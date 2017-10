Ein Boykott sorgt für Zoff

Im Sommer schien im dänischen Frauenfussball noch alles in Ordnung. Die Nationalmannschaft beglückte das Land an der Europameisterschaft. Sie drang bis in den EM-Final vor. Obschon sie Holland 2:4 unterlag, war es ein berauschender Sommer. Von diesen Glücksgefühlen ist mittlerweile nicht mehr viel übrig. Es kriselt im dänischen Frauenfussball. Nicht auf dem Rasen, sondern daneben.



Es geht um Geld. Nicht um so viel Geld, wie bei den Männern ausgeschüttet wird. Aber eben um genug Geld, sodass es einen Einfluss auf die Lebensqualität der Spielerinnen hat. Die Däninnen wünschen sich eine höhere finanzielle Unterstützung ihres Verbandes sowie die gleichen Rechte wie das Männer-Nationalteam.



Die Forderung löste unlängst einen Streit aus. Und weil sich die Angelegenheit nicht wie gewünscht entwickelte, boykottierten die Däninnen vor kurzem gar ein Testspiel gegen Holland.



«Schlechter Tag für die Frauen-Nationalmannschaft»

Eigentlich hätten die Däninnen auch am Freitagabend wieder einen Einsatz. Ein WM-Qualifikationsspiel in Schweden stünde auf dem Programm. Stattfinden wird auch dieses nicht, nur so viel ist klar. Denn die Frauen meinen es ernst mit ihrer Forderung. Es gehe mehr um Prinzipien als um Geld, beschrieb der Verband den Konflikt einmal.



Jüngst bewertete er die Angelegenheit sowohl sportlich als auch ökonomisch als zutiefst problematisch. Nach Bekanntgabe der Spielabsage sprach Verbandsvertreter Kim Hallberg gar von einem «historisch schlechten Tag für das Frauen-Nationalteam und für alle im dänischen Fussball».



Die Auflehnung der Däninnen lässt sich dadurch erklären, dass viele von ihnen lediglich Amateure sind. Sie leben mit einer Doppelbelastung. Arbeit, Training, Arbeit, Spieltag. Entsprechend angewiesen sind Frauen auch auf die Zuschüsse des Verbandes.



Gemäss dem ZDF sollen die Nationalspielerinnen bis anhin 330 Euro für einen Einsatz erhalten haben. Für den zweiten Rang an der Europameisterschaft wurden sie mit 10'700 Euro belohnt. Die Männer erhielten nur schon für die EM-Teilnahme 2012 zehnmal mehr.



Däninnen schlagen erstes Angebot aus

«Wir wissen auch, dass die Männer die Geldmaschine für den dänischen Fussballverband sind», sagte Nationalspielerin Sanne Troelsgaard jüngst. Dennoch wollen sie und ihre Kolleginnen schlicht fairer entlohnt werden. Der Verband bot den Frauen an, die Förderungen um rund 270'000 Euro zu erhöhen. Bonuszahlungen exklusive. Zur Einigung kam es nicht.



Der Boykott des Spiels in Göteborg könnte nun aber nicht nur verbandsinterne Folgen haben. Der Fifa steht es zu, Geldstrafen, Punktabzüge oder den Ausschluss der WM-Qualifikation auszusprechen. Eine Reaktion des Weltfussballverbands steht noch aus.



Dass die Däninnen nicht klein beigeben, liegt womöglich an Norwegen. Dort beschloss der Fussballverband vor kurzem, den Frauen ab dem kommenden Jahr dieselben Prämien wie den Männern auszuschütten. Knapp 640'000 Euro erhalten die Spielerinnen künftig in einem Jahr für ihre Auftritte mit dem Nationalteam. Bisher war es nur knapp die Hälfte.



«Das ist vielleicht für euch eine kleine Sache, aber für uns und den gesamten Frauenfussball ein grosser Schritt», schrieb Nationalspielerin Caroline Graham Hansen daraufhin auf Instagram. «Manche von ihnen arbeiten oder studieren, für die Frauen wird es sicherlich einen gewissen Unterschied machen», sagte Verbandschef Joachim Walltin dazu. Er sprach von einer Investition, um das Niveau des Frauenteams weiter zu steigern.



Männer wollen für Frauen auf Geld verzichten

Dass die Gleichberechtigung im norwegischen Fussball realisiert werden konnte, liegt auch an den Männern. Sie verzichten auf über 50'000 Euro zugunsten der Frauen. «Wir spielen nicht des Geldes wegen in der Landesauswahl», erklärte Nationalspieler Stefan Johannsen dem NDR. 2016 gab es in den USA eine vergleichbare Debatte. Auch damals fühlten sich die Frauen unterbezahlt. Auch damals solidarisierten sich die Männer mit ihren Kolleginnen.

Realistisch ist eine Lohnangleichung nicht in jedem Fussballverband. Dafür eignet sich Deutschland als Beispiel. Nationalspielerin Alexandra Popp sagte dem NDR: «Die Zahlen in Deutschland haben eine andere Spanne. Da wäre es utopisch, wenn man sagen würde, die Frauen bekommen jetzt das Gleiche an Prämien wie die Männer. Das ist ganz, ganz weit entfernt.» Es müsse ja nicht jeder Verband jetzt Geld rausschmeissen, aber vielleicht mehr Initiative zeigen, so Popp.



Die Initiative ergriffen hat bereits die dänische Männerauswahl: Sie hat jüngst angeboten, zugunsten der Frauen auf rund 67'000 Euro zu verzichten. Die Bedingung: Ihren Kolleginnen müssen die gleichen Grundrechte eingeräumt werden.



Die Däninnen werden ihr nächstes WM-Qualifikationsspiel am Dienstag gegen Kroatien jedenfalls austragen. Laut dem Verband habe man eine teilweise Einigung erzielt. Die Vereinbarungen gelten vorerst aber nur für dieses Spiel. Weitere Gespräche folgen. (cst)