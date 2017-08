Heute ist Matchtag. Und Matchtag ist Festtag – sollte man meinen. Gerade, wenn es in Basel gegen den amtierenden Meister mit seiner grandiosen Kulisse geht (20 Uhr, St.-Jakob-Park). Beim Grasshopper Club stellen sie sich jedoch nicht auf einen Festtag ein, im Gegenteil. Eine weitere Niederlage würde den Rekordmeister (27 Titel) in eine Sinnkrise stürzen, die schon nach drei Meisterschaftsrunden gross genug ist. Es droht der totale Fehlstart.

GC ist tief gefallen. Noch Mitte und Ende der Neunzigerjahre war der einstige Nobelclub der Stolz des ganzen Landes. Die Zürcher dominierten die heimische Meisterschaft und mischten die Champions League auf. Die finanzstarken Männer im Hintergrund, Werner H. Spross, Fritz Gerber, Rainer E. Gut und Uli Albers, pumpten ihre Millionen in den Club, doch irgendwann verloren sie die Freude.

In der Saison 2002/03 eroberten die Hoppers zum letzten Mal die Meistertrophäe. Seither lautet das GC-Motto: Es geht nur, wenn einer geht. Die personelle Fluktuation ist beispiellos. Sieben Präsidenten – Gulich, Brunner, Berbig, Linsi, Leutwiler, Dosé, Anliker – hievten neun verschiedene Sportchefs ins Amt: Walther, Brigger, Riedle, Vogel, Sforza, Rapic, Thoma, Huber und nochmals Walther. Diese wiederum verschlissen gleich zehn Trainer: Koller, Geiger, Latour, Balakov, Bernegger, Sforza, Forte, Skibbe, Tami und nochmals Bernegger. 24 verschiedene Namen, die in 14 Jahren für irgendein Konzept oder einen Neuanfang gestanden sind, oder eben: Es geht nur, wenn einer geht.

Interessant ist der Vergleich mit dem FC Basel. Im gleichen Zeitraum seit 2003 amteten mit Werner Edelmann, Gigi Oeri, Bernhard Heusler und nun Bernhard Burgener nur drei Präsidenten und eine Präsidentin. Sie setzten auf fünf verschiedene Sportchefs – Hegi, Oeri, Zbinden, Heitz, Streller. Die wiederum entschieden sich mit Gross, Fink, Vogel, Yakin, Sousa, Fischer und Wicky für nur sieben verschiedene Trainer. Und Gigi Oeri als Sportchefin zu bezeichnen, ist schon fast abenteuerlich: Die Mäzenin und spätere Präsidentin sprang im Sommer 2003 als Transferchefin ein, nachdem sich der FCB von CEO Roger Hegi getrennt hatte.

Erich Vogel war der Letzte

Nach neun Jahren in der Versenkung kam GC in der Saison 2012/13 wieder nach oben. Mit Trainer Uli Forte auf der Bank wurden die Hoppers Cupsieger und in der Liga Zweiter hinter Basel. Als Sportchef fungierten Erich Vogel und Dragan Rapic. Der heute 78-jährige Vogel war der Letzte auf dem GC-Campus, der fähig war, ein schlagkräftiges Team zusammenzustellen. Er holte zum Beispiel den grossen Kim Källström. Doch Vogel war da schon längst nicht mehr allen genehm. Er vereinte zu viel Macht und zu viel Einfluss, so die Meinung. Dabei sagte er nur allen die Wahrheit. Das mögen nicht alle.

2013/14 wiederholte GC den zweiten Platz hinter dem FCB. Vogel war weg, Forte war weg, dafür kamen Sportchef Thoma und Trainer Skibbe. Sie waren unfähig, und wer die Blauweissen auf den 8. Platz führt, hat auch hier die Zukunft hinter sich. Beide mussten gehen.

Nun stehen neue Namen für den Zickzackkurs, den ausserhalb Zürichs keiner begreift: Huber, Perego, Walther, Anliker, Bernegger, er schon wieder. Der pensionierte Geo-Physiker Georges Perego (68) ist im fünfköpfigen VR verantwortlich für den Sport. Er geniesst unter Präsident Stephan Anliker Narrenfreiheit. In der letzten Saison entwarf Perego ein Nachwuchskonzept, das grandios scheiterte.

Dann holten die Zürcher Mathias Walther zurück. Der 45-jährige Baselbieter holte in der Sommerpause acht neue Spieler, die nichts kosten durften. Goalie Heinz Lindner kam von der Ersatzbank Frankfurts, Marco Djuricin aus Budapest, Bahoui aus Hamburg und Jeffren aus dem belgischen Eupen. Alles Profis, die mehr oder weniger gescheitert sind – und nun auf dem Campus per Knopfdruck Persönlichkeiten sein sollen.

Tiefster Schnitt seit 30 Jahren

Kein Wunder, fleht Trainer Carlos Bernegger praktisch täglich in der Öffentlichkeit um Geduld. Doch die Uhr tickt gnadenlos gegen einen Trainer, der sich in der Super League noch nicht durchgesetzt hat. Und selbst die treusten Fans kehren dem Club den Rücken: In der letzten Saison kamen nur 5011 Zuschauer an ein Heimspiel auf dem ungeliebten Letzigrund – der tiefste Schnitt seit dreissig Jahren!

Und auch jetzt scheint klar: Es geht nur, wenn einer geht. Aber wer? Am besten wäre, es würde endlich wieder mal einer kommen, und zwar ein Investor, der bereit ist, Geld einzuschiessen. Solange das neue Stadion auf dem Hardturm-Areal nicht steht, und solange die Grasshoppers erfolglos Leitbild und Namen wechseln, wird keine frische Geldquelle sprudeln. Zu viele wohlhabende und GC nahestehende Gönner sind in den letzten Jahren enttäuscht worden.

Heute ist Matchtag, und Matchtag ist Festtag. Doch das Interesse an GC spiegelt sich auch in den Medien: An der gestrigen Vorschau-Pressekonferenz mit Trainer Carlos Bernegger erschien lediglich genau ein (!) Journalist – der Autor der Basler Zeitung. (Basler Zeitung)