FCB-Goalie wechselt zu GC

FCB-Goalie Mirko Salvi wird in der nächsten Saison bei GC zwischen den Pfosten stehen. Dies hat der FC Basel heute mitgeteilt. Salvi hat bei den Zürchern einen Dreijahresvertrag unterschrieben. Salvi kam im Jahr 2009 aus der Nachwuchsabteilung von Yverdon Sport zum FCB-Nachwuchs. Seine ersten Erfahrungen im Profifussball sammelte der heute 24-Jährige danach in der Challenge League beim FC Biel-Bienne, bei dem er in der Saison 2014/2015 leihweise unter Vertrag stand. Seinen ersten Einsatz für Rotblau hatte Salvi im Viertelfinal des Schweizer Cup der Saison 2015/2016 in Sion.

Später wurde er für eineinhalb Jahre zum FC Lugano ausgeliehen, wo Salvi zum Stammspieler reifte. Auf die Saison 2017/2018 hin kehrte Salvi nach Basel zurück und kam zu vier weiteren Einsätzen im Schweizer Cup. Nun lief sein Vertrag beim FCB aus. (amu)