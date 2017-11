Im Video: Die Rettungstat von Rodriguez

Und sie sind doch noch dabei: An der UN-Klimakonferenz in Bonn ist die USA das weltweit einzige Land, das sich gegen die historische Vereinbarung von 2015 stellt. Eine Gegenbewegung aus US-Vertretern haben am Rhein ein grosses Iglu im Aussenbereich aufbauen lassen. Es trägt den Namen «We Are Still In». (11. November 2017)

(Bild: Lukas Schulze/Getty Images)