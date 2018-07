ManUnited-Legende fliegt Shaqiri-Kritik um die Ohren

Gary Neville dürfte wenig Spass gehabt haben am Testspiel zwischen Manchester United und Liverpool. Gleich 1:4 verlor ManUnited, Nevilles Herzensclub, für den er 593 Pflichtspiele absolvierte. Noch bitterer: Xherdan Shaqiri bereitete das 2:1 vor und erzielte das 4:1 mit einem herrlichen Fallrückzieher.

Video: So schiesst man den perfekten Fallrückzieher

In unserer Videoserie Sportslab erklärt eine Expertin, was einen Fallrückzieher so schwierig macht. Video: Adrian Panholzer und Fabian Sanginés

Spätestens nach Shaqiris Kunstschuss in der 82. Minute dürfte Neville klar gewesen sein, dass auf Twitter ein Shitstorm gegen ihn losbrechen wird. Schliesslich hatte der frühere Rechtsverteidiger nach dem Transfer des Schweizers zu Liverpool gesagt: «Ich bin ehrlich gesagt kein Shaqiri-Fan. Er ist einfach faul und unprofessionell, das kann man nicht anders ausdrücken.» Ausserdem sei es nicht in Ordnung gewesen, dass Shaqiri in einem Interview mit der «Schweizer Illustrierten» sagte, dass selbst Ronaldinho mit Stoke wenig hätte ausrichten können.

Und die Community liess Neville nicht lange zappeln. Sofort wurden zahlreiche Anspielungen auf seine Aussagen gepostet. Die harmlosen Kommentare waren ein einfaches «Hi, Gary Neville», begleitet vom Video des Traumtores, oder die rhetorische Nachfrage «wirklich faul und unprofessionell?». Andere hofften ironisch, Neville und sein Bruder Phil hätten den Treffer genossen – daneben waren auch ein paar Anmerkungen unter der Gürtellinie zu finden.

Die zahlreichen Zuschriften beantwortete Neville sarkastisch: «Ich hoffe, dass ihr mir auch jedes Mal schreibt, wenn Shaqiri an der Mittellinie stehen bleibt, während euer Team angegriffen wird. Oh, und er braucht Ronaldinho als Mitspieler.»

I hope you lot are going to message me every time you see him stood on the halfway line whilst your team are being attacked ! Oh and he needs Ronaldinho playing with him ???? https://t.co/s8C8E6PgNb