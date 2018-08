Der FC Basel ist zurück auf Feld 1

Wie Christian Gross den gestrigen Tag verbracht hat, ist nicht bekannt. Man darf aber davon ausgehen, dass der 63-Jährige irgendwo in der Nähe von Kairo mit den Spielern des SC Zamalek auf dem Trainingsplatz stand, um das morgige Meisterschaftsspiel seines neuen Vereins gegen Al-Ittihad Alexandria gewohnt professionell vorzubereiten. Aber weiss man es …?

Was man hingegen ziemlich sicher weiss: Gross war gestern nicht in Basel, und er war ganz bestimmt nicht im St.-Jakob-Park. Und trotzdem war sein Name dort immer wieder zu hören.

Das lag daran, dass der FC Basel seinen neuen Trainer präsentiert hat: Marcel Koller. Koller ist zwar nachweislich nicht Christian Gross. Die beiden sind aus unterschiedlichsten Gründen sogar ganz einfach voneinander zu unterscheiden. Doch die Karrieren der beiden Zürcher sind so eng miteinander verflochten, dass man sich den einen ohne den anderen fast gar nicht mehr vorstellen kann.

Unter dem Trainer Gross hat der Spieler Koller 1995/96 die erste Saison eines Schweizer Vereins in der Champions League bestritten. Kein Trainer war länger Kollers Vorgesetzter in sportlichen Fragen als Gross. Die Prägung des einen auf den anderen ist unmöglich zu übersehen. Aber nicht nur aus diesen Gründen sahen sich bei der Vorstellung Kollers einige der Beobachter des FC Basel in die Zeit unter Christian Gross zurückversetzt.

Kompetenz und Einfluss

Der FC Basel befindet sich in diesen Tagen in der grössten sportlichen Krise seit 12 Jahren. Die Champions League haben die Basler dank einem desolaten 0:3 gegen Paok Saloniki verspielt. Und auch in der Liga droht der Verein früh den Anschluss an die Konkurrenten zu verlieren. In den vergangenen Tagen war immer wieder ein Begriff zu hören, der den Ist-Zustand des Vereins besser beschreibt als jeder andere: «Unruhe».

Dabei ist der FCB genau genommen seit dem Führungswechsel vor knapp einem Jahr nie mehr richtig zur Ruhe gekommen. Ein neuer Präsident, ein neuer Sportchef, ein neuer Trainer und ein neues Konzept. Dazu die vielen Wechsel im Kader und auch auf der Geschäftsstelle. Die völlig misslungene Massnahme, Jean-Paul Brigger zum Delegierten des Verwaltungsrats zu ernennen. Und über allem natürlich die verpasste Meisterschaft.

Wo beim FCB in den letzten Jahren eine fast schon beängstigende Einigkeit und Ruhe herrschte, knirscht und knarrt es mittlerweile an allen Ecken und Enden. Der neuen Führung fehlt die Erfahrung, die Abstimmung und in einigen Punkten die Kompetenz.

Aus diesem Grund hat der FCB mit Marcel Koller einen Gegenentwurf zu dessen Vorgänger Raphael Wicky als Trainer installiert. In einem völlig verunsicherten Verein muss der 57-Jährige kraft seiner Erfahrung und Routine für Besserung sorgen. Koller soll derjenige sein, an dem sich nicht nur das Team aufrichtet, sondern der ganze Verein.

Im Gegenzug dafür überlässt ihm der Verein so viel Kompetenz und Einfluss, wie es seit Christian Gross kein Basler Trainer mehr hatte. Eine erste Kostprobe davon gab es bereits an Kollers erstem Arbeitstag. Carlos Bernegger, der beim FC Luzern nicht immer auf einer Wellenlänge mit Alex Frei war, wird Kollers Assistent. Und das, obwohl man eigentlich Marco Schällibaum für die Position ins Auge gefasst hatte. Zudem muss Matias Delgado den Club verlassen; dabei hat ihn der FC Basel erst vor wenigen Tagen näher an die 1. Mannschaft herangerückt.

Es sind die ersten Entscheidungen des neuen Trainers, die zeigen, welch mächtige Position er innerhalb des Vereins einnimmt. Und Koller wird in den Verhandlungen ebenso sichergestellt haben, dass er bis Ende August noch die Verstärkungen erhält, die er für seine Elf als zwingend erachtet.

Träger und Präger

In der aktuellen Situation ist die Entscheidung, Koller mit mehr Macht auszustatten als seine Vorgänger, nur verständlich. Der Trainer federt einen grossen Teil der Basler Führungs- und Kommunikationsschwächen ab. Der Verein erhofft sich durch Koller möglichst schnell eine Verbesserung in allen Bereichen. Und die Verpflichtung des gestählten Trainers nimmt zugleich auch Sportchef Streller vorerst aus der Schusslinie. Der Preis, den der Verein dafür zahlen muss, ist jedoch massiv.

Der FCB entfernt sich nur ein Jahr nach dem Führungswechsel nämlich dezidiert von der Philosophie, die dem Club seine grössten Erfolge beschert hat. Unter Präsident Bernhard Heusler und dessen Führungscrew war immer klar: Die Ruhe innerhalb des Vereins geht nicht vom Trainer aus, sondern sie nimmt den umgekehrten Weg. Von der Vereinsspitze legt sie sich über sämtliche Bereiche.

Immer und immer wieder hat Heusler betont, dass der Trainer Träger der Vereinsphilosophie sei, nicht Präger. Marcel Koller ist nun aber mit dem ausdrücklichen Wunsch geholt worden, den Verein zu prägen. Der FC Basel begibt sich damit in eine Abhängigkeit, die aus den Erfahrungen unter Christian Gross bewusst vermieden wurde.

Der FCB hat mit der Entscheidung, Marcel Koller zu verpflichten, eine Entscheidung gefällt, die weit über den Spielstil des Trainers hinausgeht. Der Club hat sich in den letzten Jahren so oft neu erfunden, dass er nun wieder dort steht, wo er angefangen hat. Der FCB ist zurück auf Feld 1, er hat sich mit der Verpflichtung Kollers zurück in die Vergangenheit katapultiert.

Die Erinnerungen an die Ära Heusler verblassen dadurch zusehends. (Basler Zeitung)