Hamburgs Auferstehung – Sommers Lapsus

Vor dem Schlagerspiel der 11. Bundesliga zwischen Bayern München und Borussia Dortmund am Samstagabend erledigten die Verfolger ihre Pflicht. Sowohl Leipzig als auch Schalke kamen zu knappen Siegen.

Leipzig setzte sich im Verfolgerduell gegen den auf Rang 5 liegenden Aufsteiger Hannover 96 nur dank einem späten Tor von Timo Werner (85.) mit 2:1 durch. Damit kommen die Leipziger bis auf einen Punkt an Leader Bayern München heran. Der deutsche Rekordmeister bestreitet ab 18.30 Uhr in Dortmund das mit viel Spannung erwartete Spitzenspiel gegen den BVB.

Kurzeinsatz für Embolo – Sommers Fehler

Auch Schalke erledigte seine Pflicht und schloss dank dem 1:0 in Freiburg zum Tabellendritten Dortmund auf. Bei Schalke kam Breel Embolo zu einem Kurzeinsatz. Der Stürmer wurde nach 79 Minuten eingewechselt. Ein Befreiungsschlag gelang dem Hamburger SV beim 3:1 zuhause gegen Stuttgart. Für die Hamburger war es der erste Sieg seit acht Spielen. Damit rückte der HSV auf Kosten von Freiburg (0:1 gegen Schalke) in der Tabelle auf Position 15 und damit auf einen Nicht-Abstiegsplatz vor. Nach sieben Niederlagen und einem Remis trafen Aaron Hunt, Filip Kostic und der 17-jährige Jann-Fiete Arp zum Hamburger Erfolg, der begünstigt wurde von der frühen Gelb-Roten Karte gegen Dzenis Burnic. Der 19-jährige Stuttgarter kassierte in der 4. Minute die erste und in der 12. Minute die zweite Verwarnung. Nur einmal war ein Bundesliga-Spieler früher mit Gelb-Rot vom Platz geflogen.

Borussia Mönchengladbach spielte daheim gegen Mainz nur 1:1. Jannik Vestergaard glich für die Gastgeber aus, nachdem in der 19. Minute ein Fehler von Yann Sommer den Mainzern die Führung ermöglicht hatte. Der Schweizer Keeper wurde im Luftduell vom Franzosen Abdou Diallo geschlagen. Der Mainzer Schlussmann Robin Zentner leistete sich derweil einen peinlichen, aber nicht bestraften Lapsus, als er den Ball unbedrängt aus den Augen verlor und ein Luftloch schoss. Mainz wartet seit acht Monaten auf einen Auswärtssieg.

Bundesliga. 11. Runde vom Samstag:

Augsburg - Leverkusen 1:1 (0:0)<br> 24'000 Zuschauer. - Tore: 47. Volland 0:1. 49. Danso 1:1. - Bemerkungen: Augsburg mit Hitz. Leverkusen ohne Mehmedi (Ersatz).



Freiburg - Schalke 0:1 (0:0)

24'000 Zuschauer. - Tor: 62. Caligiuri 0:1. - Bemerkungen: Freiburg ohne Sierro (nicht im Aufgebot). Schalke mit Embolo (ab 79.).



Hamburg - Stuttgart 3:1 (1:0)

53'000 Zuschauer. - Tore: 20. Hunt 1:0. 55. Ginczek (Handspenalty) 1:1. 65. Kostic 2:1. 69. Arp 3:1. - Bemerkungen: Stuttgart ohne Grgic (Ersatz). 12. Gelb-Rote Karte gegen Burnic (Stuttgart).

Leipzig - Hannover 2:1 (0:0)

40'461 Zuschauer. - Tore: 56. Jonathas 0:1. 70. Poulsen 1:1. 85. Werner 2:1. - Bemerkungen: Leipzig ohne Mvogo (Ersatz). Hannover mit Schwegler.

Mönchengladbach - Mainz 1:1 (0:1)

53'000 Zuschauer. - Tore: 19. Diallo 0:1. 67. 67. Vestergaard 1:1. - Bemerkungen: Mönchengladbach mit Sommer, Elvedi und Zakaria (bis 59.), ohne Drmic (nicht im Aufgebot). Mainz mit Frei (ab 79.).



Die weiteren Spiele der 11. Runde. Samstag: Borussia Dortmund - Bayern München (18.30 Uhr). Sonntag: Köln - Hoffenheim (15.30 Uhr). Wolfsburg - Hertha Berlin (18.00 Uhr).



Rangliste:

1. Bayern München 10/23 (24:7). 2. RB Leipzig 11/22 (18:13). 3. Borussia Dortmund 10/20 (27:11). 4. Schalke 04 11/20 (14:10). 5. Hannover 96 11/18 (15:11). 6. Eintracht Frankfurt 11/18 (13:11). 7. Borussia Mönchengladbach 11/18 (17:19). 8. Hoffenheim 10/16 (17:14). 9. Bayer Leverkusen 11/16 (23:16). 10. Augsburg 11/16 (16:11). 11. Hertha Berlin 10/13 (11:12). 12. VfB Stuttgart 11/13 (10:14). 13. Mainz 05 11/12 (12:17). 14. Wolfsburg 10/10 (10:13). 15. Hamburger SV 11/10 (10:18). 16. SC Freiburg 11/8 (6:21). 17. Werder Bremen 11/5 (4:14). 18. 1. FC Köln 10/2 (4:19). (fal/sda)