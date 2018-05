Der VfL Wolfsburg bleibt erstklassig

Der Bundesliga-Drittletzte aus Wolfsburg wahrte seine Erstklassigkeit mit zwei Siegen und dem Gesamtskore von 4:1 gegen Zweitligist Holstein Kiel in der deutschen Liga-Relegation.

Das Team mit dem erneut durchspielenden Schweizer Renato Steffen, aber ohne den nach wie vor verletzten Admir Mehmedi, gewann nach dem 3:1-Heimsieg das Rückspiel bei den unterklassigen Norddeutschen dank einem Kopfballtor von Robin Knoche (75.) mit 1:0.

Schon im Vorjahr hatte sich der ehemalige deutsche Meister in der Barrage durchgesetzt, damals gegen Eintracht Braunschweig. In Kiel waren die Gastgeber zwar über weite Strecken gleichwertig, kamen aber nur selten zu zwingenden Gelegenheiten. Die Wolfsburger waren insgesamt die abgeklärtere Mannschaft.

Holstein Kiel bleibt damit der Durchmarsch von der 3. Liga in die Bundesliga verwehrt. Erst vor einem Jahr waren die Norddeutschen in die 2. Bundesliga aufgestiegen. Noch in der Saison 2012/13 waren sie viertklassig gewesen.

Ob bei Wolfsburg Trainer Bruno Labbadia nach dem Klassenerhalt bleiben darf, ist noch offen. bei den Kielern stand der Abgang von Trainer Markus Anfang bereits fest. Der gebürtige Kölner übernimmt in seiner Heimatstadt den 1.FC Köln. ((tzi/sda))