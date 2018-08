Fertig Wohlfühloase

Bald ist sie vorbei, diese denkwürdige Woche, die im Zeichen der Hitze und des FC Basel stand und die wohl einige rotblaue Fans an denRand eines Nervenzusammenbruchs gebracht hat.

Auch der heutige Match verspricht eine geballte Ladung Adrenalin: Der FCB trifft mit seinem neuen Trainer Marcel Koller auf den Grasshopper Club mit seinem Trainer Thorsten Fink, der im Joggeli erstmals an die Stätte seiner grössten Erfolge zurückkehrt (19 Uhr, BaZ-Liveticker). Beide Clubs sind miserabel in die neue Saison gestartet, mehr Dampf unter dem Kessel geht nach zwei Super-League-Runden gar nicht.

Marcel Koller weiss, wie viel Zündstoff gegen seinen Club des Herzens drin ist, und der 57-jährige Zürcher hat den Ernst der Lage erkannt. Am Donnerstag, dem Tag seiner offiziellen Präsentation, hatte er noch die branchenüblichen Phrasen gewählt. Gestern jedoch verschärfte sich der Ton. Es liess sich schon gut erahnen, wohin die rotblaue Reise mit diesem Trainer führen wird.

Bitte Deutsch reden

Koller macht klare Ansagen. «Im Training wird Deutsch geredet», sagt er, «Fremdsprachen sind nicht mein Highlight.» Heisst: Die ausländischen Spieler sind gut beraten, möglichst schnell einen entsprechenden Kurs zu belegen. Damit sie ihren neuen Chef auch wirklich verstehen.

Vor dem ersten Training fand Koller eine Mannschaft vor, die «sehr ruhig» war. Mit seinen Assistenten Carlos Bernegger und Thomas Janeschitz will er nun vermitteln, «dass etwas passieren muss, und zwar schnell».

Damit spricht Koller die Mentalität der Mannschaft an. Da sind ganz viele nette Typen auszumachen, die jedoch ausserstande scheinen, auf dem Platz Emotionen zu zeigen oder ein Charakter-Feuerwerk zu zünden. Typisch dafür der Auftritt von Marek Suchy nach dem 0:3 gegen Saloniki. «Wir haben versagt», meinte der Captain aus Tschechien in einer Tonspur, als bestelle er im Restaurant gerade eine Pizza.

In einer sportlich dramatischen Situation sind Typen gefragt; Spieler, die Feuer entfachen, Zeichen setzen. Wie früher Alex Frei. Der ehemalige Torjäger, bei der Saloniki-Pleite als Interimslösung auf der Bank, meinte: «Die Spieler müssen lernen, härter zu sich selbst zu werden. Sie müssen wieder lernen, mehr zu machen als der Gegner. Sie müssen Zeichen setzen.»

Im gestrigen Morgentraining, der einzigen Einheit vor dem GC-Match, demonstrierte Geoffroy Serey Die Persönlichkeit. «Er war hellwach», sagt Koller, «aber er darf nicht der einzige sein. Der FCB hat noch mehr Spieler, die sich zeigen müssen.» Fragt sich nur: Wen meint Koller? Die Mehrheit des Kaders gibt sich brav und bieder wie ein Knabenchor. In den Interviews beten sie die ewig gleichen Sätze herunter: «Wir sind enttäuscht, wir wollten gewinnen, nur die Mannschaft zählt, der nächste Match ist wichtig.» Der einzige Profi, der auf und neben dem Platz echte Zeichen setzt, ist seit Wochen verletzt: Taulant Xhaka.

Fertig Wohlfühloase

Kein Zweifel: Die behagliche Wohlfühloase, die Kollers Vorgänger Raphael Wicky im St.-Jakob-Park geschaffen hat, ist seit Donnerstagmittag Geschichte. Koller ist ein Trainer, der in seiner Aktivzeit von Christian Gross geprägt wurde. Und der ehemalige Meistermacher kannte in vielen Bereichen kein Pardon. Mit einer «Gschpürschmi-Fühlschmi»-Atmosphäre konnte Gross wenig anfangen.

Ähnlich direkt kommt Marcel Koller rüber. Angesprochen auf die Belastungssteuerung, seit der Ära Paulo Sousa ein zentrales Thema beim FCB, sagt der Neue auf der Bank: «Informationen über den pyhsischen Zustand eines Spielers sind wichtig. Aber er muss auch bereit sein, Widerstände zu überwinden und an Grenzen zu gehen, wenn er Erfolg haben will.»

Dass das aktuelle Kader auch physisch nicht in Bestform ist, kann Koller nicht in zwei Tagen korrigieren, «Wunder darf man keine erwarten». Doch der 55-fache Ex-Nationalspieler erwartet, dass heute jeder an seine Grenzen geht. Es ist GC. Es ist FCB-Krise. Es ist höchste Zeit.

Der Umgang mit dem Sportchef

Vor neun Tagen wurde Koller von Marco Streller kontaktiert und gefragt, ob er sich den Job in Basel vorstellen könne. Konnte er. Koller boxte durch, dass er seine Assistenten mitbringen darf. Auch im Umgang mit dem Sportchef hat er klare Vorstellungen. «Der tägliche Austausch ist wichtig», meint er, «aber der Sportchef muss nicht jeden Tag auf dem Trainingsplatz oder in der Kabine auftauchen.» Eine deutliche Ansage an Streller, der bei Wicky sehr nahe an der Mannschaft war.

Was das alles zu bedeuten hat? Der FC Basel hat wieder einen Trainer, der klare Linien zieht. Das wird richtig spannend. (Basler Zeitung)