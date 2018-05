Ein friedliches Fest unter Brüdern

In einem Freundschaftsspiel besiegt Kosovo im Zürcher Letzigrund Albanien 3:0. Für Bernard Challandes war es in seinem zweiten Spiel als Trainer des Kosovo eine Rückkehr in sein altes Heimstadion.

2009 wurde der 66-jährige Neuenburger mit dem FC Zürich Schweizer Meister. Die Tore für das seit nunmehr sechs Länderspielen ungeschlagene Kosovo, im FIFA-Ranking im 152. Rang klassiert, erzielten der im niederländischen Heerenveen kickende Arber Zeneli (21./51.) und Edon Zhegrova (67.) von Genk. Mit Bujar Lika von den Zürcher Grasshoppers kam bei Albanien, das in der Weltrangliste 96 Ränge vor dem Gegner liegt, auch ein Vertreter der Super League in seinem Heimstadion als linker Aussenverteidiger zum Einsatz.

Für Kosovo war das Spiel vom Dienstag erst das 14. offizielle Länderspiel. Im ersten Duell hatten die beiden Nachbarn aus dem ehemaligen Jugoslawien im November 2015 unentschieden gespielt (2:2). (ukä/fas)