Frankfurt krönt perfekte Woche

Am Ende mussten die Frankfurter noch um den Sieg zittern. Nachdem der Engländer Nelson in der 83. Minute für Hoffenheim auf 1:2 verkürzt hatte, verhinderte Frankfurts Keeper Kevin Trapp in der 93. Minute den Ausgleich, als er einen Kopfball von Ishak Belfodil glänzend über die Latte lenkte.

«Drei Siege in einer Woche sind toll. Wir haben uns das durch harte Arbeit verdient», sagte der Schweizer Gelson Fernandes, der bei den Gästen im Mittelfeld durchspielte. Der Kroate Ante Rebic, der später Gelb-Rot sah, und der Serbe Luka Jovic schossen die Tore für die Gäste, die in der ersten Halbzeit bei zwei Lattenschüssen des Heimteams Glück bekundeten. Bei beiden Gegentreffern sah Hoffenheims Torhüter Oliver Baumann nicht gut aus.

Dortmund im Hoch



Wie für Frankfurts Hütter läuft es auch für BVB-Trainer Lucien Favre derzeit optimal. Was auch immer der Schweizer probiert scheint aufzugehen. Ein weiteres Beispiel für sein goldenes Händchen lieferte der 60-Jährige gegen Augsburg. Die Dortmunder waren wie so oft in dieser Saison bislang schwach gestartet, nach einem Treffer von Alfred Finnbogason (22.) lagen sie zur Pause verdientermassen im Rückstand.

Keine ungewohnte Situation für Favre und Dortmund in dieser Saison, lag man in drei der sechs zuvor absolvierten Spielen ebenfalls zurück. Favre brachte Paco Alcacer für Maximilian Philipp (59.) und Mario Götze für Julian Weigl (77.), und damit das für den Umbruch benötigte Personal. Beide Joker trafen, Alcacer und Götze schossen die Tore zur spektakulären Wende. Während Götze einen Treffer (denjenigen zum 3:2) beisteuerte, traf Alcacer gleich dreimal – darunter auch zum entscheidenden 4:3 in der sechsten Minute der Nachspielzeit.

Bayern gewinnt wieder nicht

Noch wertvoller wird die BVB-Wende durch die gleichzeitige 0:3-Niederlage von Bayern München gegen Borussia Mönchengladbach. Das Team von Niko Kovac überzeugte in dieser Saison selten voll, seit rund zwei Wochen akzentuiert sich allerdings die Krise an der Säbener Strasse.

Nachdem Yann Sommer in der 4. Minute einen Abschluss von Thomas Müller noch mit einem starken Reflex um den Pfosten lenken musste, übernahmen seine Vorderleute das Spieldiktat in der Folge. Neuzugang Alassane Pléa (10.) und Captain Lars Stindl (16.) krönten die erfolgreiche Startviertelstunde des Auswärtsteams. Besonders beim 0:2 zeigten die Münchner, wie sehr sie aktuell mit sich selber zu kämpfen haben: Manuel Neuer wollte das Spiel schnell lancieren. Sein kurzer Abstoss landete via Thiago bei Stindl und dann im Bayern-Tor.

Während die Münchner in der Tabelle auf den 5. Platz abrutschten, führt der BVB die Tabelle mit fünf Siegen aus sieben Spielen mit drei Punkten Vorsprung vor Gladbach an.

Schalke siegt, Embolo schaut zu

Am Tabellenende verschaffte sich Schalke 04 durch den zweiten Sieg in Folge etwas Luft. Die Königsblauen, mit fünf Niederlagen in die Saison gestartet, verliessen die Abstiegszone dank dem 2:0-Sieg im Direktduell mit Aufsteiger Fortuna Düsseldorf. Mit einer Doublette innerhalb von fünf Minuten (48./53.) nach der Pause legte das Team von Domenico Tedesco den Grundstein zum Erfolg.

Keinen Anteil an der Bergfahrt von Schalke hat der Schweizer Stürmer Breel Embolo. Der 21-Jährige gehörte unter Tedesco auch beim zweiten Ligaerfolg in Folge nicht zum Stammpersonal und wurde erst in der 88. Minute aufs Feld geschickt. Meist von der Bank aus muss der Schweizer Internationale derzeit mitansehen, wie seine Konkurrenten Argumente zu ihren Gunsten sammeln. Gegen Mainz (1:0) hatte der für Embolo spielende Alessandro Schöpf den einzigen Treffer der Partie erzielt, in Düsseldorf spielte der Österreicher Guido Burgstaller auf dieser Position und traf zum 2:0.

Den ersten Saisonsieg feierte Pirmin Schwegler mit Hannover 96. Der US-Amerikaner Bobby Wood führte das Schlusslicht gegen Stuttgart mit zwei Kopfballtoren (30./45.) zum 3:1-Sieg. Stuttgart wurden für einen während 45 Minuten ungenügenden Auftritt bestraft. Das Team von Tayfun Korkut erwachte erst nach der Pause, kam durch Oldie Mario Gomez allerdings nur zum zwischenzeitlichen Anschlusstreffer.

Leipzig erster BVB-Verfolger



Erster Verfolger von Leader Borussia Dortmund ist Leipzig. Das Team von Ralf Rangnick feierte beim 6:0 gegen Aufsteiger Nürnberg einen Kantersieg. Bereits nach einer Stunde stand das Schlussergebnis fest, Timo Werner und Marcel Sabitzer trafen je zweimal, wobei Werner nach gut einer Stunde noch einen Penalty verschoss. Für Aufsteiger Nürnberg war es die zweite hohe Auswärtsniederlage in Folge nach dem 0:7 in Dortmund.

Freiburg - Bayer Leverkusen 0:0. - 23'800 Zuschauer.

Hoffenheim - Eintracht Frankfurt 1:2 (0:1). - 29'785 Zuschauer. - Tore: 40. Rebic 0:1. 46. Jovic 0:2. 83. Nelson 1:2. - Bemerkungen: Hoffenheim ohne Kobel (Ersatz) und Zuber (verletzt), Frankfurt mit Fernandes. 66. Gelb-Rote Karte gegen Rebic (Frankfurt/Foul).

Leipzig - 1. FC Nürnberg 6:0 (4:0). - 37'389 Zuschauer. - Tore: 3. Kampl 1:0. 7. Poulsen 2:0. 21. Sabitzer 3:0. 32. Werner 4:0. 55. Sabitzer 5:0. 59. Werner 6:0. - Bemerkungen: Leipzig ohne Mvogo (Ersatz). 63. Rote Karte gegen Leibold (Nürnberg/Notbremse).

Borussia Dortmund - Augsburg 4:3 (0:1). - 81'365 Zuschauer. - Tore: 22. Finnbogason 0:1. 62. Alcacer 1:1. 71. Max 1:2. 80. Alcacer 2:2. 84. Götze 3:2. 87. Gregoritsch 3:3. 96. Alcacer 4:3. - Bemerkung: Dortmund mit Bürki und Akanji, ohne Hitz (Ersatz).

Bayern München - Borussia Mönchengladbach 0:3 (0:2). - 75'000 Zuschauer. - Tore: 10. Pléa 0:1. 16. Stindl 0:2. 88. Herrmann 0:3. - Bemerkung: Mönchengladbach mit Sommer, Lang, Elvedi und Zakaria (ab 66.).

Fortuna Düsseldorf - Schalke 0:2 (0:0). - 52'000 Zuschauer. - Tore: 48. McKennie 0:1. 53. Burgstaller 0:2. - Bemerkung: Schalke mit Embolo (ab 88.).

Mainz - Hertha Berlin 0:0. - 22'408 Zuschauer. - Bemerkung: Hertha Berlin mit Lustenberger (ab 46.).

Hannover - VfB Stuttgart 3:1 (2:0). - 40'800 Zuschauer. - Tore: 30. Wood 1:0. 45. Wood 2:0. 50. Gomez 2:1. 91. Bebou 3:1. - Bemerkung: Hannover mit Schwegler (bis 87.).

Rangliste: 1. Borussia Dortmund 7/17 (23:8). 2. RB Leipzig 7/14 (16:9). 3. Borussia Mönchengladbach 7/14 (15:9). 4. Werder Bremen 7/14 (13:8). 5. Hertha Berlin 7/14 (12:7). 6. Bayern München 7/13 (12:8). 7. Eintracht Frankfurt 7/10 (12:11). 8. Mainz 05 7/9 (4:4). 9. Wolfsburg 7/9 (10:11). 10. Augsburg 7/8 (14:13). 11. SC Freiburg 7/8 (9:13). 12. 1. FC Nürnberg 7/8 (7:16). 13. Hoffenheim 7/7 (11:12). 14. Bayer Leverkusen 7/7 (7:13). 15. Schalke 04 7/6 (5:9). 16. Hannover 96 7/5 (8:14). 17. Fortuna Düsseldorf 7/5 (5:11). 18. VfB Stuttgart 7/5 (6:13). (sda)