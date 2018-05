Granit Xhaka hat einen neuen Trainer

Der Spanier Unai Emery wird bei Arsenal wie erwartet neuer Coach des Schweizer Internationalen Granit Xhaka. Der Premier-League-Club beendete am Mittwoch die Spekulationen und gab das Engagement des bisherigen Trainers von Paris Saint-Germain bekannt. Der 46-jährige Emery tritt in London das schwierige Erbe von Arsène Wenger an, der nach 22 Jahren abtritt.

Nach drei Europa-League-Titeln mit dem FC Sevilla gewann Emery in der abgelaufenen Saison mit PSG das Triple in Frankreich. Er soll Arsenal wieder in der Spitzengruppe der Premier League etablieren, nachdem die Gunners zuletzt als Sechster die Qualifikation für die Champions League verpasst haben.

Unai Emery is our new head coach - find out all about it here #WelcomeUnai https://t.co/8dHnmam0KO — Arsenal FC (@Arsenal) 23. Mai 2018

Kleines Detail am Rande: Auf Emerys eigener Website war der Fakt schon Stunden zuvor publiziert gewesen, wie die BBC schrieb. Der Eintrag des Trainers, der stolz sei, dass er nun zur Familie der Gunners gehören würde, wurde jedoch nach kurzer Zeit wieder gelöscht. (fal/sda)