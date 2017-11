Katar soll 1 Mio für Stimme gezahlt haben

Der Argentinier Alejandro Burzaco hat Katar beschuldigt, Stimmen gekauft zu haben. Die Südamerika-Funktionäre Nicolas Leoz (Paraguay), Ricardo Teixeira (Brasilien) und der 2014 verstorbene Julio Grondona (Argentinien) sollen bei der WM-Vergabe im Dezember 2010 betrogen haben, wie die Zeitung «Bild» berichtet.

Schon der erste Zeuge beim Fifa-Prozess in New York liefere so viel Sprengstoff, dass die WM 2022 in Katar in Schutt und Asche gelegt werden könnte, schreibt das Blatt.

Demzufolge soll Grondona für seine WM-Stimme eine Million Dollar bekommen haben. Der WM-Gastgeber bestreitet die Vorwürfe.

Update folgt. (oli)