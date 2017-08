Gegen Israelis gespielt: Der Iran sperrt seinen Captain

Für den gemeinen Fussballfan hatte die Europa-League-Qualifikationspartie zwischen Panionios Athen und Maccabi Tel Aviv wenig Bedeutung. Im Iran sorgte das Spiel aber für grosse Aufregung – und könnte nun sogar für die Fifa relevant werden.

Denn für Panionios liefen mit Massoud Schojaei (33) und Ehsan Hajsafi (27) zwei iranische Nationalspieler auf. Dies, obwohl es wegen politischer Spannungen seit 38 Jahren iranischen Sportlern nicht erlaubt ist, gegen Israelis anzutreten. Das Sportministerium und der Fussballverband (FFI) des Iran haben die beiden Fussballer zuerst scharf kritisiert. Nun wurden die beiden vom Nationalteam ausgeschlossen – Schojaei war bislang sogar Captain, Hajsafi sein Stellvertreter. «Die beiden Spieler haben die rote Linie überschritten», begründet Vizesportminister Mohamed Resa Dawarsani den Entscheid, und legt nach: «Die Verpflichtungen der Spieler mit Blick auf die Werte des Volkes und die Rechte der Palästinenser sind wichtiger als die Pflichten bei ihrem Verein.»

@FIFAcom must suspend FFIRI for banning #shojaei and #hajsafi from the Iran national football team for political reasons.