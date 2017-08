«Ich habe ordentlich geschwitzt»

BaZ: Marek Suchy, was ist Ihnen lieber: Deutsch oder Englisch?

Marek Suchy: (Denkt nach und sagt dann auf Deutsch) Englisch, bitte.

Aber bei der Pressekonferenz vor dem Cupfinal gegen Sion haben Sie ja bereits bewiesen, dass Sie alles verstehen und auch auf Deutsch antworten können.

(Auf Englisch) Ich bin vor dem Spiel gebeten worden, ein paar Antworten auf Deutsch zu geben. Und wenn es um fussballerische Dinge geht, ist das auch gar kein Problem für mich. Bei anderen Themen oder längeren Interviews fühle ich mich aber sicherer, wenn ich Englisch sprechen kann. So entstehen keine Missverständnisse.

Künftig werden häufiger Interviews – ob nun auf Englisch oder auf Deutsch – auf Sie zukommen, jetzt, da Sie der neue Captain des FC Basel sind.

Es ist mir bewusst, dass das zu den Aufgaben eines Captains gehört. Und ich werde dies auch gerne erfüllen – irgendwann sicher auf Deutsch.

Als ausschweifender Kommunikator sind Sie in der Öffentlichkeit bisher allerdings eher selten aufgefallen.

Das mag sein, ja. Aber das liegt sicher nicht daran, dass ich zu schüchtern wäre. Fragen Sie mal Tomas Vaclik, meine Frau oder meine Freunde – die werden Ihnen sicher sagen, dass ich im Zweifel lieber auch mal ein paar Minuten ruhig sein soll (lacht). Aber ich bin einfach nicht der Typ, der ständig und überall in den Medien reden will, so interessant sind meine Gedanken dann auch wieder nicht.

Offenbar schon, sonst hätte der Verein Sie ja nicht zum Nachfolger von Matias Delgado ernannt.

Intern ist das etwas anderes, die Mannschaft kommt für mich immer an erster Stelle und dann spreche ich Dinge auch ganz deutlich an. Ich war zwar nie derjenige, der wie wild in der Kabine herumgebrüllt hat, und das wird auch so bleiben – es würde mir ja keiner abnehmen, wenn ich von einem auf den anderen Tag alles ändere. Aber ich werde mit der Zeit sicher Dinge anders machen, um in meine neue Rolle hineinzuwachsen.

Braucht das Überwindung? Waren Sie beispielsweise nervös, als Sie in der letzten Woche zum ersten Mal offiziell das Wort an Ihre Mitspieler richteten?

Und wie! Als ich aufgestanden bin, hat Tomi neben mir schon angefangen zu grinsen. Er und ich, wir sind beide nicht die Typen, die vor mehreren Menschen entspannt eine Rede halten können. Bei Tomis Hochzeit war ich ja sein Trauzeuge und selbst dort hat es mich einige Überwindung gekostet, ein paar Worte über ihn zu verlieren. Ich kann Ihnen sagen: In den Tagen vorher habe ich ordentlich geschwitzt. Letzte Woche hatte ich mir im Vorfeld ein paar Dinge notiert, die ich den Jungs sagen wollte. Und so schlimm war es dann am Ende auch gar nicht (schmunzelt).

Können Sie sagen, welche Dinge das waren?

Nein, das soll unter uns bleiben.

In der medialen Wahrnehmung unterscheiden Sie sich in dieser Hinsicht nicht gravierend von Delgado, der ebenfalls ein eher introvertierter Typ war.

Das ist sicher so, ja.

Was unterscheidet Sie beide?

Ich denke, dass Mati und ich in vielerlei Hinsicht sehr ähnlich sind. Wir definieren – oder definierten – uns über die Leistung auf dem Platz, für uns steht das Team an erster Stelle und wir müssen keine Rolle spielen, um akzeptiert zu werden. Uns beide kann nichts so schnell aus der Ruhe bringen. Aber klar, es gibt auch einige Unterschiede: Mati hat dank seiner Sprachen mehrere Gruppen leichter zusammenführen können, er war länger ein Teil dieses Vereins, und er ist ein Spielertyp, den man so kaum noch findet. Ich war immer ein Fan davon, wenn die Nummer 10 auch der Captain einer Mannschaft ist.

Also denken Sie jetzt darüber nach, Ihre Rückennummer zu ändern?

Oh Gott, nein. Mich will nun wirklich niemand mit der Nummer 10 auf dem Rücken sehen. Damit habe ich mich längst abgefunden (lacht).

Waren Sie trotzdem überrascht, dass Sie zum neuen Captain gemacht wurden?

Ich habe mir ehrlich gesagt gar keine grossen Gedanken darüber gemacht, weil es ja ohnehin die Entscheidung des Trainerteams und der sportlichen Führung ist. Aber als man mir am letzten Donnerstag mitteilte, dass ich der neue Captain bin, habe ich mich sehr gefreut. Nach der letzten Saison habe ich Bilder von den 20. Meistertiteln des FC Basel gesehen, ich habe während des grossen Stadtfestes viele Spieler aus vergangenen Tagen kennenlernen dürfen. In solchen Momenten wird einem erst bewusst, wie gross und bedeutend der Verein für die Menschen hier ist. Es ist darum eine grosse Ehre für mich, ein Teil dieser Geschichte zu sein.

Muss man als Captain zwangsläufig die Geschichte, die Kultur und die Stadt seines Clubs kennen?

Ich denke schon. Und auch wenn ich mittlerweile seit über drei Jahren hier bin, kann ich sicher noch viele Dinge über den Club und die Stadt lernen.

Matias Delgado hat Ihnen sicher einige Sachen bereits erklärt, immerhin war er dreieinhalb Jahre lang Ihr Sitznachbar.

Ja. Als ich im Januar 2014 nach Basel gekommen bin, hat man mir diesen Platz zugewiesen und gesagt: Das ist ein guter Platz, nutze ihn!

Warum war es ein guter Platz?

Weil ich zwischen Mati und Yann Sommer sass, zwischen zwei wichtigen Spielern. Ein halbes Jahr später ist dann Tomi gekommen – und jetzt ist der Platz von Matias leer. Es ist immer noch ein merkwürdiges Gefühl.

Haben Sie denn in dieser Zeit bewusst mit Matias Delgado über das Captain-Sein gesprochen? Hat er Ihnen Ratschläge geben können?

Ich würde nicht sagen, dass ich ganz bewusst zu Mati gegangen bin und gesagt habe: Bring mir bei, wie man ein guter Captain ist! In diesem Amt muss man authentisch sein und nicht die Rolle eines anderen übernehmen. Aber klar, ich habe mir viel von ihm abgeschaut, auch von Marco Streller, von Petr Cech in der tschechischen Nationalmannschaft oder von Erich Brabec bei Slavia Prag. Ich habe von allen etwas mitgenommen und werde jetzt einen Weg finden müssen, wie ich ein guter und eigenständiger Captain für den FC Basel sein kann. (Basler Zeitung)