Der FCZ als Aufbauhilfe, ausgerechnet

Es gibt Momente in einer Fussballsaison, in denen kann sich alles zum Schlimmsten wenden. Zuerst kommen die kleinen Anzeichen, oft schleichend. Dann ist der Negativtrend da. Und schliesslich folgt das Spiel, das den besten Dreijahresplänen und den schönsten Treueschwüren ein jähes Ende bereiten kann.

Ende September steht der FC Basel ganz nah am Rand einer solchen Klippe. Und der FC Zürich hätte wohl die Gelegenheit, den Rivalen über den Rand zu stossen. Da ist die Szene, als Michael Frey alleine auf das Basler Tor loszieht. Doch der Zürcher Stürmer vergibt, kurz darauf fällt das 1:0 für Basel, das wegen eines Fouls nicht zählen dürfte. So wird der FCZ an jenem 23. September unfreiwillig zum Aufbauhelfer eines FCB, der doch eben noch wie ein angezählter Boxer durch den Ring zu taumeln schien.

Es gibt Momente in einer Fussballsaison, in denen kann sich vieles zum Guten wenden. Nicht immer ist logisch nachvollziehbar, was da passiert. Oft gehört ein wenig Glück dazu. Ein paar Zentimeter hier, ein ausgebliebener Pfiff dort – und plötzlich greifen Rädchen ineinander, die zuvor noch nicht einmal zu wissen schienen, dass sie Teil eines grösseren Ganzen sind.

FCZ wichtiger als Benfica-Gala

Noch mag Raphael Wicky nicht vorbehaltlos davon ausgehen, dass er gegen die Zürcher so einen Abend erlebt hat. «Lasst uns in der Winterpause noch einmal über Schlüsselmomente reden», sagt der Trainer des FCB. Und stellt doch gleichzeitig das 1:0 gegen Zürich weit über die folgende 5:0-Gala gegen Benfica Lissabon in der Champions League: «Das Spiel gegen den FCZ war emotional wichtiger. Auch wegen der Energien, die in diesem Spiel freigesetzt wurden.»

Vor diesem Energieschub muss sich beim FCB in nur wenigen Stunden sehr viel bewegt haben. Nicht einmal drei Tage bleiben den Baslern vor jenem Auftritt gegen den FCZ, um auf ein Spiel in St. Gallen zu reagieren, das nicht nur rund um den Club Alarmstufe Rot ausgelöst hat. «Die Situation war für alle nicht angenehm», gibt Wicky im Rückblick zu. Und mag gar nicht abstreiten, dass es dafür Gründe gab: «Die erste Halbzeit in St. Gallen war katastrophal.»

Wicky bleiben kaum Trainingsstunden, um zu reagieren. Er macht dafür etwas anderes: reden, reden, reden. Es geht um eigentlich kleine Dinge – und doch Grundsätzliches. Nicht die Spielanlage selbst ist das Thema, aber die Einstellung, mit der sie umgesetzt wird. «Waren wir wirklich immer konsequent in unserer Abwehrarbeit?», fragt Wicky. Wer den FCB bei den Gegentoren gegen Lausanne oder St. Gallen gesehen hat, weiss, dass es sich nur um eine rhetorische Frage handeln kann. War es verletzter Stolz?

Während Wicky mit seinen Untergebenen spricht, muss mit diesen noch etwas anderes geschehen sein. Vielleicht ist es der verletzte Stolz, vielleicht ist es bloss der Ernst der Lage: Plötzlich liefern Spieler, die zuvor in erster Linie mit sich selbst beschäftigt schienen, wieder gute Leistungen ab. Auch jene, die Trauer zu tragen schienen, weil ihnen der Sprung ins Ausland verwehrt geblieben war.

Wicky weiss nicht, ob einige Spieler durch Abwanderungsgedanken gehemmt waren: «Aber ich weiss aus meiner Zeit als Profi, wie schwierig Transferperioden sein können.» Er erzählt das vor dem Cupspiel vom Mittwoch in Rapperswil. Und weil sich für diese Pflichtaufgabe selbst in Basel nur eine Handvoll Journalisten interessiert, kann er für einmal locker unten stehen, anstatt auf einem Podium zu sitzen. Es ist zu spüren, dass dem Walliser diese intimere Gesprächssituation viel mehr behagt, als wenn er irgendwo auf einem Podest abgefragt wird.

Das ist wohl ein kleiner Schritt im Lernprozess eines 40-Jährigen, der zum ersten Mal in seiner Karriere eine Profimannschaft trainiert. Und es ist ja nicht so, dass Wicky der Einzige der neuen Basler Crew wäre, dem bewusst geworden sein dürfte, dass man in eine neue Position erst hineinwachsen muss.

Dem neuen Besitzer Bernhard Burgener etwa wurde erst durch eine mediale Breitseite klar, dass es in Basel lieber gesehen wird, wenn nach einer 1:2-Niederlage in St. Gallen einer aus dem Vorstand hinsteht und Verantwortung übernimmt. Prompt tauchte Burgener, der sich als Präsident doch komplett im Hintergrund halten wollte, nach dem FCZ-Spiel in der Medienzone auf. Sein «Pech» war es, dass der FCB gewonnen hatte – der Test in der Niederlage steht also noch aus.

Der FC Basel ist ein Club, bei dem keiner lange überlebt, dessen Lernkurve nicht mindestens so steil ist wie die Haupttribüne im St.-Jakob-Park. Im Gegenzug haben die Basler auch Mittel zur Verfügung, von denen die Konkurrenz nur träumen kann. Und diese Muskeln liessen sie in diesem Herbst spielen, um die zu euphorische Kaderbeurteilung des Sommers zu korrigieren.

Das korrigierte Stürmer-Risiko

Von Anfang an war klar, dass es ein Risiko war, mit drei schnellen, aber unerfahrenen Teenagern und Ricky van Wolfswinkel im Sturm in die Saison zu starten. Trotzdem tat der FCB seinem neuen Jugend-Credo folgend genau das. Inzwischen ist van Wolfswinkel schwer verletzt. Und Sportchef Marco Streller durfte mit Cédric Itten (Luzern) und Albian Ajeti (St. Gallen) doch noch zwei Angreifer der robusteren Sorte aus dem Exil zurück nach Basel holen. Dass der Preis für Ajeti, dessen Ablöse der FCB im Sommer noch als zu hoch taxiert hatte, kaum gesunken sein dürfte? Lehrgeld, das die Basler Führung bezahlt – ohne gleich alles Ersparte aufzubrauchen.

Wickys Gespräche mit den Spielern, der verletzte Stolz, die Nachbesserungen der sportlichen Führung. Alles dürfte seinen Teil dazu beigetragen haben, dass sie in Basel nun sogar davon träumen, die Achtelfinals der Champions League zu erreichen. Und das nur einen Monat nachdem in der Stadt bereits der Untergang des lokalen FC vorausgesagt worden war.

«Klar fühlt sich das alles im Moment sehr gut an», sagt Wicky vor dem nächsten Treffen mit dem FCZ. Und traut der neuen Basler Idylle doch nicht ganz. Auch das: ein wichtiger Schritt im Lernprozess.

Beim ersten Duell mit dem FC Zürich ging es schon fast um seinen Job. Nun reist Raphael Wicky nach seiner ersten Erfolgsserie als FCB-Trainer zum Rückspiel an. (Tages-Anzeiger)