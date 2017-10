Everton mit Rooney in Abstiegsgefahr

In der 10. Runde der englischen Premier League verliert der Traditionsclub FC Everton 0:2 in Leicester. Nach der sechsten Niederlage liegt die Mannschaft mit Wayne Rooney weiter auf einem Abstiegsplatz.

Seit der Gründung der Football League 1888 und der Aufnahme des Meisterschaftsbetriebs haben die «Toffees» mit Ausnahme von vier Saisons immer in der höchsten englischen Liga gespielt – und damit häufiger als jeder andere Klub. Seit 1954 ist Everton nie mehr abgestiegen.

Im Spiel bei Leicester City, dem Überraschungsmeister der vorletzten Saisons, konnte auch Rooney das neuerliche Unheil nicht abwenden. Der Stürmerstar wurde nach 74 Minuten ausgewechselt. Leicester erzielte die beiden Tore schon in der ersten halben Stunde. Leicester entfernte sich dank dem Sieg um vier Punkte aus der Abstiegszone.

United-Joker sticht – Shaqiri bereitet vor

Manchester United entscheidet den Spitzenkampf der 10. Runde zu seinen Gunsten. Stokes Xherdan Shaqiri kehrt zurück und überzeugt.

Anthony Martial wurde beim Top-Spiel der Premier League zwischen Manchester United und Tottenham Hotspur nach 70 Minuten eingewechselt. Elf Minuten später gelang dem schnellen Flügel aus Frankreich das 1:0. Nach einem Abschlag von Goalie David de Gea benötigte Manchester nur zwei Ballberührungen zum Siegtor. Romelu Lukaku leitete per Kopf weiter, Martial wurde im Laufduell nicht entscheidend am Abschluss und am vierten Saisontreffer gehindert.

Tottenham, das ohne den am Oberschenkel verletzten Topskorer Harry Kane antrat, hatte kurz vor dem 0:1 seine beste Chance. Ein Volley von Dele Alli (76.) rollte an der Aussenseite des Pfostens vorbei. Wenig später landete ein Kopfball von Lukaku am Pfosten.

Mourinhos Geste

Durch den siebten Saisonsieg verteidigte Manchester United den zweiten Rang. Trainer José Mourinho brachte mit dem Erfolg seine Kritiker nach den negativen Ergebnissen aus den letzten zwei Spielen (0:0 in Liverpool nach einer ultradefensiven Leistung, erste Niederlage beim 1:2 gegen Huddersfield) vorübergehend zum Schweigen. Er verdeutlichte dies nach Abpfiff, indem er seinen Zeigefinger auf die Lippen legte.

Klarer Leader mit fünf Punkten Vorsprung bleibt Manchester City, das auswärts beim 3:2 gegen West Bromwich Albion, alle Wettbewerbe mitgerechnet, zum 13. Sieg in Serie kam. Das entscheidende dritte Tor erzielte Raheem Sterling in der 64. Minute, kurz nach seiner Einwechslung.

Shaqiris Corner

Nach einem Spiel Pause wegen einer Knöchelverstauchung kehrte Xherdan Shaqiri ins Kader von Stoke City zurück. Der Schweizer Internationale trug mit einem schönen Assist dazu bei, dass die «Potters» nach zwei Niederlagen mit neun Gegentoren zum Siegen zurückkehrten. Shaqiri lieferte mit dem Corner die punktgenaue Vorlage, die Darren Fletcher per Volley zum einzigen Tor beim 1:0 in Watford nutzte.

Bei Chelseas 1:0-Sieg in Bournemouth erzielte Eden Hazard mit einem Flachschuss in die nahe Ecke das einzige Tor. Der Erfolg beim Vorletzten, nach Niederlagen gegen Schlusslicht Crystal Palace und gegen Leader Manchester City sowie der Wende gegen Watford vom 1:2 zum 4:2, dürften die Unruhen um Trainer Antonio Conte vorerst etwas im Keim ersticken.

Premier League. 10. Runde, Sonntag:



Leicester City - Everton 2:0 (2:0). - Tore: 18. Vardy 1:0. 29. Gray 2:0. - Bemerkungen: Leicester City ohne Jakupovic (nicht im Aufgebot).

Samstag:

Manchester United - Tottenham Hotspur 1:0 (0:0)

75'034 Zuschauer. - Tor: 81. Martial 1:0.



West Bromwich - Manchester City 2:3 (1:2)<br> Tore: 10. Sané 0:1. 13. Rodriguez 1:1. 15. Fernandinho 1:2. 64. Sterling 1:3. 92. Philips 2:3.



Arsenal - Swansea 2:1 (0:1)

59'493 Zuschauer. - Tore: 22. Clucas 0:1. 51. Kolasinac 1:1. 58. Ramsey 2:1.- Bemerkung: Arsenal mit Granit Xhaka.



Crystal Palace - West Ham 2:2 (0:2)

Tore: 31. Hernandez 0:1. 43. André Ayew 0:2. 50. Milivojevic (Foulpenalty) 1:2. 97. Zaha 2:2. - Bemerkung: West Ham mit Edimilson Fernandez.



Liverpool - Huddersfield 3:0 (0:0)

53'268 Zuschauer. - Tore: 50. Sturridge 1:0. 58. Firmino 2:0. 75. Wijnaldum 3:0. - Bemerkungen: Huddersfield mit Hadergjonaj (ab 69.). 42. Salah (Liverpool) verschiesst Penalty.



Watford - Stoke City 0:1 (0:1)

20'087 Zuschauer. - Tor: 16. Fletcher 0:1. - Bemerkung: Stoke City mit Shaqiri (bis 88./Vorlage zum 1:0).



Bournemouth - Chelsea 0:1 (0:0)

Tor: 51. Hazard 0:1.



Rangliste:

1. Manchester City 10/28 (35:6). 2. Manchester United 10/23 (23:4). 3. Tottenham Hotspur 10/20 (19:7). 4. Chelsea 10/19 (18:10). 5. Arsenal 10/19 (19:13). 6. Liverpool 10/16 (17:16). 7. Watford 10/15 (15:18). 8. Newcastle United 9/14 (10:8). 9. Burnley 9/13 (8:9). 10. Southampton 10/13 (9:10). 11. Leicester City 10/12 (14:14). 12. Brighton & Hove Albion 10/12 (10:11). 13. Huddersfield Town 10/12 (7:13). 14. Stoke City 10/11 (11:20). 15. West Bromwich Albion 10/10 (9:13). 16. West Ham United 10/9 (10:19). 17. Swansea City 10/8 (7:12). 18. Everton 10/8 (7:20). 19. Bournemouth 10/7 (6:14). 20. Crystal Palace 10/4 (4:21). (fal/sda)