Ein kleiner WM-Ratgeber

Nach dem ungewollten Umweg über die Barrage steht seit gestern fest: Das Schweizer Nationalteam reist im kommenden Jahr nach Russland, um dort an der Fussball-Weltmeisterschaft teilzunehmen. Zwar dauert es noch mehr als ein halbes Jahr, bis der Ball endlich rollt; das Eröffnungsspiel findet am 14. Juni 2018 im Luschniki-Stadion von Moskau statt. Fragen gibt es aber jetzt schon einige: Wann entscheidet sich zum Beispiel, gegen welche Gegner die Schweiz spielt? Wo wird das Lager der Nationalmannschaft aufgeschlagen? Wie kommt man an Tickets? Und was müssen Fans, die nach Russland reisen wollen, unbedingt beachten?

Die BaZ liefert Antworten auf die dringlichsten Fragen im Hinblick auf die WM im nächsten Jahr.

Was bedeutet die WM-Teilnahme der Schweizer Mannschaft?

Um die offensichtlichste Antwort gleich vorwegzunehmen: Es bedeutet, dass die Schweiz zur WM fährt und dort (wie alle anderen 31 Teilnehmer) die Chance hat, Fussball-Weltmeister zu werden.

In einem anderen Deutungsrahmen bedeutet die Qualifikation aber auch, dass die Schweiz sich abermals als eine der renommierten Nationen etabliert hat. Nach den WM-Turnieren in Deutschland, Südafrika und Brasilien ist Russland bereits die vierte Weltmeisterschaft in Folge für den Schweizer Verband. Hinzu kommen die Teilnahmen in den Jahren ’34, ’38, ’50, ’54, ’62, ’66 und ’94, vier Teilnahmen an einer EM-Endrunde und der zuletzt elfte Platz in der Weltrangliste – vor Nationen wie England, Italien oder den Niederlanden.

Welche Mannschaften sind neben der Schweiz noch qualifiziert?

Es sind zwar noch immer nicht alle Startplätze belegt, das Teilnehmerfeld hat mit 28 Nationen inzwischen aber deutliche Formen angenommen. Aus Europa sind zwölf Länder gefunden, neben Gastgeber Russland und der Schweiz sind das die grossen Namen Deutschland, Spanien, England, Portugal, Frankreich, Belgien. Ausserdem sind Island, Polen, Serbien und Kroatien dabei. Italien, Schweden, Irland und Dänemark spielen heute und morgen noch um die restlichen zwei Tickets der Uefa.

Aus Südamerika haben sich Uruguay, Kolumbien, Argentinien und Brasilien qualifiziert, aus Afrika Nigeria, Senegal, Marokko, Ägypten und Tunesien. Iran, Japan, Südkorea und Saudiarabien kommen aus Asien hinzu, Costa Rica, Mexiko und Panama aus dem mittelamerikanischen Verband.

In den nächsten Tagen finden die letzten Qualifikationsspiele statt, dann sind alle 32 Teilnehmer gefunden.

Wann ist bekannt, auf welche Gegner die Schweiz treffen wird?

Am 1. Dezember. Dann werden bei der Auslosung in der Konzerthalle des Staatlichen Kremlpalasts in Moskau die acht Gruppen mit je vier Mannschaften gefüllt. Entscheidend bei der Einteilung ist die Weltrangliste vom 16. Oktober, in der die Schweiz auf Rang 11 geführt ist. Somit rangiert sie im zweiten Topf.

Am 1. Dezember entscheidet sich zudem, an welchen Daten die Schweiz in welchen Stadien spielt.

Wo wird überall gespielt und wie viele Stadien gibt es?

Für die WM wurden zwölf Stadien in elf Städten ausgewählt. In Moskau, wo sowohl das Eröffnungsspiel als auch der Final am 15. Juli im Luschniki-Stadion stattfindet, gibt es zwei Stadien (siehe Karte). Zwar befinden sich alle Spielstätten im westlichen Teil des Landes; der westlichste Spielort ist Kaliningrad an der Ostsee, der östlichste ist Jekaterinburg am Ural. Da zwischen beiden Städten fast 2500 Kilometer und drei Zeitzonen liegen, kann es für die Mannschaften zu aufwendigen Reisen kommen. Das war allerdings 2014 in Brasilien auch schon der Fall.

2500 Kilometer von Jekaterinburg nach Kaliningrad. In diesen zwölf Stadien findet im kommenden Jahr die Fussball-Weltmeisterschaft in Russland statt. Grafik Kehl

Wo wird die Schweiz während des Turniers stationiert sein?

Das ist zum jetzigen Zeitpunkt noch immer nicht entschieden, die Verantwortlichen beim Verband wollen die Auslosung und den definitiven Spielplan noch abwarten. In den jetzigen Überlegungen soll es zwei denkbare Alternativen für den Standort der Nationalmannschaft geben: Zum einen bietet sich St. Petersburg im Norden des Landes an. Allerdings könnte es von dort – je nach Spielplan – zu langen und aufwendigen Reisen kommen. Daher ist es auch denkbar, dass die Schweiz ihr Lager in der Hauptstadt Moskau aufschlägt: Die Metropole liegt deutlich zentraler, und die meisten Stadien sind von dort in wenigen Flugstunden zu erreichen.

Gibt es Tickets für die Schweizer Spiele – und wenn ja, wo?

Die Tickets für das Turnier werden auch dieses Mal wieder in mehreren Phasen über die Fifa-Webseite verkauft bzw. verlost. Die erste Phase ist bereits seit Mitte Oktober verstrichen, rund zwei Millionen Anträge gingen bis zu diesem Datum beim Weltverband ein.

Vom 16. bis zum 28. November gibt es nun ein neues Fenster zur Kartenbestellung: In dieser Phase bekommen all jene Interessenten ihre Karten, die am schnellsten zuschlagen. Es bietet sich also an, am Abend des 15. November ein bisschen länger wach zu bleiben und sich um die Tickets zu bemühen. Man kann entweder Karten für eine bestimmte Nation oder aber für einen bestimmten Austragungsort wählen.

Eine neue Bestellphase beginnt nach der Auslosung: Vom 5. Dezember bis 31. Januar werden Bestellungen für konkrete Spiele gesammelt – und nach dieser Frist per Losverfahren erfüllt. Vom 13. März bis 3. April gilt dann für die verbleibenden Tickets wieder: Wer zuerst kommt, der erhält seine Karten. Und sollten nach dieser Phase tatsächlich noch Tickets übrig sein, können diese ab 18. April bis zum Anpfiff der jeweiligen Spiele online und an den entsprechenden Vorverkaufsstellen in Russland gekauft werden.

Was kosten die Tickets für die WM-Spiele denn überhaupt?

Für alle Fans, die nicht aus Russland kommen – die Fans des Gastgebers haben ein gesondertes Kontingent –, kostet die günstigste Karte bei einem Gruppenspiel umgerechnet 102 Franken, beim Eröffnungsspiel 215 und beim Endspiel 443 Franken. Finaltickets der höchsten Kategorie kosten im regulären Verkauf etwas mehr als 1000 Franken.

Was muss ich beachten, wenn ich nach Russland reisen will?

Wer nach Russland reist, der muss normalerweise ein Visum beantragen. Dies ist allerdings nicht der Fall, wenn man während der WM eine sogenannte Fan-ID mit seinem Ticket erhält. Diese Fan-ID, bei der man umfangreiche persönliche Daten angeben muss, soll nicht nur verhindern, dass ungebetene Fans in die Stadien gelangen. Während des Turniers gilt sie zudem als offizielles Dokument, ermöglicht eine visumfreie Einreise nach Russland, kostenfreies Reisen zwischen den WM-Spielorten sowie die kostenlose Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs an den jeweiligen Spieltagen.

Und was mache ich, wenn ich nicht nach Russland reisen will?

Dann kann man die Spiele natürlich im Schweizer Fernsehen verfolgen, bei dem die Übertragungsrechte liegen. Und die TV-Zuschauer werden auf ihre Kosten kommen. Auch wenn es zu Zeitverschiebungen von bis zu drei Stunden kommt, sind die Übertragungszeiten ziemlich fernsehfreundlich: Während der Vorrundenphase ist die früheste Anstosszeit um 12 Uhr mittags, das letzte Spiel des Tages wird dann zur besten Sendezeit um 20 Uhr angepfiffen.

In der K.-o.-Phase finden bis zum Halbfinal pro Tag je zwei Spiele statt, die jeweils um 16 und 20 Uhr Schweizer Zeit angepfiffen werden. Die Halbfinal-Partien am 10. und 11. Juli beginnen erneut um 20 Uhr, während der Final ab 17 Uhr übertragen wird. (Basler Zeitung)