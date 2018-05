Hochsicherheits-Weltmeisterschaft

Von Booten bis Fleischspiesse

Verbote für die Sicherheit – nicht alle scheinen sinnvoll

Russlands Staatsmacht will die Sicherheitslage bei der Weltmeisterschaft im eigenen Land mit allerlei Verboten perfektionieren. Eine Auswahl zeigt, dass man es vielleicht etwas übertrieben hat:



Kein Alkohol. Vielen russischen Bier- und Wodka-Trinkern drohen trockene Tage. Die Behörden wollen an den Spieltagen in den Zonen nahe der Stadien und in den Zentren der Austragungsstädte den Verkauf von Alkoholika verbieten, in Moskau auch an den Vortagen.



Kein Schaschlik. In der Umgebung mehrerer Spielstädte wird das Garen von Fleischspiessen in der freien Natur, ein Lieblingsvergnügen der Russen, wegen Brandgefahr untersagt. So sollen Wald- und Torfbrände wie 2010 verhindert werden, als ganz Mittelrussland zwischen Moskwa und Wolga wochenlang in eine höchst ungesunde Rauchwolke geriet. Die Saransker Stadtverwaltung verbieten vor und während der Spieltage auch alle Feuerwerke.



Kein Wassersport. Die tatarischen Behörden verbieten in Kasan während der WM alle Segel-, Sport- und Ruderboote, Ausflugsdampfer sowie Jetski auf dem Fluss Kasanka, offenbar, um amphibische Terroranschläge zu verhindern.



Keine Kleinflugzeuge und Drohnen. Ähnlich wie bei der WM 2006 in Deutschland wollen auch die Russen mögliche Terrorakte mit einem Flugverbot für Privatflugzeuge, aber auch für Drohnen, über den Spielstädten vermeiden. Die Bannzone hat einen Radius von 110 Kilometern, mehrere mobile Gruppen der russische Armee sollen ferngesteuerte Eindringlinge mit elektronischen Kampfsystemen ausschalten.



Keine Abgase. Zahlreiche Industriebetriebe im Weichbild der Austragungsorte müssen während der WM ihre Produktion einstellen. Wegen giftiger Schadstoffe, die sie ausstossen. In Sotschi will man gar allen Benzin getriebenen Kraftwagen die Fahrt in den Olympiapark mit dem Fussballstadion Fischt untersagen.