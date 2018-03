Fans beschimpfen Neymar wegen Hawking-Zitat

Nur mit einer Badehose bekleidet, mit einem strahlenden Lächeln, den Fuss in einer Schiene und mit einer lockeren Pose sitzt Neymar in Brasilien in einem Rollstuhl. Zu diesem Foto schreibt der PSG-Superstar: «Man muss eine positive Einstellung haben und das Beste aus der Situation machen, in der man sich befindet.» Ein Quote des am Dienstag mit 76 Jahren verstorbenen Astrophysikers Stephen Hawking.

Was für ein Fettnäpfchen des Fussball-Stars: Der Vergleich seiner Fussverletzung – der 26-Jährige fällt mit einem Haarriss im Mittelfussknochen mehrere Wochen aus – mit Hawkings Kampf gegen die Nervenerkrankung Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) hinkt massiv. Das sahen auch viele Follower auf Social Media so.

Neymar inszeniert sich im Rollstuhl und zitiert Stephen Hawking. Man solle das Beste aus seiner Situation machen, in der man sich befinde, so das Hawking-Zitat. Als wenn er an den Rollstuhl gefesselt wäre. https://t.co/bOcKCSHIEc — Hassan Talib Haji (@hassanscorner) 14. März 2018

Soll das jetzt #stephenhawking darstellen oder ist das alles nur ein ganz unglücklicher Zufall? ???? #Neymar https://t.co/1cSGh9B1tx — Dominik Stahl (@Steelfrage) 14. März 2018

Stephen Hawking war 222 Millionen Mal intelligenter als Neymar. — Günter Klein (@guek62) 14. März 2018

Neymar: Was für ein erbärmlicher Penner. Wenn zu wenig Hirn auf zu viele Kopfbälle und zu viel Geld trifft. — maniacmike (@maniacmike1965) 15. März 2018

Dieser Tweet ist der Beweis dafür, dass hunderte von Millionen Euros auf dem Konto, schöne Autos, tolle eigene Villen und ein Leben im Rampenlicht nicht vor Dummheit schützen. Was für eine erbärmliche Type dieser Neymar nur ist. https://t.co/EqWVrxwKXZ — Paul G. (@CrazyFcbFan) 14. März 2018

Wenn du dein Rest-Hirn ans Tattoo-Studio abgetreten hast #Neymar https://t.co/U7LTM6ZIOo — Dirk Benninghoff (@neuigkeitenchef) 14. März 2018

Neymar glaubt wahrscheinlich, die Relativitätstheorie besage, dass man sich relativ bescheuert benehmen müsse. — Peter Ahrens (@Peter_Ahrens) 14. März 2018

Mein Gott ist der Mensch strunzdumm und peinlich #Neymar https://t.co/8rsi0N1IdX — Klaus (@jausengegner) 14. März 2018

(hua)