Es rumort weiter

Die Nachricht auf Twitter ist kurz, nur fünf Worte lang. «My international career is over», schreibt Valon Behrami. Seine Zeit als Spieler der Nationalmannschaft ist vorbei, nach 83 Länderspielen und fünf Wochen nach der Niederlage im WM-Achtelfinal gegen Schweden.

Am Montagmittag hat Behrami einen Anruf von Vladimir Petkovic erhalten, erzählt er später dem Tessiner Fernsehen, er erwartete ein normales Gespräch, eines aus Höflichkeit. Doch dann habe ihn der Nationaltrainer vor die Türe gesetzt. Es gibt die andere Seite, jene des Schweizerischen Fussballverbands. Petkovic habe Behrami am Telefon lediglich gefragt: «Wie sieht deine Planung aus?» Petkovic will die kommenden Spiele der neu geschaffenen Nations League offenbar benutzen, jüngeren Spielern eine Chance zur Bewährung zu geben. Und wenn die nicht reüssieren, will er wieder auf die Routiniers zurückgreifen. Aus diesem Grund hat er sich auch bei Blerim Dzemaili und bei Gelson Fernandes gemeldet. Dzemaili soll sich Bedenkzeit bis Freitag erbeten haben, während Fernandes an einen Rücktritt denkt. Zudem soll Petkovic versucht haben, zu diesem Thema auch mit Stephan Lichtsteiner zu reden, seit zweieinhalb Jahren Captain der Mannschaft.

Behrami aber reagiert so, wie er sein kann: hochemotional. Er sieht einen «politischen Entscheid» und redet gegenüber dem Tessiner Fernsehen von Vorgängen, die seiner Idee von einer Einheit in der Mannschaft zuwidergelaufen seien. Für ihn geht es auch um die Doppelbürger-Diskussion, die Generalsekretär Alex Miescher mit seinem Interview unmittelbar nach dem Aus an der WM ausgelöst hat.

Der Altmeister der Nationalmannschaft hatte Minuten nach dem Spiel gegen Schweden erklärt, er mache weiter, so wolle er nicht aufhören. Petkovic hat diese Ansage mit Blick auf die Planung offenbar keine Freude bereitet. Wenn Behrami nun von der Einheit redet, die gefährdet gewesen sei, könnte er sich auch selbst hinterfragen. Wie gut es zum Beispiel in der Mannschaft ankam, dass Lara Gut, inzwischen seine Ehefrau, beim Testspiel im März in Athen im Teamhotel übernachtete. Und bei allem Wohlwollen ihm gegenüber stellt sich auch die Frage nach seiner Physis. Der 33-jährige Behrami hat seit Jahren Probleme mit seinen Knie, und schon zu gemeinsamen Zeiten beim Hamburger SV fragte sich Peter Knäbel als damaliger Sportdirektor des Vereins, wie Behrami so überhaupt noch spielen könne.

Petkovic hat mit seinen Anrufen von gestern immerhin gezeigt, dass es ihn noch gibt. Er ist aus der Versenkung aufgetaucht, in die er sich am 3. Juli, am Abend des Achtelfinals, verabschiedet hatte. Seine Weigerung, sich am Tag danach zum Ausscheiden und damit zum Ende einer zweijährigen Kampagne zu äussern, war alles andere als ein Lehrstück in Kommunikation. Sie passte zu einem Trainer, der vergisst, welche Pflichten mit einem Jahressalär von 1 Million Franken verbunden sind. Zu einem Trainer auch, der von seinen Vorgesetzten in dieser Beziehung nicht eng genug geführt wird.

Allerdings passte Petkovics Verhalten zu einem Verband, der bereits in Russland in Sachen Öffentlichkeitsarbeit ein schlechtes Bild abgab (und sich seither nicht gesteigert hat). Das begann bei Präsident Peter Gilliéron, ging weiter über Generalsekretär Alex Miescher und Coach Petkovic bis zum Kommunikationschef des Verbandes, Marco von Ah. Die schliesslich fatale Fehlleistung war das Interview Mieschers («Wollen wir Doppelbürger?»), das Gilliéron als oberste Instanz nicht stoppte, obwohl er noch auf dem Rückflug aus Russland in die Schweiz die Möglichkeit dazu gehabt hätte.

Ein paar Tage später entschuldigte sich Gilliéron im Namen des Verbandes für die Aussagen Mieschers. Es war sein Versuch, sich von jeder Schuld reinzuwaschen und alles auf den leitenden Angestellten abzuwälzen. Es wäre nun ein Irrtum zu glauben, damit sei die Sache ausgestanden. Was Granit Xhaka über Miescher sagte («Steinzeitkommentare»), ist nicht vergessen, auch nicht bei vielen anderen Doppelbürgern in der Mannschaft. Und wenn sich Spieler und Trainer am 3. September in Feusisberg erstmals wieder sehen, geht es zuerst einmal nicht ums Sportliche, nicht um den anstehenden Start in die Nations League gegen Island, sondern um die Aufarbeitung der Weltmeisterschaft. Um die Frage: Was jetzt? Wie weiter in der Führung?

Die Verbandsspitze selbst muss sich bis Anfang September im Klaren sein, ob es mit Miescher eine Weiterarbeit geben kann oder ob er nicht mehr tragbar ist. Und welche Lehren sie aus den jüngsten kommunikativen Fehlleistungen ziehen will. Das Einfachste ist, sich von Miescher zu trennen. Aber was heisst das für Gilliéron, der eigentlich führen müsste und das zu wenig tut?

Und dann gibt es noch eine Frage: Wie weiter mit dem Trainer? Dem Vernehmen nach sind nicht alle Spieler glücklich mit der Entwicklung unter Petkovic.