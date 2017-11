Die Pfiffe sind peinlich

Am Ende war es ein Elfmetergeschenk des Schiedsrichters in Belfast, das 180 hochspannende Barrage-Minuten entschieden hat. Kann man das den Schweizern vorwerfen? Selbstverständlich nicht – im Gegenteil. Glück hat nur der Tüchtige. Die Schweizer waren in der WM-Qualifikation tüchtig. Und vor allem konstant. Davon zeugen die 27 Punkte in zehn Spielen. Die Playoffs gegen die zähen Nordiren dann waren eine reine Nervenschlacht.

Und so fahren die Schweizer völlig verdient an die WM-Endrunde nach Russland. Zum siebten Mal seit 2004 sind sie an einem grossen Turnier dabei – das ist eine grandiose Kontinuität auf höchstem Niveau, die nur ganz grossen Nationen wie Deutschland oder Spanien gelingt. Nachfragen darf man bei den Holländer, die nun zweimal in Serie hängengeblieben sind.

Die neue Generation um Granit Xhaka und Xherdan Shaqiri, die den Schweizer Fussball seit 2014 prägt, hat Grosses geleistet. Und sie kann noch mehr – mit Glück, Disziplin und Entschlossenheit liegt in Russland der Viertelfinal drin. Das muss das Ziel sein. Dann ist diese Auswahl einen Riesenschritt weiter.

Vladimir Petkovic coacht mutig, fördert die jungen Spieler, hat einen klaren Plan und kommuniziert selbstbewusst.

Die Diskussion, wie schweizerisch sich diese Mannschaft gibt, ist ziemlich lächerlich. Alle Spieler haben sich in dieser Kampagne zerrissen. Und mit Stolz ein ganzes Land vertreten. Dass ein paar Idioten nun Haris Seferovic auspfiffen, ist für die Schweizer Fussball-Hauptstadt Basel peinlich. Und spricht wahrlich nicht für das Publikum. Gelbe Karte!

Ein dickes Lob hat dafür Vladimir Petkovic verdient. Wie er dieses kunterbunte Team zusammengeschweisst hat, ist grosse Klasse. Er coacht mutig, fördert die jungen Spieler, hat einen klaren Plan und kommuniziert selbstbewusst. Er ist längst in WM-Form. (Basler Zeitung)