ManUtd-Star kann über sich selber lachen

Im Uefa Supercup gegen Real Madrid schien alles gegen ihn zu laufen: Manchester-United-Offensivspieler Marouane Fellaini ging nach einem Zweikampf gegen Sergio Ramos blutend zu Boden und musste mit Kopfverband weiterspielen. Und zuletzt triumphierten die Spanier über die Briten auch noch mit 2:1.

Damit nicht genug: Nach der Partie machte in den sozialen Medien ein Foto die Runde, auf dem Fellaini mit grotesk verzerrtem Gesicht zu sehen ist – die Folge eines Kopfballs.

Thank you to everyone who posted & sent me this ???????????????????????? pic.twitter.com/O7tmOSYR38