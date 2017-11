Granit Xhakas unrühmlicher Spitzenwert

Gross war die Freude bei den Arsenal-Fans, als Granit Xhaka von Gladbach im Sommer 2016 verpflichtet wurde. Die Ablösesumme von 45 Millionen spielte dabei keine Rolle, vielmehr konnten viele Twitter-User die berühmten Diagonalbälle des Schweizers kaum erwarten. Etwas mehr als ein Jahr später ist diese Euphorie verflogen.

Schmerzlich vermissen die «Gunners» den Spanier Santi Cazorla, der wegen einer Fusssohlenentzündung weiterhin für unbestimmte Zeit ausfällt. Und Xhaka? Der falle vor allem durch Ballverluste auf, monieren die Fans. Und diese Behauptung wurde nun statistisch untermauert.

Granit Xhaka has misplaced 153 passes so far this season, more than any other player in the Premier League. [@TeleFootball] #afc pic.twitter.com/mi2ODqyqWo — afcstuff (@afcstuff) November 15, 2017

Gemäss dem britischen «Telegraph» hat der 25-Jährige in der aktuellen Saison 153 Fehlpässe gespielt – mehr als jeder andere in der Premier League. Zwar sei Risiko wichtig, um für sein Team Torchancen zu kreieren, schreibt die Zeitung, aber: «Hinter Offensivspielern wie Mesut Özil und Alexis Sanchez ist das nicht unbedingt seine Aufgabe.» Dass auch Eckbälle und Freistösse, die Xhaka meist treten darf, in diese Statistik fallen, lassen Arsenal-Anhänger nicht als Ausrede gelten.

Sometimes I watch Santi Cazorla highlights on YouTube and then I can never watch Granit Xhaka again. — Kyle Keating (@kyleakeating) November 4, 2017

Ebenso wenig beruhigt sie, dass der Mittelfeldspieler mit 914 Zuspielen am drittmeisten erfolgreiche Pässe verteilte. Im Gegenteil: Nicht einmal so schafft er es unter die Top-20-Assistgeber der Liga. Dort taucht dafür ein anderer Schweizer auf: Xherdan Shaqiri steht mit vier Torvorlagen an siebter Stelle.

Höchstens Durchschnitt ist auch die Quote der angekommenen Pässe von Xhaka: Mit seinen 83,3 Prozent steht er in dieser Statistik gemäss «Whoscored.com» auf Rang 72. Und das, obwohl er nur 1,1 Key Passes, also wichtige Pässe, pro Partie spielt (Platz 49 der Liga). Zum Vergleich: Spitzenreiter ist Mesut Özil mit 3,3 pro Spiel – und auf Rang vier folgt Xherdan Shaqiri (2,7).

Granit Xhaka has also completed 914 passes so far this season, the third highest in the Premier League behind Otamendi and Fernandinho. #afc pic.twitter.com/NI8dPQu7Ja — afcstuff (@afcstuff) November 15, 2017

Die Passstatistiken von Xhaka zeigen aber immerhin auch, wie stark er im System von Arsène Wenger eingebunden ist. Mit 1081 Ballkontakten führt er hier nach elf Spielen die offizielle Statistik der Premier League an. Dahinter folgen mit Fernandinho, David Silva, Nicolas Otamendi und Kevin De Bruyne gleich vier Fussballer von Pep Guardiolas Manchester City. Allerdings: Das von «Whoscored» berechnete Endrating, das auch Tacklings, Tore oder Schüsse beinhaltet, ergibt bei Xhaka ein 6,85 – damit ist er statistisch gesehen der 107. beste Spieler der Liga. (fas)