Der Ultras-Konflikt

Das Berliner Olympiastadion kann ein trostloser Ort sein, einsam und grau. Doch die Sonne schien am 11. Juni 1994, die Bomberjacken trugen sie offen, 23 Kölner. 23 von insgesamt 10’100 Zuschauern im riesigen Stadion, die meisten Plätze blieben leer. Die Fans der Fortuna, die gegen den Abstieg aus der zweiten Liga kämpfte, waren überall zu hören. Jedenfalls in ihrer Erinnerung. Als die Fortuna zum 1:1 gegen die Hertha traf, tanzten sie im Gästeblock Polonaise. Genug Platz hatten sie ja. Am Parkplatz brannten sie bengalische Fackeln ab, bis die Polizei sie in den Fanbus sperrte. Dann fuhren sie saufend und singend, aber weitestgehend friedlich zurück nach Köln.

Alles für den Verein, egal ob mit 23 oder zu dritt, «dat is ultra», sagt Marco Valenti (50), mit einer Stimme, rau wie Bimsstein. Sein Bruder Renato nickt. Wenn jemand erklären kann, was dieses Wort bedeutet, über das jetzt wieder alle rätseln, dann die beiden, die damit angefangen haben. Marco und Renato Valenti haben 1986 den ersten Ultra-FanClub in Deutschland gegründet. Jetzt haben sie ihr Fotoalbum mitgebracht, um von früher zu erzählen. Der Kellner in der Kölner Pizzeria soll die Musik leiser drehen, sie wollen verstanden werden. Marco Valenti sagt: «Ich sehe nicht viele Ultras.» Nicht mehr, heute, im Jahr 2017.

«Krieg dem DFB»



Es beginnt nun eine neue Bundesliga-Saison, aber sie beginnt nicht friedlich. Im Mai marschierten rund 2000 Dresdner Fans beim Spiel in Karlsruhe durch die Stadt, inszenierten sich als Fussballarmee, trugen Camouflage, schossen Feuerwerk, trommelten und zeigten Plakate, auf denen stand: «Krieg dem DFB». Im Sommer haben sich Ultras aus mehreren Städten in Dresden getroffen. «Krieg dem DFB», das ist die Ansage für diese Saison.

Es ist nicht neu, dass Ultras gegen den Deutschen Fussball-Bund protestieren und gegen das, was sie die Kommerzialisierung des Fussballs nennen, gegen hohe Ticketpreise, gegen einen Auftritt von Helene Fischer in der Halbzeit des DFB-Pokalfinales. Neu ist, dass der Konflikt so radikal ausgetragen wird. Krieg, ist das noch ultra? Ist das Satire? Ist das nur gefährlich?

Ein kurzer Rückblick auf die Ereignisse der vergangenen Tage: Vermummte Fans von Hannover 96 randalierten bei einem Testspiel beim FC Burnley, bis das Spiel abgebrochen wurde. Aus Protest gegen den Präsidenten Martin Kind beschlossen viele 96-Fans, fortan im Stadion nicht mehr zu singen. «Wir brauchen sie nicht», sagte Kind der «Bild»-Zeitung über die Ultras, «wir werden versuchen, sie auszugrenzen.»

Der Boulevard provoziert

Dem Blatt passte das in die Themenwoche. «Erster Fussballstar fordert Knast für Ultras», lautete eine Schlagzeile. Dabei hatte Jannik Vestergaard, ein dänischer Profi, über Randalierer in Kopenhagen gesprochen, nicht von Ultras, er distanzierte sich von der Zeile. Julian Reichelt, früher Kriegsreporter, inzwischen «Bild»-Chef, twitterte seine Fronttaktik für die Saison: «Wir werden Gewalttäter in den Kurven klar identifizierbar in @BILD zeigen», und zwar in «gestochen scharfen Nachrichtenfotos».

Im DFB-Pokal war dann schon mal zu beobachten, was sich die Ultras so unter ihrem Krieg vorstellen. In Karlsruhe hielten sie Transparente, auf denen «Fussballmörder DFB» stand. Am Montag beschossen sich zur besten Fernsehsendezeit die verfeindeten Ultras aus Rostock und Berlin mit Feuerwerk. Sie zündeten Sitzschalen an und qualmten das Stadion voll. Das Spiel stand kurz vor dem Abbruch.

Am Mittwoch meldete sich dann DFB-Präsident Reinhard Grindel auf der DFB-Internetsite zu Wort. «Wir haben verstanden, dass es um mehr geht», schrieb Grindel, der Fussball stehe auch für Stehplätze und faire Eintrittspreise. Es soll einen neuen Dialog geben und vorerst keine Kollektivstrafen mehr, wie die Sperrung der Dortmunder Südtribüne in der vergangenen Saison. Kollektivstrafen sind der Hauptkritikpunkt der Ultras. Grindels Worte sind ein Friedensangebot, vielleicht ein letztes.

Frieden? Krieg? Marco und Renato Valenti haben daran nicht gedacht, als sie 1986 die Kurve von Fortuna Köln verändern wollten. Der Verein hatte gerade das Relegationsspiel zum Aufstieg in die erste Liga gegen Dortmund verloren, mit 0:8.

Fortuna Köln, die Pioniere

Die Fortuna, das ist der kleine Verein in der Kölner Südstadt, neben dem FC. Es war der Club des Präsidenten, Millionärs und Mäzens Hans Löring, der sich Schäng nannte und in seinem «Vereinche» alles allein entschied; der einen Trainer in der Halbzeitpause feuerte und erklärte: «Ich als Verein musste reagieren.» Die Fortuna war ein Kult-Club, als es das Wort noch nicht gab. Hingehen wollte trotzdem niemand. Die Valentis sagten: «Wir müssen was tun.»

Im Satellitenfernsehen und in der Fan-Zeitschrift Supertifo sahen sie voller Sehnsucht die Bilder aus Italien, wo die Fans sich seit den Sechzigerjahren Ultras nannten, enorme Fahnen schwenkten, alle die gleichen Jacken trugen, Konfetti warfen, mit Feuer spielten. In Deutschland war es damals eine Mutprobe, in die Kurven zu gehen, in denen Hooligans das Sagen hatten. Die Stadien waren halb leer. Oder es war gar nichts los, wie bei der Fortuna.

Die Valentis bestellten eine enorme Fahne mit einem Adlerkopf drauf. Sie kauften sich Bomberjacken mit denselben Aufnähern. Sie nannten sich Eagles, nach den berüchtigten Ultras von Lazio Rom. Ein bisschen grimmig wollten sie halt wirken, sagt Marco Valenti. Sonst hätten sie auch einen Maikäfer nehmen können.

Ultras zu definieren ist fast unmöglich

Es ist kompliziert zu definieren, was ein Ultra ist. Fast unmöglich, sagen Wissenschaftler. Ultras sind die grösste jugendliche Subkultur, sagen manche. Sie machen Stimmung, basteln Choreografien, faszinieren die einen, nerven die anderen. Doch jede Szene definiert die Regeln anders und in unterschiedlicher Ausprägung, ob es um die Art der Unterstützung geht oder um die politische Gesinnung. Es gibt linke Ultras in St. Pauli, es gibt rechte in Cottbus. Es gibt Ultras, die viel über solche Fragen nachdenken. Und es gibt Ultras, denen das Denken eher schwerfällt. Die Eagles hielten am Anfang viele für rechts, wegen der Bomberjacken. Doch mit Rassismus hätten sie nichts zu tun gehabt, sie wollten nie politisch sein, sagt Valenti.

Was die meisten Ultras eint, ist das Ziel, ihren Club immer und überall zu unterstützen, einen Lebensstil zu teilen. Und gegen jene zu sein, die den Fussball verändern wollen. Protest als Prinzip.

In Köln ging es anfangs vor allem um Kreativität. Die Valentis arbeiteten im Restaurant der Familie, «Bei Bepi», Breite Strasse, beste Lage. Sie summten hinter der Theke Melodien für neue Fanlieder. «Es geht voran», sang die Band Fehlfarben, Neue Deutsche Welle. «Keine Atempause, der Löring geht voran», dichteten die Eagles. Renato, der zwei Jahre ältere Bruder, war der Capo mit Megafon, der Vorsänger. Heute, mit 52, ist er so ruhig, dass man das für ein Gerücht hält. Einen Fuss auf dem Wellenbrecher, einen am Zaun, so stand er da, Stehplatz Mitte. Der Lauteste im Block.

Bei den Ultras, hört man oft, finden auch die einsamen Seelen ein Zuhause. Präsident Löring fand es gut, dass jemand Stimmung machte im Südstadion, wo die Rufe auf dem Weg von der Tribüne über die Laufbahn zum Rasen verhallten. Sie verhandelten mit Löring über Dauerkartenpreise. «Jungs, wat sollen m'r nemme?», 120 Mark. Er bestellte ihnen Fanartikel, wenn auch unbrauchbare: Schals, die bis zum Boden reichten. Seit 1988 war auch Thomas Bächtold dabei. Ein wuchtiger Mann mit dem erzählerischen Pensum eines Büttenredners.

«Ultra», sagt Bächtold (45), «das hat mit Gewalt nichts zu tun gehabt.» Er erzählt von der Fernsehwerbung für Waschmittel und Damenbinden, Ariel Ultra, Always Ultra, «das war total positiv besetzt». Ultra, das hat vor allem Spass gemacht, «das war schon richtig bekloppt», das hiess extrem zu sein, «extrem für den Verein». Die Eagles fuhren zu jedem Spiel und am freien Wochenende nach Italien, auf Einladung der Ultras in Genua. Wie die organisiert waren, staunten sie: wie eine Firma.

Ultra bedeutete, dass sie sich für jeden Spieltag etwas Neues ausdachten, mit den Künstlern zusammenhockten, die bei Bepi an der Theke sassen. Dass sie nachts unter Brücken Transparente bemalten. Dass sie zum Grosshandel fuhren und kistenweise Bananen kauften, um sie hochzuhalten, zu Ehren des Flügelspielers, der so krumme Flanken schlug. Sie besorgten 60 Flickenteppiche beim «Teppich König», um den iranischen Stürmer Ali Mousavi zu feiern. Für Charles Akonnor, den neuen Spieler aus Ghana, bastelten sie ein Plakat: «All you need is beer, girls and Fortuna.»

Auch damals wurden Grenzen überschritten

Die Eagles wurden zur relevanten Stimme im Club, der «Express» zitierte sie, wenn sie etwas auszusetzen hatten. Sie diskutierten mit dem Trainer im Vereinslokal, es ging familiär zu. Sie schimpften auf die ersten Auswüchse der Kommerzialisierung, auf Cheerleader und ein Maskottchen namens Kikeriki. Doch sie produzierten auch selbst Merchandise, verkauften Aufnäher, Schals und T-Shirts. 2006 brachten sie eine CD heraus, als Funky Eagles.

Ultra, das bedeutete schon damals, Grenzen zu überschreiten. Sie kauften Leuchtfackeln und warfen sie vor dem Spiel über den Zaun, oder klebten sie sich ans Bein, um sie an den Ordnern vorbeizuschmuggeln. Sie verbrannten sich die Finger, es war ein Abenteuer. «Und es sieht geil aus.» Fanden damals alle. Wie in Mailand, schwärmten im Fernsehen Kommentatoren.

Camouflage als Protest der Fans von Dynamo Dresden. Bild: Keystone

Die Debatte um Pyrotechnik ist immer noch entscheidend im Verhältnis zwischen Ultras und Verbänden. 2011 gab es Gespräche zwischen dem DFB, der Deutschen Fussball-Liga und Fanvertretern, in denen den Fans in Aussicht gestellt wurde, Feuerwerkskörper im Stadion legal abzubrennen. Doch der DFB brach die Gespräche ab. Seitdem ist die Beziehung ruiniert, die Ultras fühlten sich hintergangen. Ein Dialog fand kaum noch statt. In diesem Sommer traf sich DFB-Vize Rainer Koch zu einer Aussprache mit den Dresdner Camouflage-Ultras, unangekündigt erschienen Repräsentanten von rund fünfzig Gruppen in ganz Deutschland. Sie waren wütend.

Die Rechten unterwandern viele Kurven

Aus Protest haben sich in den vergangenen Jahren viele Gemässigte zurückgezogen, die Bewegung wandelte sich. Rechte unterwanderten viele Kurven. Ein Problem gewann wieder an Bedeutung, das immer schwelte, aber halbwegs unter Kontrolle gewesen zu sein schien: Gewalt.

Na gut, sagen selbst die Eagles: Wenn mal was war, haben wir uns verteidigt. Es wird wohl nie wieder so gefährlich sein, in ein Stadion zu gehen, wie es in den Achtzigern war, zu den Zeiten der Hooligans, die lieber draufhauten, als Fussball zu schauen. Der Rückzug des Hooliganismus begann mit den schrecklichen Bildern während der WM 1998, als deutsche Hooligans den französischen Polizisten Daniel Nivel fast tot prügelten. Die Stadien wurden sicherer, die Ultras übernahmen. Doch seit Jahren, sagen Leute aus der Szene, wächst die Gewaltbereitschaft.

Hooligans, die sich im Wald zum Prügeln treffen, gewinnen wieder an Einfluss. Von «Hooltras», einer gefährlichen Mischform, sprechen Wissenschaftler. Das Pöbeln in den Kurven wird geschmackloser, Provokation ist wichtiger als Liebe zum Verein. Pyrotechnik ist kein Stilmittel mehr, sondern Ausdruck des Protests. «Krieg dem DFB» ist kein Spass.

In Dortmund hat ein Mann mit dem Künstlernamen M. I. K. I., Rapper bei einem Label namens Kopfnussmusik, das Video zur Kampfansage herausgebracht und ins Netz gestellt. Männer mit Sturmmasken, Fackeln und fleischigen Nacken hampeln herum und boxen in die Luft.

Einige der dominantesten Ultras sind in Köln

Wer verstehen will, wie gross der Frust in der Szene ist und warum, muss auch mit aktiven Fans sprechen, nicht nur mit den alten in der Kölner Südstadt. Die Ultras in den Kurven der Bundesligisten formierten sich in den Neunzigern, sie belächeln die Eagles eher. Einige der dominantesten in Deutschland sind in Köln.

Die Fans des 1. FC Köln sind berühmt für die Stimmung im Stadion – und berüchtigt. Es sind meist Regionalkonflikte, in denen es eskaliert. 2012 drängten Kölner Ultras einen Bus der Fans aus Mönchengladbach auf der Autobahn ab und attackierten ihn mit Eisenketten und Betonpfeilern. 2015 stürmten Kölner Ultras in Maleranzügen den Platz in Gladbach und randalierten. In der vergangenen Saison feierte die älteste FC-Ultra-Gruppierung Wilde Horde ihr 20-Jahr-Jubiläum mit einer gigantischen Choreografie. Der Angriff auf den Bus und der Platzsturm wurden gross abgebildet.

Man würde nun gerne mit den Ultras sprechen, mit jenen von der Wilden Horde, oder mit den Coloniacs, die im Stadion auch schon mal gegen die AfD demonstrierten und Gewalt kritisierten. Doch nach vielen Mails und unzähligen Whatsapp-Nachrichten kommt die Absage.

Es passt nicht ins Selbstverständnis von Ultras, mit Journalisten zu sprechen. Ultras verstecken sich gerne in der Anonymität der Gruppe und nennen es Solidarität, sie vermummen sich im Stadion. Dabei kann man mit manchen von ihnen, anonym, natürlich sprechen. Sie erklären, dass sie den Fussball lieben, aber dass das Geschäft sie anekelt und dass sie die Letzten seien, die sich wehren. Sie sagen, dass man ihnen ja nicht zuhöre, wenn sie nicht radikal auf sich aufmerksam machen würden, mit Fackeln und Gebrüll. Sie hätten es ja versucht. Sie beschweren sich über die DFB-Strafen, über Stadionverbote, 2272 gibt es derzeit. Die Frage ist nun: Nehmen sie das Angebot zum Dialog noch mal an?

Das Problem Gewalt

Die Gespräche mit Ultras werden schwierig, wenn ihr Hobby mit den Gesetzen und Regeln der Gesellschaft nicht mehr konform geht, weil es sich um alberne Rituale dreht, wie das Beschützen einer Fahne. Auch in Rostock war der Auslöser für das wilde Böllern eine Fahne, die Hansa-Ultras hatten sie gestohlen. Gespräche mit Ultras scheitern, wenn sie sagen, dass Gewalt dazugehört. Das sagen nicht wenige.

«Die Totengräber der Fankultur», hat Christian Seifert, Geschäftsführer des Ligaverbandes DFL, jene Ultras genannt, die im Frühjahr gegen den Hoffenheimer Mäzen Dietmar Hopp pöbelten und mit Pyrotechnik zündelten. Die DFL, die Interessenvertretung der Clubs, hat es nach der WM 2006 geschafft, die Bundesliga als Familienveranstaltung zu vermarkten, laut und bunt. Liga und Vereine würden für den Dialog mit den Fans gerne eine Art Parlament einführen, in dem alle Parteien im Stadion repräsentiert sind: Familien, Rollstuhlfahrer, nicht nur Ultras.

Die Vereine haben sich gefreut über Grindels Vorstoss am Mittwoch, sie konnten es kaum glauben. Denn die Clubs ärgern sich auch über Ideenlosigkeit in der Debatte, über die immer wiederkehrenden Vorschläge, Stehplätze zu verbieten etwa. Die Debatte, heisst es, sei eine Debatte ohne Gestern. Also, noch einmal zurück ins Gestern.

Thilo Lotterer (53), hat einen Händedruck wie ein Footballspieler, was daran liegt, dass er mal ein Footballspieler war. Er ist Polizist, einer der furchtlosen Sorte, hat am Kölnberg gearbeitet, einem sozialen Brennpunkt. Er war lange als szenekundiger Beamter für Fortuna Köln zuständig.

Lotterer presst die Hände aneinander, wenn er die festgefahrene Beziehung zwischen Polizisten und Ultras beschreibt. Und ja, sagt er, obwohl es bei der Fortuna keine Fans der gefährlichsten Kategorie C gab und es ihnen immer vor allem ums Fussballschauen ging: «Ein paar, die sich prügeln wollten, hatten wir schon.»

«Man muss auch verlieren können.»

Er beschreibt, wie er die Fans aufhielt, als sie sich hinter dem Stadion an die Gästefans heranpirschen wollten. Was macht ihr denn, habe er gefragt. Essener klatschen, hätten die Ultras gesagt. Er habe geantwortet: Seid ihr doof? Er erzählt von Auswärtsfahrten, auf denen sich die Fortuna-Fans auch mal davonstahlen. Er sagt: «Man muss auch verlieren können. Wenn sie cleverer waren, okay.» Ultras werfen der Polizei übrigens vor, dass auch sie Gefallen finden am Spiel Räuber und Gendarm.

Lotterer hat allerdings auch Gefallen gefunden an der Fortuna. Über seinem Schreibtisch hängt ein Kalender der Mannschaft. Er steht oft im Block, er trinkt jetzt mit manchen Fans auch mal ein Bier. Es kann also funktionieren. Vielleicht funktioniert es auch nur bei der kleinen Fortuna.

Der Club stürzte zu Beginn des Jahrtausends in die Verbandsliga ab, es drohte die Insolvenz. Die Eagles blieben natürlich, sie standen mit Spendendosen in der Fussgängerzone. 2014 kehrte der Club in die dritte Liga zurück. Inzwischen gehen die Gründungsmitglieder nur noch zu den wichtigen Spielen. «Alles hat seine Zeit», sagt Renato Valenti. Die dritte Generation der Eagles bestimmt jetzt den Ton im Block. Aber zum Saisonstart sind die Alten da.

Das Kölner Südstadion kann ein trostloser Ort sein, einsam und grau. Doch die Juli-Sonne scheint, Fortuna schlägt den VfR Aalen mit 1:0. Und nach dem Schlusspfiff singen die Jungen das Lied zur Melodie von «Oh My Darling, Clementine», das die Alten einst bei Bepi erfanden: «Eines Tages wird's gescheh'n. Und dann fahren wir nach Mailand, um Fortuna Köln zu seh'n.»

Ultra, das sind auch Wünsche, die niemals wahr werden. (baz.ch/Newsnet)