Der grosse Auftritt im Clásico – dank seiner Frau

Dass José Paulo Bezerra Maciel Junior, besser bekannt als Paulinho, am Samstag im Santiago Bernabéu seinen ersten Clásico spielt, hätte wohl keiner gedacht, schon gar nicht er selbst. Der Brasilianer ist mittlerweile 29 Jahre alt und hat eine turbulente Karriere hinter sich. Vor zehn Jahren wollte er sie sogar vorzeitig beenden.

Die Weltreise des Mittelfeldspielers startete, als er 16 war. Er wechselte von seinem Jugendverein GO Audax nach Litauen zum FC Vilnius, wo er eine Saison verbrachte. Das folgende Jahr spielte er in Polen bei LKS Lodz. Nach zwei äusserst schweren Jahren kehrte er völlig demotiviert in seine Heimat zurück. Mit 19 hatte er schon genug vom Fussball: «In Litauen wurde ich rassistisch beleidigt, und in Polen haben sie mich nicht bezahlt. Ich sagte mir, dass ich das nicht brauche, und erklärte meiner Familie, dass ich nie wieder Fussball spielen will.»

Über die vierte brasilianische Liga zu Tottenham

Dass er nun in einer der besten Mannschaften der Welt spielt, verdankt er auch seiner Frau. Sie war es, die ihn dazu überredete, nicht aufzuhören. Sie fragte ihn, was er denn sonst tun würde? Ausser Fussball spielen könne er doch gar nichts. Paulinho hörte auf seine Frau und lancierte seine Karriere neu in der vierten Liga Brasiliens. Danach führte sein Weg weiter in die zweite Liga, ehe er mit den Corinthians den Titel, die Copa Libertadores und die Club-WM gewann. Daraufhin wechselte er für 19 Millionen Euro nach London zu den Tottenham Hotspurs. Seine Karriere schien nun bergauf zu gehen.

Anfangs lief es gut für ihn, in seiner ersten Saison in der Premier League startete er in 28 Ligaspielen. Doch schon während dieser Saison wurde Trainer André Villas-Boas entlassen, der Trainer, der ihn geholt hatte: «Villas-Boas verpflichtete mich im Juli 2013, und im Dezember war er bereits wieder weg. Er wollte mich, wir haben viel gesprochen, und sechs Monate später war Tim Sherwood Trainer. Ich hatte kein Problem mit ihm, doch das Team spielte schlecht, und er war unter enormem Druck.»

Am Ende seiner ersten Saison kam dann bereits der nächste Trainerwechsel. Doch etwas anderes passierte noch zwischen Paulinhos erster und zweiter Saison – die WM 2014. Er wurde im Halbfinal nach der Pause beim Stand von 0:5 eingewechselt, und später wurde klar, was für eine mentale Belastung dieses 1:7 gegen Deutschland für ihn war.

«Ich versuchte, nach der WM wieder zur Normalität zurückzufinden. Wenn du verlierst, spricht man noch ein- bis zweimal darüber, aber nicht mehr. Nicht aber, wenn man 1:7 verliert. Das ist etwas, das einfach nicht passieren kann, aber es ist geschehen. Danach hatte ich eine ganze Saison vor mir, und ich versuchte, mich irgendwie von dieser Niederlage zu erholen.»

Die Flucht nach China

Unter dem neuen Trainer Maurichio Pochettino spielte er immer seltener und wenn, dann nicht in seiner gewohnten Position. Er wusste, dass es Zeit wird, den Club zu verlassen.

«Ich wusste, dass ich gehen muss. Doch wohin? Es war Mai 2015, und ich sprach mit dem Präsidenten Daniel Levy, um zu sehen, wohin ich gehen könnte. Die einzige wirkliche Option war China.»

Also ging er nach China zu Guangzhou, wo ihn Felipe Scolari unbedingt wollte. Dieser Wechsel sollte einmal mehr das Ende seiner Karriere bedeuten: «Als ich England verliess, sagte jeder, dass meine Karriere vorbei sei. Die Frage war einfach, wieso gehen? Die Antwort darauf ist ebenso simpel. Es wäre schlimmer gewesen, bei Tottenham zu bleiben.»

Paulinho selbst sah es als eine Chance, seine ins Stocken geratene Karriere wieder ins Rollen zu bringen. Er gestand zwar, dass das Niveau nicht gleich sei wie in Europa, aber dass es wegen der vielen anderen guten Spieler, die nach China wechselten, anstieg. Der Brasilianer gewann mit Guangzhou sechs Titel und wurde auch immer noch für die Nationalmannschaft aufgeboten. Und so wurde auch der FC Barcelona auf ihn aufmerksam.

«Wir spielten gegen Argentinien, und ich bereitete mich vor, einen Freistoss zu schiessen, als Lionel Messi mich fragte, ob ich nach Barcelona komme. Ich antwortete, wenn ihr mich wollt, komme ich sofort.»

Daraufhin sagte er seinem Agenten, dass, wenn etwas Konkretes von Barcelona käme, er dorthin gehen würde, aber sonst in China bleibe. Die Katalanen wollten ihn, und er wechselte im Alter von 29 für 40 Millionen Euro zurück nach Europa. Die Fans und Medien zweifelten anfangs an ihm, doch Barcelona ist diese Saison weiterhin ungeschlagen, und Paulinho leistete seinen Teil. Ihm gelangen bereits sechs Tore und zwei Assists, und nun steht er vor seinem ersten Clásico.

Nach einer halben Weltreise durch sechs Länder, drei Kontinente, einem Copa- Liberatoders-Sieg, einem Abstieg, der grössten Blamage in der brasilianischen Geschichte und Rassismus ist er an seinem Ziel angelangt. «Fussball ist wie eine Achterbahn, niemand hat mir eine Chance gegeben, doch jetzt bin ich hier.» (sal)