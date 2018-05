Gianluigi Buffon verlässt Juve nach 17 Jahren

Er hat alles gewonnen in seiner Karriere. Fast. Nur die Champions League fehlt im gut gefüllten Trophäenschrank von Gianluigi Buffon. Nun tritt er ab, wohl ohne dieses Palmarès je zu vervollständigen. Es ist eine grosse Karriere, die endet, wohl eine der grössten in Italien, gar des Weltfussballs. Am Donnerstagvormittag gab der 40-Jährige nach 17 Jahren bei Juventus Turin unter Tränen seinen Abgang bei Juventus Turin bekannt.

Wie es für Buffon weitergeht, liess er am Donnerstag noch offen. Es gäbe Angebote auf und neben dem Platz, auch von Juventus, sagte er und in den nächsten drei Tagen würde er seine definitive Entscheidung publik machen.

Mit Buffon verliert Juventus Turin ein Aushängeschild. Jahrelang hat er den Serienmeister und die Nationalmannschaft als Captain angeführt, war auch bei gegnerischen Fans und Spielern äusserst beliebt. Buffon galt als Gentleman auf und neben dem Platz, als Vorbild, das für jeden noch so viele Umarmungen übrig hatte.

«Buffon ging mit dem Club durch die Hölle», sagte Juve-Präsident Andrea Agnelli an der Pressekonferenz. Damit sprach er den Zwangsabstieg in die Serie B an, den Juventus 2006 nach dem Manipulationsskandal antreten musste. Buffon trat mit dem Verein den Gang in die Serie B an, ungeachtet davon, dass er zahlreiche Angebote aus ganz Europa vorliegen hatte.