und im politischen Italien? Dort gelten andere Regeln. Nach der verlorenen Abstimmung über die Verfassungsreform vor knapp einem Jahr kündigte der damalige Ministerpräsident Matteo Renzi seinen Rücktritt an. Er wolle sich aus der Politik zurückziehen. Ein paar Wochen lang liess er sich mit seiner Familie beim Einkaufen fotografieren und startete dann seinen Wahlkampf für die kommenden Parlamentswahlen. Silvio Berlusconi, auch er einst Ministerpräsident, wurde verurteilt und galt politisch als erledigt. Nun könnte er im nächsten Jahr die Wahlen gewinnen. Das Wursteln in Italien geht weiter.

(Basler Zeitung)