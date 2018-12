Ein Stadionname als Weihnachtsgeschenk

Es wird so mancher leer geschluckt haben, als er die Nachricht las. «Energie Cottbus verkauft Namensrechte am Stadion», stand da auf der Website des deutschen Drittligisten. Der Hauptsponsor Sparkasse Spree-Neisse habe sein Engagement bis Ende Saison 2019/20 verlängert und auch die Rechte am Stadionnamen übernommen.

Die Spielstätte in Cottbus mit dem wunderbaren Namen Stadion der Freundschaft ist über Deutschland hinaus bekannt. Bereits 1930 eingeweiht, wurde es in der Folge immer wieder renoviert, bereits seit Ende der 60er-Jahre ist es die Heimstätte von Energie Cottbus und vor allem bei Fussballromantikern beliebt wegen der alten Bauweise mit vier teils ungedeckten steilen Tribünen.

Und nun also das: Sparkasse Stadion der Freundschaft? Stadion der Freundschaft Sparkasse? Oder gar nur Sparkassen-Stadion?

Doch die Sparkasse wartete mit einer Überraschung auf: Sie will das Recht nicht kommerziell nutzen. «Wir wollen unbedingt diesen Stadionnamen für die Region bewahren und ihn den treuen Fans schenken», sagt der Vorstandsvorsitzende Ulrich Lepsch. Der Energie-Geschäftsführer Normen Kothe spricht von einem «Weihnachtsgeschenk für die Fans».

Für den Sponsor ist es aber vor allem ein Marketingcoup. Mit den sogenannten Naming-Rights wird in der dritten deutschen Liga kein grosses Geld verdient. Nur 8 der 20 Teams spielen in Stadien mit Sponsorennamen. Zum Vergleich: In der 2. Bundesliga tragen 12 von 18 Stadien den Namen des Geldgebers, in der obersten Spielklasse sind es sogar 13 von 18 .