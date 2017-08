Fantast on Tour

Vielleicht reicht dieser eine Instagram-Beitrag von Waleri Bojinow, um zu erklären, warum er hier ist. In Lausanne. In der Super League. Ziemlich weit weg von der europäischen Fussball-Elite.



??????????bonjour?????????? Ein Beitrag geteilt von Valeri Bojinov Official (@valeribojinov86) am 25. Jul 2017 um 23:33 Uhr

Auf diesem Bild ist Bojinow vor einer Tafel positioniert, die die bisher grössten Cluberfolge auflistet. Die sieben Meistertitel zwischen 1912 und 1965 zum Beispiel. Oder die neun Cupsiege zwischen 1935 und 1999. Sie liegen eben schon ein Weilchen zurück, die Zeiten, in denen es lief. Genau deshalb passt es so gut, dass sich der Bulgare vor dieser Tafel ablichten lässt. Denn dasselbe gilt auch für ihn.



Serie-A-Debüt mit 15 Jahren

Einst galt Bojinow als Talent. Nicht als eines von vielen. Nein, er war etwas Besonderes. Sein Heimatland Bulgarien träumte von einem Stürmer, der der matten Landesauswahl ein wenig Glanz hätte bescheren können. Und in Italien, genauer gesagt in Lecce, hielt man so viel von ihm, dass er 2002 schon mit 15 Jahren und 11 Monaten in der Serie A debütierte.



Via Florenz und Juventus zog es ihn nach Manchester. Bei City hätte er den nächsten Schritt zum grossen Stürmer machen sollen, doch stattdessen erlitt er am dritten Spieltag eine Verletzung. Kreuzbandriss. Und weil der Premier-League-Club genügend liquid ist, um in solchen Fällen umgehend Ersatz zu akquirieren, wartete in Manchester niemand auf Bojinow. Er fiel durch.



Zwischen seinem Abschied auf der Insel und seiner Ankunft in Lausanne liegen zehn Jahre und neun Zwischenstopps in Italien, Portugal, Bulgarien, Serbien und zuletzt in China. Zweite Liga, wohlgemerkt.



Des Geldes wegen sei er dahin, gestand Bojinow vor kurzem der Westschweizer Tageszeitung «24 Heures». «Aber sportlich war das Ganze eine Enttäuschung.» Das Leistungsgefälle innerhalb der Mannschaft war zu gross. Auch wenn der Kontakt mit der chinesischen Kultur interessant war. Er will nie mehr zurück.

Bisherige Ausbeute: Drei Spiele, null Tore

Seit diesem Sommer also macht der 31-Jährige halt in Lausanne. Weil ihm die offensive Spielausrichtung des Clubs zusagt. Die Pontaise, so sagt das der Bulgare, sei der richtige Ort, um anzugreifen. Denn Bojinow fühlt sich noch immer für Höheres berufen. Er will noch einmal in einer grossen europäischen Liga auflaufen.



Zwar schiebt er umgehend nach, dass der Weg ein langer werde. Dennoch: Wer den Bulgaren in diesen Tagen im Lausanne-Dress stürmen sieht, deklariert diesen Wunsch als fantastisch.



Drei Spiele machte er bisher. Die Bilanz: null Tore, zweimal ausgewechselt. Bojinow sagt, dass er in China trotz ernsthaften Trainings den Rhythmus verloren habe. «Es wird noch einige Wochen dauern, bis wir den wahren Waleri Bojinow sehen werden.»



Man habe ihm gesagt, dass in Lausanne nicht viele Leute ins Stadion kommen. Auch dank ihm sollen sich Besuche aber bald lohnen. «Ich bin zuversichtlich, dass wir die Überraschung der Saison werden können.» Dafür braucht Lausanne einen fantastischen Bojinow. Auf dem Rasen, versteht sich. (cst)