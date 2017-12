Fransson weg, Frei da – und bald Captain?

Zu behaupten, beim Schweizer Branchenleader ruhe über die Festtage still der Transfersee, wäre eine glatte Untertreibung. Einen Tag vor Heiligabend besiegelte der FCB die Rückkehr von Fabian Frei. Der Frauenfelder, der am 8. Januar 29 Jahre alt wird, unterschrieb bis 2022. Dem FCB-Sportchef Marco Streller ist in den Verhandlungen mit dem Bundesligisten Mainz offenbar ein Coup gelungen: Die Basler zahlen nur rund 850'000 Franken Ablöse, nachdem man im Juni 2015 noch knapp vier Millionen aus Mainz gelöst hatte. Das zeigt, dass Streller längst gelernt hat, klug zu verhandeln; es legt aber auch dar, dass die Mainzer nicht mehr viel Wert legten auf jenen Mittelfeldspieler, der in 62 Pflichtspielen drei Tore erzielte. Den absoluten Durchbruch zum Stammspieler schaffte Frei in der Karnevalshochburg nie.

Riesige Konkurrenz im Zentrum

Beim FC Basel dagegen ist der Schweizer Nationalspieler fest eingeplant. Die spannende Frage: Wann wird Fabian Frei Captain? Noch trägt Marek Suchy die Binde, das dürfte sich in dieser Saison kaum mehr ändern. Doch gross identitätsstiftend ist der Tscheche in der Region Basel nicht, da wäre Frei ab der Saison 2018/19 wohl die bessere Wahl.

Mit der Rückkehr verlorener Söhne hat der FC Basel unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Es gab zum Beispiel Benjamin Huggel, der ab 2007 im Joggeli gross abräumte und zum echten Leader avancierte. Und es gab Zdravko Kuzmanovic, der 2015 mit Pauken und Trompeten von Inter Mailand kam und im Winter 2016 schon wieder durch die Hintertüre abhaute, weil er sich mit Ex-Trainer Urs Fischer nicht vertrug. 2017 gab es ein Blitz-Comeback und eine Blitz-Ausleihe nach Malaga. Fabian Frei wird eher ein neuer Huggel als ein neuer Kuzmanovic, doch der riesigen Konkurrenz im Zentrum – Luca Zuffi, Taulant Xhaka, Geoffroy Serey Die, Mohamed Elyounoussi, Dominik Schmid – muss auch er sich stellen.

Etwas Platz gibt es, seit der FC Basel am Stephanstag den Abgang von Alexander Fransson vermeldet hat. Der 23-jährige Schwede wechselt per sofort leihweise zu Lausanne. Am Genfersee will der Nationalspieler in Hinblick auf die WM in Russland mehr Super-League-Minuten sammeln, als ihm in Basel gewährt wurden. Hier läuft sein Kontrakt noch bis 2020, doch bei Fransson wird man das Gefühl nicht los, dass er sich im St.-Jakob-Park nicht durchsetzen wird. Franssons Kaderplatz dürfte im Januar mit grösster Wahrscheinlichkeit Samuele Campo (22) übernehmen. Von den technischen Fertigkeiten des einstigen FCB-Juniors schwärmen sie im St.-Jakob-Turm in den höchsten Tönen. Seine Rückkehr aus Lausanne ist eine Formsache; im Gegenzug könnte eine Ausleihe des Reservisten Dominik Schmid konkreter werden.

Grosse Ehre für Oberlin

Bei der Personalie Schmid ist der Sprung in den trüben Teich der Spekulationen nicht mehr weit. Die überragende Champions-League-Kampagne der Basler hat europaweit für Aufsehen gesorgt – und entsprechend Begehrlichkeiten geweckt. Bei einem möglichen Abgang von Manuel Akanji (Dortmund, Liverpool) wird im Blick inzwischen mit zwanzig Millionen Franken Ablöse spekuliert, die die Topclubs in Deutschland oder England zahlen müssten für den gross gewachsenen Innenverteidiger.

Ein weiteres Juwel beim FCB, Dimitri Oberlin, wird seit Neuestem mit Newcastle in Verbindung gebracht. Verbürgt ist, dass der 20-jährige Stürmer von der Uefa in das Newcomer-Allstar-Team der Champions League gewählt wurde. Eine grosse Ehre für den Lausanner mit Wurzeln in Kamerun.

Herrlich spekulieren wie mit Oberlin können die Beobachter auch mit Moritz Bauer. Das ist jener Aussenverteidiger, der im Sommer 2016 von GC zu Rubin Kasan wechselte. Mittlerweile möchte der Winterthurer zurück in die Schweiz. Für den 25-Jährigen wären rund vier Millionen Franken Ablöse fällig – viel zu viel Geld für den FC Basel. Auch Guillaume Cros (22, Carl Zeiss Jena) ist kein Thema. Einen Ersatzmann hinter Michael Lang suchen die Basler momentan nicht. (Basler Zeitung)