Dwamena verlässt den FCZ

Raphael Dwamena wechselt per sofort nach Spanien. Der 22-Jährige spielt ab kommender Saison für Levante in der höchsten spanischen Liga. Dies bestätigt der FCZ in einer Medienmitteilung.

Dwamena kam Ende Januar 2017 vom österreichischen Zweitligisten Austria Lustenau zum FC Zürich. Seither erzielte der Stürmer in 56 Pflichtspielen 25 Tore und bereitete 15 weitere Treffer vor. Über Ablösemodalitäten wurde Stillschweigen vereinbart. Gemäss dem «Blick» erhält der FCZ allerdings rund 7 Millionen Franken.

¿Aún no conocéis a @RaphaelDwamena? ¡Define tu reacción con un GIF! pic.twitter.com/55BhqfyLRa — Levante UD ???? (@LevanteUD) August 7, 2018

Bereits länger wird über einen Abgang des Ghanaers spekuliert. Vergangenen Sommer war er für vier Tage in Brighton, der Transfer kam wegen eines gescheiterten Medizinchecks aber nicht zustande. Auch in diesem Sommer gab es immer wieder Gerüchte. Neben Levante sollen auch Espanyol Barcelona und ZSKA Moskau an Dwamena interessiert gewesen sein.

Bei Levante wird Dwamena Sturmpartner eines anderen ehemaligen FCZ-Stürmers: Armando Sadiku. Der Albaner fällt wegen einem Kreuzbandriss jedoch ein halbes Jahr aus. (fas)