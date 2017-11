«Die Schweiz hatte Pech»

Es läuft gut bei Steven Davis. Der Southampton-Spieler wurde zuletzt vom britischen Königshaus für ausserordentliche Verdienste im Fussball geehrt und während der Barrage gegen die Schweiz wird der 32-Jährige seine Länderspiele 99 und 100 absolvieren. Eine grosse Ehre für den Mittelfeldspieler.

Im Fokus stehen für ihn dieser Tage aber keine persönlichen Auszeichnungen, sondern ein grosser Traum: Nordirland an die WM zu führen. Es wäre die erste Teilnahme seit 1986. Wie der EM-Teilnehmer von 2016 das schaffen will und was Davis zur Schweiz sagt, sehen Sie oben im Video.