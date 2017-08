FCB-Verteidiger wechselt in die Türkei

Linksverteidiger Adama Traoré wechselt vom FC Basel nach Izmir zu Göztepe Spor Kulübü in die Türkei. Der Wechsel werde per sofort vollzogen, heisst es in der Mitteilung des FCB. Über die Ablösesumme schweigt sich der Verein wie üblich aus.

Traoré kam im Januar 2015 Vitória Guimarães (Por) zum FCB. Der ivorisch-australische Doppelbürger bestritt seither 76 Wettbewerbsspiele für die Basler und erzielte zwei Tore. Zuletzt traf der Nationalspieler der Elfenbeinküste im Cupfinal gegen den FC Sion.

Göztepe ist in der vergangenen Saison in die oberste türkische Liga aufgestiegen. (amu)