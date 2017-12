Harry Kane knackt 22 Jahre alten Rekord

Harry Kane schaffte am Dienstag auf dem Weg zum 5:2 mit Tottenham Hotspur gegen Southampton einen Rekord: So viele Tore wie er hat noch keiner in der Premier League in einem Kalenderjahr erzielt.

???? @HKane: "I was calm, I was confident. When you've got people like @ChrisEriksen8 putting in those kinds of deliveries, it's a dream." #COYS pic.twitter.com/F88r4CNGCS — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 26. Dezember 2017

Zum Auftakt der 20. Runde traf Kane drei Mal. Schon vor der Pause war der Stürmer zweimal erfolgreich und erzielte seine Tore 37 und 38 im Jahr 2017. Damit übertraf er die Bestmarke von Alan Shearer aus dem Jahr 1995, der für Blackburn Rovers 36 Tore geschossen hatte.

Die Spurs sind in Form

Kane, der bereits am vergangenen Samstag beim 3:0 gegen Burnley einen Hattrick erzielt hatte und in der aktuellen Saison bei 18 Toren steht, traf nach der Pause auch noch zum 5:1. Insgesamt traf Kane 2017 für die Spurs und das Nationalteam 56 Mal, womit er Lionel Messi übertraf.

Letztlich war es für Tottenham der vierte Sieg in den letzten fünf Runden. In dieser Phase hat das Team aus London einzig gegen den Leader Manchester City verloren.

Erneut nur Remis für die Red Devils

Für Manchester United setzte es am zweiten Weihnachtstag nach dem 2:2 in Leicester einen weiteren Rückschlag ab. Das Team von Jose Mourinho kam gegen Burnley, dem Überraschungsteam der ersten Saisonhälfte, ebenfalls nicht über ein 2:2 hinaus. Jesse Lingard rettete dem Heimteam im Old Trafford mit seinen beiden Treffern nach der Pause zumindest einen Punkt, der Ausgleich fiel in der 91. Minute. In der Tabelle liegen die Red Devils nur noch einen Punkt vor Chelsea, das sich zuhause gegen Brighton & Hove Albion 2:0 durchsetzte.

Keinen Sieger gab es im Schweizer Duell zwischen Aufsteiger Huddersfield Town und Stoke City, das 1:1 endete. Florent Hadergjonaj war beim Gastgeber nur Ersatz, Xherdan Shaqiri wurde bei den Gästen nach gut einer Stunde ausgewechselt.

Die Negativserie der Baggies

In der Abstiegszone setzte West Bromwich Albion seine Negativserie fort. Der Club aus den West Midlands blieb beim 0:0 gegen Everton zum 18. Mal in Folge ohne Sieg. Auch Trainer Alan Pardew, der Ende November auf Tony Pulis folgte, konnte die Negativserie bislang nicht stoppen. Gewinnt der Tabellenvorletzte auch an Silvester zuhause gegen Arsenal nicht, stellt er den Negativrekord von Aston Villa aus der Saison 2014/15 ein.

Schwächer als West Brom ist nur noch Swansea. Der walisische Verein unterlag bei Liverpool 0:5. Der ehemalige Basler Mohamed Salah, der in der Torschützenliste Kane vorbeiziehen lassen musste, blieb für einmal ohne Torerfolg für die Reds.

Premier League, 20. Runde, Dienstag:

Tottenham Hotspur - Southampton 5:2 (2:0)

Tore: 22. Kane 1:0. 39. Kane 2:0. 49. Alli 3:0. 51. Son 4:0. 64. Boufal 4:1. 67. Kane 5:1. 82. Tadic 5:2.



Manchester United - Burnley 2:2 (0:2)

75'046 Zuschauer. - Tore: 3. Barnes 0:1. 36. Defour 0:2. 53. Lingard 1:2. 91. Lingard 2:2.



Bournemouth - West Ham United 3:3 (1:1)

Tore: 7. Collins 0:1. 29. Gosling 1:1. 57. Aké 2:1. 81. Arnautovic 2:2. 89. Arnautovic 2:3. 93. Wilson 3:3. - Bemerkung: West Ham United ohne Edimilson Fernandes (verletzt).



Chelsea - Brighton & Hove Albion 2:0 (0:0)

41'568 Zuschauer. - Tore: 46. Morata 1:0. 60. Alonso 2:0.



Huddersfield Town - Stoke City 1:1 (1:0)

24'047 Zuschauer. - Tore: 10. Ince 1:0. 60. Sobhi 1:1. - Bemerkung: Huddersfield ohne Hadergjonaj (Ersatz), Stoke mit Shaqiri (bis 65.).



Liverpool - Swansea 5:0 (1:0)

52'850 Zuschauer. - Tore: 6. Coutinho 1:0. 52. Firmino 2:0. 65. Alexander-Arnold 3:0. 66. Firmino 4:0. 82. Oxlade-Chamberlain 5:0.



Tabelle:

1. Manchester City 19/55 (60:12). 2. Manchester United 20/43 (43:16). 3. Chelsea 20/42 (34:14). 4. Liverpool 20/38 (46:23). 5. Tottenham Hotspur 20/37 (39:20). 6. Arsenal 19/34 (34:23). 7. Burnley 20/33 (18:17). 8. Leicester City 20/27 (30:30). 9. Everton 20/27 (24:30). 10. Watford 20/25 (29:35). 11. Huddersfield Town 20/23 (18:32). 12. Brighton & Hove Albion 20/21 (15:25). 13. Stoke City 20/20 (23:41). 14. Southampton 20/19 (20:30). 15. Newcastle United 19/18 (19:29). 16. Crystal Palace 19/18 (16:29). 17. West Ham United 20/18 (22:38). 18. Bournemouth 20/17 (18:31). 19. West Bromwich Albion 20/15 (14:27). 20. Swansea City 20/13 (11:31).

(fal/sda)