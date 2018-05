Der FCZ in der Europa League: Es winkt ein Wiedersehen

Nach der durchaus geglückten Saison und dem Cupsieg darf man sich beim FC Zürich auch über eine neue Gewissheit freuen: Die Zürcher spielen nächste Saison in der Gruppenphase der Europa League, dürfen sich über zusätzliche Einnahmen freuen – und möglicherweise über den einen oder anderen illustren Gast im Letzigrund.

2,6 Millionen Antrittsgage

Die Antrittsgage im Schwesterwettbewerb der Champions League betrug vergangene Saison 2,6 Millionen Euro, für die kommende Kampagne könnte sie durchaus noch ansteigen. Mit 360'000 Euro wird ein Sieg in der Europa League von der Uefa belohnt, 120'000 gibt es für ein Unentschieden. Und zu den Punkteprämien kommen nach der Gruppenphase jeweils noch Gelder, die aus einem TV-Verteilschlüssel generiert werden.

Bereits in zwei Wochen beginnt die erste Qualifikationsphase für die Europa League. Damit muss sich der FCZ nicht beschäftigen. Durch die umfassende Modusänderung im Europacup dürfen neu noch mehr Pokalsieger direkt an der Europa League teilnehmen – ganz im Sinne der Vorgängerwettbewerbe Uefa-Cup und Cupsieger-Cup. Dazu kommen weiterhin die Vereine, welche in den grossen Ligen die Champions League knapp verpasst haben.

Aus England sind das Chelsea und Arsenal, aus Italien Lazio Rom und Milan, dazu Vereine wie Leverkusen, Villarreal oder der diesjährige Finalist Olympique Marseille. Auf all diese Gegner kann der FCZ treffen, mit seinem tiefen Koeffizienten (12.00) wird er ziemlich sicher im Lostopf 4 landen. Eine Gruppenkombination mit Chelsea (Topf 1) und Marseille (Topf 2) wäre also möglich – und aus Topf 3 könnte zum Beispiel Eintracht Frankfurt dazukommen.

Frankfurt, da war doch was? Richtig, die Hessen – dank des überraschenden Cupsiegs gegen den FC Bayern auch direkt in der Gruppenphase – werden ab kommender Saison von YB-Coach Adi Hütter trainiert. Es wäre für den FCZ und Trainer Magnin ein frühes Wiedersehen mit dem Österreicher, gegen den sie nach einer negativen Bilanz in der Meisterschaft mit dem Cupsieg das bessere Ende für sich behielten.

Seine definitiven Gegner erfährt der FCZ spätestens am 31. August. Dann findet in Monaco die Auslosung für die Gruppenphase der Europa League statt.

