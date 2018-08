Gelson Fernandes tritt aus dem Nationalteam zurück

Gelson Fernandes gibt seinen Rücktritt aus der Schweizer Nationalmannschaft. Dies verkündet der 31-Jährige via Twitter: «Es war mir eine Ehre.» Er wolle einer neuen Generation Platz machen.

Ce fut un honneur, une fierte???????????? pic.twitter.com/8z2Yg7EFwF — Gelson Fernandes (@GelsonFernandes) August 7, 2018

Einen Tag nach dem Eklat um Valon Behrami verabschiedet sich ein zweites langjähriges Mitglied des Nationalteams. Anders als Behrami verzichtete Gelson aber auf kritische Worte gegenüber dem SFV oder Trainer Vladimir Petkovic. Vielmehr blickt er auf die Erlebnisse im Schweizer Dress zurück. Darunter sein Siegtor an der WM 2010 gegen Spanien oder die Achtelfinals gegen Argentinien 2014 und Polen 2016.

Video: Das Siegtor von Gelson Fernandes gegen Spanien

So schoss der Mittelfeldspieler die Schweiz gegen Spanien an der WM 2010 zum Sieg. Video: Tamedia/SRF

Zudem bedankte er sich bei Fans, Familie, Staff und allen Nationaltrainern, unter denen er spielen durfte. Und er glaubt daran, dass der Schweizer Fussball auf einem guten Weg sei. Zum Schluss schreibt der Mittelfeldspieler: «Die Zukunft unseres Fussballs ist strahlend. Unsere Differenzen von gestern werden unsere Stärken von morgen sein.»

Eine Hintertüre lässt sich der auf den Kapverden geborene Fernandes allerdings offen: «Wenn aufgrund von Verletzungen oder Sperren je Not am Mann ist und der Coach denkt, ich könne dem Team helfen, kann er auf mich zählen.»

Der Fussballer von Eintracht Frankfurt erzielte in 67 Länderspielen für die Schweiz zwei Tore. Sein Debüt gab er am 22. August 2007 in Genf beim 2:1-Sieg im Testspiel gegen Holland. (fas)