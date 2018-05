Die Schlüsselszenen und Tore im Video

Frey knapp am Tor vorbei

Der FCZ startet furios. Bereits in der 2. Minute taucht Michael Frey alleine vor YB-Goalie Marco Wölfli auf - der Ball rauscht aber knapp am Kasten vorbei.

Freys Gefühlsausbruch

Michael Frey, der Berner im Zürcher Dress, markiert in der 11. Minute die Führung für die Zürcher. Nach seinem Treffer setzt der Stürmer zum Jubellauf Richtung FCZ-Bank an. Auf dem Weg dorthin passiert Frey an der Seitenlinie Adi Hütter. Der Torschütze kann es sich nicht verkneifen, und schreit dem YB-Coach seine Freude direkt ins Gesicht.

Thelanders Rettungstat

In der 21. Minute schrammt der FC Zürich am Ausgleichstreffer vorbei. Innenverteidiger Rasmus Thelander wirft sich in den Schuss von Roger Assalé und rettet auf der Linie für seinen geschlagenen Torhüter. Die Parade des Spiels?

Sanogo im Glück

In der 24. Minute kochen die Emotionen im Stade de Suisse endgültig hoch. Sékou Sanogo verpasst Michael Frey einen Schlag ins Gesicht - der Schiedsrichter drückt ein Auge zu und zeigt beiden Spielern die gelbe Karte. Sanogo hat Glück, dass er noch mittun darf.

Sarrs Platzverweis

Nach 66 Minuten ist der Cupfinal für Sangoné Sarr gelaufen. Der Mittelfeldspieler des FC Zürich sieht die Ampelkarte. Der 25-Jährige, erst zur Pause für Toni Domgjoni eingewechselt, wurde bereits in der 58. Minute verwarnt.

Marchesanos Solo

In der 74. Minute erhöht der FCZ in Unterzahl auf 2:0. Antonio Marchesano bezwingt Wölfli nach einem herrlichen Solo. Quasi auf den letzten Drücker, denn kurze Zeit später ersetzt Ludovic Magnin den Torschützen zum 2:0 durch Marco Schönbächler.

Sulejmani verkürzt

YB stemmt sich gegen die Niederlage. In der 79. Minute trifft Miralem Sulejmani nach einer Flanke des eingewechselten Nicolas Ngamaleu per Kopf. Und Brecher macht einen Karius. FCZ-Keeper Yannick Brecher hechtet in die richtige Ecke und kriegt die linke Hand an den Ball, festhalten kann er ihn aber nicht.

(TA)