Die Rettungstat von Rodriguez

Es läuft die Nachspielzeit, die 91. Minute, und tatsächlich kommt die Schweiz noch einmal mächtig in Bedrängnis. Goalie Yann Sommer unterläuft eine platzierte Flanke, und im Kopfballduell mit dem nordirischen Captain Jonny Evans zieht Amtskollege Stephan Lichtsteiner den Kürzeren. Das 0:1? Die Verlängerung in dieser Barrage?

Nein: In Extremis rettet Ricardo Rodriguez und schlägt den Kopfball von der Linie. Und damit avanciert der 25-jährige Aussenverteidiger endgültig zur grossen Schweizer Figur in dieser Barrage gegen Nordirland. Am vergangenen Donnerstag verwandelte er den umstrittenen Foulpenalty, nun verhinderte er den späten Rückstand.