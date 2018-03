Der bewegende Abschied vom Capitano

Der Sarg von Davide Astori wurde bereits am Mittwoch von Udine nach Florenz gebracht, wo ihn bereits hunderte von Fiorentina-Fans verabschiedeten. Am Donnerstag folgte die Trauerfeier in der Florenzer Santa-Croce-Basilika. In der Anwesenheit von Astoris Familie, Freunden und italienischen Fussballgrössen wie Gianluigi Buffon oder Filippo Inzaghi wird ihm die letzte Ehre erwiesen.

Der 31-Jährige Verteidiger verstarb am vergangenen Sonntag vor dem Spiel gegen Udinese völlig überraschend in seinem Hotelzimmer. Eine Obduktion ergab, dass er eines natürlichen Todes gestorben war. (sal)