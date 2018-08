Koller soll den FCB wieder auf Kurs bringen

Es kommt derzeit einiges zusammen beim FC Basel. Der verpatzte Saisonstart führte zur Entlassung von Trainer Raphael Wicky. Auf beiden Schienen ging es turbulent weiter: Sportlich konnte Alex Frei als Interimscoach das Verpassen der Champions League nicht verhindern. Dafür wurde nun definitiv ein Nachfolger für die Trainerposition gefunden.

Was die Führung bereits gestern ankündigte, machte der FCB heute offiziell: Marcel Koller unterschreibt einen Zweijahresvertrag plus Option. Er übernimmt per sofort. Ebenfalls geklärt ist die Assistentenfrage: Carlos Bernegger und Thomas Janeschitz unterstützen den 57-jährigen Zürcher.

FCB-Sportdirektor Marco Streller äussert sich zum neuen Cheftrainer wie folgt: «Wir freuen uns, dass wir mit Marcel Koller und seinen beiden Assistenten sehr erfahrene Trainer verpflichtet haben, die den FCB – national wie auch international – wieder auf Kurs bringen sollen.»

Mit Koller kommt einer, der als Trainer auf eine langjährige Erfahrung zurückgreifen kann. Zweimal, mit GC und St.Gallen, wurde er Schweizer Meister. Zudem coachte der Zürcher mehrere Saisons in der deutschen Bundesliga. Seine letzte und zudem längste Station war sein Engagement bei der österreichischen Nationalmannschaft, mit welcher er sich für die EM in Frankreich 2016 qualifizierte.

(Red)