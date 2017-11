Fussball-Nationalmannschaft steckt in Belfast fest

Der Abflug der Schweizer Nationalmannschaft aus Belfast verzögert sich. Grund ist eine «flybe»-Maschine, die in Belfast notlanden musste.

Der Flug der Nationalmannschaft hätte um 15.55 Uhr (Ortszeit, 16.55 Uhr Schweizer Zeit) abheben sollen. Doch wie der «Blick» berichtet, befand sich die Mannschaft auch eineinhalb Stunden später noch am Boden.

All passengers safely evacuated from Aircraft on Runway at Belfast International. :airplane_arriving: pic.twitter.com/phMceqvj8u