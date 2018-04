Die unerwünschte Nummer 1 im Bullenstall

Seit Jahren arbeitet ein österreichischer Getränkehersteller mit schier unendlichen finanziellen Mitteln auf ein Ziel hin. Auf ein nicht wirklich bescheidenes: Die Eroberung des internationalen Fussballs. Millionen und Abermillionen wurden in Projekte gebuttert, um einen Verein der Marke Red Bull an die kontinentale Spitze zu katapultieren.

Was in anderen Sportarten, wie zum Beispiel in der Formel 1 oder in Extremsportarten, bereits geschehen ist, lässt ausserhalb der österreichischen Landesgrenzen noch auf sich warten.

Fussballakademien in Brasilien und Ghana, eine Franchise in New York, der österreichische Spitzenclub aus Salzburg und dessen Partnerverein FC Liefering sollten dazu dienen, das Prunkstück des redbullschen Fussballs in die Sphären der kontinentalen Topclubs zu heben: Rasen-Ballsport Leipzig (Die Statuten des deutschen Fussballbunds untersagen Markentitel in Vereinsnamen).

Das Masterpiece scheitert

Nun, 13 Jahre nach dem Einstieg ins Fussballgeschäft mit der Übernahme von Austria Salzburg und neun Jahre nach der Gründung von RB Leipzig gehören die roten Bullen tatsächlich zur europäischen Spitze. Von vier verbliebenen Clubs in der Europa League gehört einer Red Bull. Das wird die Bosse des Konzerns zwar freuen, aber es hat einen Haken: Denn der letzte RB-Club ist nicht jener aus Leipzig, der eigentlich für die ganz grossen Aufgaben bestimmt sein sollte. Es ist Red Bull Salzburg. Und das Masterpiece aus Deutschland? Schied am Donnerstag nach einem spektakulären 2:5 in Marseille aus. Das Hochhalten der Red-Bull-Fahne bleibt an Salzburg hängen.

Salzburg jedoch war dafür nicht vorgesehen. Um zu wahren, dass beide Vereine in Europa mitspielen durften, reduzierte der Getränkehersteller 2015 zwar seinen Einfluss und ist mittlerweile nur noch als Sponsor tätig. Die Österreicher spielen in der grossen Maschinerie der Bullen mittlerweile aber lediglich noch die Rolle eines Verteilzentrums für junge Spieler. Die verschiedenen Red-Bull-Clubs transferieren seit einigen Saisons munter Spieler untereinander.

14 Spieler von Salzburg nach Leipzig

Aus der Leipziger Mannschaft, die am Donnerstag in Marseille von Beginn an auf dem Platz stand, kamen mit Goalie Peter Gulacsi, den Verteidigern Stefan Ilsanker und Dayot Upamecano, dem Mittelfeldspieler Naby Keïta und dem Stürmer Marcel Sabitzer gleich fünf Spieler aus Salzburg. Dazu kommt der Slowene Kevin Kampl, der über die Zwischenhalte Dortmund und Leverkusen den gleichen Weg nahm.

Sechs Spieler, das scheint nicht gerade auffällig. Die Transferströme der Red-Bull-Clubs untereinander zeigen jedoch: Alleine seit der Gründung des Leipziger Vereins wechselten 14 Spieler von Salzburg nach Ostdeutschland. Den umgekehrten Weg gingen deren fünf, wobei vier davon nur ausgeliehen waren.

Gleichzeitig mischt der FC Liefering mit. Der Verein aus dem Salzburger Stadtteil Taxhalm übernahm in den letzten fünf Jahren 16 Spielern von diversen Red-Bull-Clubs, auch von jenen aus Brasilien und Ghana. Gleich 18 Akteure wurden an Partnerclub Salzburg abgegeben, darunter zum Beispiel Nils Quaschner, der den Red-Bull-Weg von Liefering über Salzburg nach Leipzig ging, mittlerweile aber bei Arminia Bielefeld spielt.

Dabbur bald in der Bundesliga?

Red Bull Salzburg verliert also jährlich seine besten Spieler, unter anderem an RB Leipzig. Und doch haben es die Österreicher geschafft, sich für den Halbfinal der Europa League zu qualifizieren. Und das nicht etwa gegen Gegner aus der Provinz, sondern gegen die Europa-League-Schwergewichte Borussia Dortmund und Lazio Rom. Nach zig Jahren als Lachnummer, weil sie die Champions-League-Qualifikation zehnmal in Folge nicht schafften, sind die Salzburger ganz unverhofft wieder die Nummer 1 im Bullenstall.

Bleibt noch abzuwarten, welcher Salzburger in diesem Sommer zu Leipzig stossen wird. Vielleicht ist es ja Munas Dabbur. Der ehemalige GC-Stürmer bringt mit seinen 17 Ligatoren auf jeden Fall die besten Voraussetzungen dafür mit. Bis dahin werden sie sich in Salzburg an ihrem eigenen Erfolg laben. Und ein bisschen wohl am Misserfolg des grossen Bruders aus Leipzig.

(Tages-Anzeiger)