Für immer Helden

An diesem Tag Anfang Dezember war die Arena Conda in Chapecó bis auf den letzten Platz belegt. Trotz strömendem Regen. 19'000 Menschen waren da, um Abschied zu nehmen. Abschied von den 71 Opfern, die wenige Tage zuvor bei einem Flugzeugunglück ums Leben gekommen waren.



Es war die Maschine, die die brasilianische Mannschaft zum Endspiel der Copa Sudamericana hätte bringen sollen. Wegen Treibstoffmangels kam sie nie an. Das Flugzeug stürzte ab. Eine Tragödie, die die gesamte Fussballwelt bestürzte. Vor allem aber auch die Menschen in der südbrasilianischen Stadt. Alle 50 Särge der Vereinsmitglieder wurden am besagten Dezembertag ins Stadion gefahren, jeder Name wurde verlesen, für jedes Opfer liess man einen weissen Luftballon steigen. Die Emotionen übermannten so manchen.

In der 71. Minute wird an die Opfer gedacht

So gross der Schmerz, die Leere, die Wut vor einem Jahr war, so gross ist die Freude, die Erleichterung, der Rausch nun. Am Wochenende gelingt der AF Chapecoense nämlich das, was ihr niemand zutraute: der Ligaerhalt in Brasiliens höchster Liga. Beim Heimspiel gegen Vitória sind zwar nur 7546 Zuschauer da, diese machen aber richtig Lärm.



E A COMEMORAÇÃO NÃO PODIA SER DIFERENTE!! ?????????

Chapecoense garantida no Brasileirão Série A 2018!!

VAAAAAMOS, VAMOS CHAPEEEE!! #VamosChape #Brasileirao2017 pic.twitter.com/zVvFUnrThk — Chapecoense (@ChapecoenseReal) 17. November 2017

Erst in der 71. Minute, in der es mittlerweile Tradition ist, mit einem lauten «Vamos Chapé» der 71 Opfer des Flugzeugunglücks zu gedenken. Und dann sieben Minuten später, als Stürmer Túlio de Melo das Siegtor gelingt. Ein Tor, das sicherstellt, dass sein Team weiterhin zu Brasiliens Elite gehöre, so formuliert es Trainer Gilson Kleina nach Spielschluss für den «Kicker». Clubpräsident Plinio de Nes Filho spricht derweil von einem «Ausrufezeichen für ganz Brasilien». Weil sein Club nun mal allen Widrigkeiten getrotzt habe.



Dreijähriger Abstiegsschutz ausgeschlagen

Nach dem Flugzeugabsturz konnte man sich in Chapecoense vieles vorstellen, nur nicht, den Betrieb einzustellen. Deshalb trommelte der Club zu Saisonbeginn Spieler von überall her zusammen. Eine Mannschaft kam zustande, zugetraut wurde ihr aber wenig.



Die Vereine der brasilianischen Liga hätten sich gar dazu bereit erklärt, dem Verein einen dreijährigen Abstiegsschutz zu gewähren. Chapecoense wollte das nicht. Wie sich jetzt herausstellt, braucht der Club das auch nicht. Wobei: Ganz ohne Turbulenzen verlief die Saison nicht. Kleina ist bereits der dritte Trainer in dieser Saison. Stürmer de Melo sagt deshalb auch: «Die Kameradschaft hier ist phänomenal. Allerdings mussten wir uns manchmal auch klarmachen, dass es letztlich um Punkte geht.»



Der zuletzt geschasste Trainer Vagner Manchini erlebte den emotionalen Moment am Wochenende trotzdem mit. Er ist jetzt Trainer bei Vitória. Auch seine Augen blieben nach dem Spiel nicht trocken. «Mission erfüllt», resümiert Chapecoenses de Melo am Ende des berauschenden Abends. Er widme den Verbleib in der ersten Liga den Verwandten derjenigen, die uns verlassen haben. Für sie werden die Fussballer von Chapecó für immer Helden sein. (cst)