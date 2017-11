«Die italienische Spielweise ist antiquiert»

Massimo Ceccaroni steckt das Feld klar ab. «Zuallererst bin ich Basler. Ein Lokalpatriot», stellt der Nachwuchschef des FC Basel klar. «Ich bin hier geboren und aufgewachsen, habe nie an einem anderen Ort gewohnt.» Und er sagt auch: «Wenn es um Fussball geht, dann geht nichts über den FC Basel, meinen Club, der noch immer mein Arbeitgeber ist.»

Aber dann? Was kommt danach? Welcher Nation fühlt er sich zugehörig? «Meine Wurzeln sind in Cesena, mein Vater und meine Mutter sind Italiener – also bin auch ich zuerst Italiener. Spielt Italien gegen die Schweiz, dann fiebere ich mit Italien mit.» An der WM 2018 jedoch, da wird dies nicht möglich sein. Denn im Gegensatz zur Schweizer Nationalmannschaft ist die «Squadra Azzurra» in der Barrage mit 0:1 und 0:0 an Schweden gescheitert. Das Fussball-Highlight 2018 findet im Sommer ohne den viermaligen Weltmeister statt.

Für die BaZ analysiert Ceccaroni das Scheitern der Italiener – und das nicht ganz ohne Emotionen.

Massimo Ceccaroni, Italien verpasst erstmals seit 1958 eine WM. Ist eine Weltmeisterschaft ohne die Italiener überhaupt eine richtige WM?

Natürlich ist es eine richtige WM. Und das in einem Austragungsland, das ich als sehr interessant empfinde. Aber für Fussball-Nostalgiker ist es natürlich ein brutaler Verlust, wenn eine WM ohne Italien stattfindet. Diese Nation hat die Geschichte dieses Turniers mit Deutschland, Brasilien und Argentinien geprägt. Fehlt eins dieser Elemente, dann fehlt etwas Wichtiges. Aber wenn ich es von der fachlichen Seite her betrachte, dann ist klar, dass Italien die Teilnahme an der WM in Russland nicht verdient.

Warum nicht?

Es hat sich schon gegen Ende der Gruppenphase angedeutet, als man erst im Bernabeu-Stadion mit 0:3 gegen Spanien unterging, um danach zu Hause gegen Mazedonien 1:1 und dann in Albanien 1:0 zu spielen. Da standen für mich die Zeichen auf Alarmstufe Rot. Was gegen Schweden folgte, bestätigte mich in der Ansicht, dass diese Mannschaft nicht genügt.

Wo genügt sie nicht?

Primär in der Offensive. In der Zone vor dem gegnerischen Tor, aber auch auf dem Weg in diese Zone.

Wie meinen Sie das?

Ich vermisste offensive Durchschlagskraft und individuelle Klasse. Um in die Zone vor dem gegnerischen Tor zu gelangen und zu reüssieren, sind Spieler nötig, die schnell sind, sich im 1:1 durchsetzen können oder die sich auf den letzten Pass verstehen. Wenn Sie im Rückspiel gegen Schweden auf den Flügeln Candreva und Darmian gesehen haben, dann stellen Sie rasch fest, dass diese Spieler dort zwar bemüht waren, aber kaum je an den Schweden vorbeikamen oder den Ball gewinnbringend in die Gefahrenzone brachten. Nur: Mit diesem Spielertypen ist die italienische Nationalmannschaft schon seit längerer Zeit nicht mehr gesegnet. Aber man wollte das bis jetzt nicht wahrhaben, weil es immer ein Schlupfloch gab.

Ein Schlupfloch?

Ja. Zum einen ist da Juventus Turin, der Champions-League-Finalist, der uns Italiener glauben lässt, wir seien international top. Dabei muss man nur genau hinschauen, um zu sehen, dass bei Juventus zwar die Abwehr aus Italienern besteht, der Angriff aber nicht. Zum anderen haben wir an den letzten beiden Europameisterschaften eine gute Figur abgegeben. Das jedoch lag 2012 eher an einem einzelnen Spieler wie Andrea Pirlo, der noch einmal ein starkes Turnier erwischte und der Offensive entscheidende Impulse gab – und 2016 an Trainer Antonio Conte, der überdurchschnittlich stark ist.

Gian Piero Ventura ist das nicht?

Ich will nicht aus der Ferne urteilen. Aber ich sage es mal so: Gegen Schweden schienen die Einwechslungen Verzweiflungstaten zu sein. Es wirkte nicht so, wie wenn man auf die Situation vorbereitet gewesen wäre, die entsteht, wenn das 0:0 lange Bestand hält. Und die Spieler, die reinkamen, spielten nicht so, dass ihr Auftrag klar ersichtlich war. Bei Conte war das anders. Da war die Handschrift klar. Er stellte die Mannschaft nach klaren Kriterien zusammen, und es wusste jeder, was seine Aufgaben sind. So holte er aus einem Kader, das für italienische Verhältnisse mässig talentiert war, das Maximum heraus. Ventura ist dies nicht gelungen.

Das Problem beginnt aber folglich beim Spielermaterial …

Das Spielermaterial ist ein Problem. Und eng daran geknüpft ist die Mentalität. Noch heute will man in Italien zuallererst einfach mal kein Tor kassieren. Das ist über die Jahrzehnte immer mehr oder weniger gut gegangen. Italien wurde 1982 und 2006 mit dieser Grundeinstellung Weltmeister, stand 1994 im WM-Final und erreichte 2000 sowie 2012 den EM-Final. Nur: Die italienische Spielweise ist antiquiert. Es sind schnelle Umschaltphasen gefragt. Während wir in der Schweiz in der Ausbildung darauf achten, dass der Spieler bei Balleroberung zuerst den vertikalen Pass nach vorne prüft, geht es bei den Italienern noch immer darum, den Ball zu sichern. Balleroberung – Pass nach hinten. Das ist überholt. Die Spieler müssen die Offensive suchen. Und die Angreifer müssen immer wieder in die Spitze stossen. Auch ohne Ball – und auch dann noch, wenn sie zuvor fünfmal keinen Ball erhalten haben. Diesen Typ Spieler hat Italien in den vergangenen Jahren nicht produziert.

Also muss man einfach im Nachwuchs anders arbeiten – und Italien ist schon bald wieder Weltmeister?

Nein. So einfach ist es nicht. Ich tausche mich immer mal wieder mit italienischen Nachwuchstrainern aus, die das wissen. Aber die italienische Mentalität aus allen Köpfen zu bringen, ist schwieriger. Und dann kommt ein grosses zweites Hindernis dazu: die Top-Clubs in der Liga.

Warum?

Die Serie A verliert zunehmend an Qualität. Die Infrastruktur ist miserabel – und das Niveau der Teams nimmt ab. Aber in den Top-Clubs ist gleichzeitig noch immer zu viel Geld, da sie internationale Brands sind. Nur: Genau dort haben die italienischen Offensiv-Talente kaum eine Chance, weil man im Angriff auf Ausländer setzt. Sie müssen oft einen Umweg über die Serie B und über andere Clubs nehmen. Gäbe man ihnen auf Top-Niveau eine Chance, würden sie sich rascher und letztlich auch besser entwickeln.

Das klingt so, als ob keine rasche Besserung in Sicht ist.

Ich bin pessimistisch. Es müsste ein Umdenken auf allen Ebenen einsetzen. Aber im italienischen Fussball ist man sich gewohnt, dass auf eine leidvolle Erfahrung bald auch wieder der Nachweis folgt, dass man im Grunde Weltklasse ist. Das war in den vergangenen Jahrzehnten immer so. Also glaubt man, dass sich das auch jetzt wiederholt. Ich aber glaube, dass diese Zeiten vorbei sind.

(Basler Zeitung)