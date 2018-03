Meister im Toreschiessen, Meister an der Bar

Es ist ein Donnerstagnachmittag Ende Januar 2018. Auf der BaZ-Sportredaktion am Aeschenplatz klingelt das Telefon. Der Anruf kommt aus Amsterdam. André Sitek, leicht vergrippt und mit heiserer Stimme, fragt ein paar Stunden nach dem ereignisreichen Abend in der holländischen Kapitale mit dem Journalisten aus Basel: «Haben wir uns verabschiedet?» – «Ja.» – «Und schulde ich dir noch Geld?» – «Nein.»

Zwei Tage zuvor. Es ist ein Nachhausekommen. Die schwere Holztür der Old Sailor Bar hinter sich gelassen, fühlt sich André Sitek wie in der eigenen Stube. Hier, mitten im Amsterdamer Rotlicht-Bezirk an der Oudezijds Achterburgwal, scheint die Zeit stehen geblieben zu sein: Selbst wenn draussen die Sonne scheint, ist es drinnen dunkel. Die Einrichtung ist urchig, die Stimmung fröhlich. Logisch also, fühlt sich André Sitek in diesen vier Wänden heimisch. Logisch, singt er inbrünstig mit, da aus der Jukebox «C’mon and Love Me» von Kiss schallt.

Dass Sitek sich für den Besuch aus Basel Zeit nimmt, ist für ihn selbstverständlich. Beim Arbeitgeber hat er extra einen freien Tag beantragt, bei seiner Frau ein gutes Wort eingelegt, dass es abends ein wenig später werden könnte. Was es letztlich auch wird …

Das Bier muss Sitek beim Kellner nicht bestellen, das bekommt er automatisch auf den Tresen serviert. Ebenso ist der 54-Jährige der einzige Kunde, der sich für den Gang auf die Toilette nicht in die wartende Menschenschlange einreihen muss. Er benützt das WC des Personals mit dem separaten Zugang hinter der Bar. «Hier drinnen kenne ich jede Ecke», erzählt Sitek. Weshalb dies so ist, dazu später mehr. Denn Sitek klatscht kräftig in die Hände. Es läuft «We Will Rock You» von Queen.

André Sitek. Der Mann, der zu Beginn der Neunzigerjahre die rotblauen Herzen höher schlagen lässt und am Rheinknie seine besten Zeiten erlebt. In einer Ära der Clubgeschichte, da die Gegner noch Urania Genf, Emmenbrücke, Glarus, Châtel-Saint-Denis, Grenchen oder Fribourg heissen. In einer heute fast vergessenen Zeit.

Die Worte von Dick Advocaat

Der FC Basel hat eben seine sportlich tristen und finanziell klammen Jahre nach dem Abstieg 1988 hinter sich und versucht, wieder ins Oberhaus zurückzukehren. Mit André Sitek, dem Torgaranten aus Holland. Insgesamt trifft er für die Basler in 70 Spielen 56-mal. Eine Quote, die sich sehen lassen kann. Ehemalige Mitspieler sind noch heute voll des Lobes über die fussballerischen Qualitäten des schlaksigen Angreifers. «Er war schnell, kopfballstark und hatte einen unglaublichen Torriecher», erinnert sich der Basler Kultverteidiger Massimo Ceccaroni.

Das Fussballerische ist die eine Seite von Sitek, sein ausgefallener Lebensstil die andere. «Dick Advocaat hat mir mal gesagt: Wenn du nicht so viel gesoffen hättest, wäre aus dir ein richtig guter Fussballer geworden», erzählt Sitek. Der holländische Trainer kennt Siteks private Seite genauso wie alle andern, die ihm im Leben über den Weg gelaufen sind. Sitek ist ein Lebemann, ein Geniesser, einer, der richtig auf den Putz hauen kann und einer, der noch heute fröhlich durch den Alltag geht. «Ich möchte jeden Tag lachen, auch wenn ich manchmal traurig bin.»

Diese Heiterkeit strahlt er bei jeder Gelegenheit aus – auch auf dem Weg zum gemeinsamen Abendessen. «Hast du schon mal aus der Mauer gegessen?», flachst er und steuert im Amsterdamer Rotlichtviertel eine «Automatiek» an. Einen Gastrobetrieb, bei dem das Essen auf Knopfdruck aus dem Automaten hinausbefördert wird. Sitek wechselt Kleingeld, wirft 2.20 Euro ein und offeriert einen Hamburger. Das ist das «Nachtessen to go» – die nächste Bar ruft.

Dass André Sitek im Profifussball gelandet ist, war alles andere als geplant. «Ich wollte immer nur mit Kollegen spielen, einfach zum Plausch.» Nach einem solchen Amateurspiel ist es, da ein Berater Sitek im Clubhaus bei Bier und Zigarette anspricht – und ihm das Leben als Profi schmackhaft machen möchte. Fünf Tore hat Sitek in dieser Partie erzielt – und damit beste Werbung in eigener Sache gemacht.

Das Bitten des Funktionärs ist im ersten Anlauf erfolglos. «Ich hatte nie Lust, Profi zu sein.» Doch der Berater lässt nicht locker und fordert den damals 23-Jährigen auf, seine Frau anzurufen und ihr mitzuteilen, dass er heute etwas später als geplant heimkommen werde. «Wir haben dann die ganze Nacht gesoffen», sagt Sitek und lacht. Danach habe er bei Haarlem seinen ersten Profivertrag unterschrieben.

Die Premiere als Europameister

Vom Fussball allein kann der junge Mann, dessen Vater die Wurzeln in Polen hat, und der in bescheidenen Verhältnissen («Wir hatten nicht viel») gross geworden ist, nicht leben. Nebenbei arbeitet er in einer Transportfirma und erledigt dort sämtliche Arbeiten – vom Beladen der Lkws bis hin zur Buchhaltung. Doch irgendwann wird die Doppelbelastung zu gross, der Arbeitgeber droht mit der Entlassung.

Just in dieser Phase wartet nach dem letzten Meisterschaftsspiel ein Funktionär aus der Schweiz auf Sitek und lädt ihn zu einem Probetraining nach Chur ein. Das Engagement kommt zustande. Am 27. Juni 1988 trainiert Sitek erstmals im Bündnerland. «Als Europameister», wie er präzisiert. Zwei Tage vorher gelingt seinen Farben in Deutschland der grosse Coup. Das Nationalteam kennt Sitek allerdings nur vom Fernsehen, er selbst ist für die Auswahl nie Thema.

Ein Jahr bleibt Sitek im Kanton Graubünden und spielt in der Nationalliga B. Nebenbei lernt er Deutsch und bessert als Buchhalter sein Sportler-Einkommen auf. Schon bald wird die kleine Schweizer Fussballwelt auf den grossen Holländer aufmerksam. Rund 20 Tore gelingen ihm in seiner ersten Saison im Ausland. Es folgt der Wechsel nach Baden, zu Spielertrainer Raimondo Ponte. In den zwei Jahren im Aargau wird Sitek nicht nur Captain, sondern auch Vater einer Tochter und eines Sohnes. Und: Er schiesst auch hier seine Tore. Wie im Spiel gegen den FC Basel. Dreimal trifft Sitek ins Schwarze, dreimal gelingt ihm dies vor der Muttenzerkurve. Nach dem letzten Tor applaudieren die Basler Fans. «Das war verrückt», erzählt Sitek. Wenige Tage später liegt ihm ein Angebot vor – vom FCB.

Lange muss der Holländer nicht überlegen, er unterschreibt für zwei Jahre. In seiner ersten Saison erlebt er mit, wie immer mehr Leute den Weg wieder ins Joggeli finden. Weil der FCB nach Anlaufschwierigkeiten zu siegen beginnt. Danach sieht es zu Beginn der Spielzeit 91/92 allerdings nicht aus. André Sitek verletzt sich in seinem ersten Training in der Brüglinger Ebene am Meniskus und muss mit ansehen, wie seine Elf in den ersten sieben Partien kaum punktet. Dann kommt das Derby gegen die Old Boys – und die Premiere von Sitek in Rotblau. «Danach haben wir in der Qualifikation keine Partie mehr verloren», sagt Sitek.

Die Schweiz, das ist für Sitek auch eine neue Sprache. «Nach dem vierten Bier rede ich Schweizerdeutsch», verspricht er. Als die vierte Stange vor ihm steht, erhebt sein Gegenüber das Glas. «Das macht man nur in der Schweiz, bei jeder Runde anzustossen», findet Sitek und fügt sein liebstes Dialektwort an: «Schafseckel».

Sitek schiesst Tor um Tor. Der Holländer erfüllt die Erwartungshaltung und geniesst bei den Fans viel Kredit. Das hat aber nicht nur mit seinen beherzten Auftritten zu tun, in denen er sich auf dem Rasen nie versteckt, sondern stets Verantwortung übernimmt.

Nach jedem Spiel ist sich der Neuzuzug nicht zu schade, um mit denjenigen Fans, die vor dem Stadion ausharren, über den Match zu diskutieren, ein Foto zu schiessen oder einfach nur Hallo zu sagen. Greifbar zu sein, bedeutet ihm viel. «Das war ich den Fans doch schuldig, schliesslich zahlten sie für den Spielbesuch stets Geld.» Das sei sein Job gewesen, «also bekommen die Supporter von mir Antworten auf das Warum nach einem verlorenen Match».

Auch in der Stadt lässt Sitek kaum eine Gelegenheit aus, einzukehren. Nicht selten steht er im «0815» am Leonhardsberg bereits hinter dem DJ-Pult, als seine Teamkollegen ins Lokal eintreten. «Ich war gerne und oft unterwegs», berichtet Sitek – aber nie am Tag vor einem Spiel, wie er beteuert. «Da lebte ich so seriös wie kein Zweiter.» Doch spielt er schlecht, fällt die dürftige Leistung gleich auf seine Streifzüge durch die Stadt zurück, «obwohl ich gar nicht unterwegs gewesen bin». Wenn er aber «uff d Gass» geht, dann tut er dies richtig. Manchen Abend habe er, nachdem die Beizen geschlossen hätten, noch in einem Etablissement ausklingen lassen. «Dort habe ich jeweils bis 3 Uhr am Piano gesessen, gespielt und gesungen.» Und manchmal auch auf den Tischen getanzt.

Diese Seite gehört zu Sitek wie das Toreschiessen. Als er vor seinem Basler Engagement mit dem FC Baden nach Thailand ins 16-tägige Trainingslager reist, herrscht striktes Ausgangsverbot. Sitek, dem Captain, ist dies egal. «Ich sagte dem Trainer: Wenn ich 1000 Franken für dieses Camp aus dem eigenen Sack zahle, möchte ich auch mein Feierabend-Bierchen trinken.» Also schleicht sich Sitek jeden Abend in eine Strandbar.

Der Titel der Kolumne

Das Bier ist beim Holländer auch in seiner zweiten Saison in Rotblau ein zentrales Thema. Der neue Trainer Friedel Rausch macht seinen treffsichersten Spieler zum Captain und führt gleichzeitig ein zweites Training am Nachmittag ein. Für Sitek ist klar: Nach dem letzten Training des Tages trifft man sich in der Beiz. Später, als er in seiner Heimat eine Laufbahn als Sportjournalist beim De Telegraaf einschlägt, schreibt er schon bald eine erste Kolumne. Ihr Titel: «Meister wirst du an der Bar». Passender könnte der Titel nicht sein – mit dem kleinen Makel, dass er eben nie Meister geworden ist.

Sitek weiss von einigen Trainern in Holland, die seine niedergeschriebenen Gedanken danach in ihrer Kabine aufgehängt hatten. «Für mich war es stets wichtig, Differenzen mit Mitspielern, die es im Spiel oder Training geben kann, im gemütlichen Rahmen auszudiskutieren.»

Im Old Sailor wissen viele von Siteks Bekannten nichts über seine fussballerische Vergangenheit. «Hat er wirklich bei euch ganz oben gespielt?», fragt der Barkeeper. Sitek gibt die Antwort gleich selbst – auf seine ihm eigene Weise: «Ich spielte ganz hoch – auf 1200 Metern.»

Dieses Volksnahe ist es, das Sitek in seinem zweiten Jahr in Basel noch höher in der Hierarchie der FCB-Spieler aufsteigen lässt. Trotzdem bleibt er sich selbst. Und kommt täglich als stolzer Besitzer eines U-Abos von seinem Wohnort in Allschwil mit dem 6er-Tram und dem 14er ins Training. Führerschein hat er bis heute keinen. Auch seine Mätzchen werden nicht weniger, und gelacht wird nach wie vor bei jeder Gelegenheit.

Die Idee von Friedel Rausch

Als einst zwei Polizisten beim Feld 17 der Sportanlagen St. Jakob ein FCB-Training verfolgen, geht Friedel Rausch zu diesen und unterhält sich mit ihnen, ehe er seine Spieler zusammennimmt und verkündet, dass die Ordnungshüter hier seien, um André Sitek zu verhaften. Er habe sich am Abend zuvor im Ausgang unflätig benommen. Dieser fällt aus allen Wolken, versteht die Welt nicht mehr, ehe Rausch lauthals zu lachen beginnt – über seine spontan erfundene Räubergeschichte. Nun kann auch der im Gesicht kreideweiss angelaufene Sitek wieder grinsen. «Was haben wir zu dieser Zeit gelacht», sagt Sitek, «das beobachte ich im heutigen Profifussball nirgendwo mehr.»

Nicht immer aber ist es dem Holländer zum Lachen zumute. Auch er hat Probleme – und findet in den Mitspielern Ruedi Zbinden und Martin Jeitziner seine engsten Vertrauten, wenn ihm etwas wie Blei im Magen liegt. Freunde hat er bis heute nach wie vor nur wenige. «Ich bin bewusst ein Einzelgänger», sagt der Mann, dessen Auftreten extrovertierter kaum sein könnte. Nie habe er sich privat gegenüber Dritten verpflichten wollen. «Dann musst du an jeden Geburtstag der Kinder deiner Freunde gehen und, und, und – das wollte ich nicht.»

Unter Friedel Rausch blüht Sitek so richtig auf, in der Qualifikation ist er ein sicherer Wert. Als es jedoch in der Auf-/Abstiegsrunde gegen das grosse GC mit Trainer Leo Beenhakker und seinen Stars Sutter, Sforza, Vega oder Elber geht, trifft er plötzlich nicht mehr. Die Erwartungshaltung an den Basler Topskorer ist riesig, umzugehen weiss er mit dieser in Schlüsselspielen jedoch nur selten.

Die Flanke von Örjan Berg

Die Erinnerungen an die grossen Duelle gegen die Zürcher oder Luzern sind bei Sitek dennoch nach wie vor präsent. «Ich habe eine Videokassette vom Spiel gegen GC im vollen Joggeli. Wenn ich sie mir ansehen möchte, steige ich in den Keller runter, hole den alten VHS-Rekorder hervor und setze mich auf das Sofa.» Präsent ist ihm aus dieser Zeit auch der Support der Fans. «Einst erzielte ich im Hardturm nach einer Flanke von Örjan Berg einen Treffer vor der Basler Kurve – alles war rotblau und stürmte an den Zaun.»

Der Barkeeper diskutiert wieder mit. Es geht um Ajax. Wieder nur unentschieden, diesmal bei Utrecht. «Ich bin verliebt in das Ajax von früher», erzählt Sitek. Er selbst liebt am Fussball zudem noch immer vor allem eines. «Das Toreschiessen ist das Einzige, was ich an diesem Spiel schön finde.»

Am Ende reicht es dem FCB aber wieder nicht zum Aufstieg. Sitek verpasst den Endspurt wegen einer Verletzung und gerät auch aufgrund einer anderen Geschichte plötzlich aufs Abstellgleis. Der Verein wirft ihm vor, am Zoll in eine Schlägerei mit der Grenzwache involviert gewesen zu sein. Ein namhafter Sponsor fordert eine persönliche Entschuldigung des Holländers und bezeichnet ihn als «Schande für den Club». Dieser aber bestreitet bis heute, in diese Auseinandersetzung involviert gewesen zu sein. «Ich habe geschwiegen und damit einen meiner damaligen Mitspieler geschützt, der tätlich geworden ist. Deshalb ging ich mich auch nicht entschuldigen, wofür auch?»

Der Abstecher ins Tessin

Die Wogen zwischen Verein und Spieler glätten sich danach nicht mehr, das Tuch ist zerschnitten. Dario Zuffi steht als Sitek-Ersatz bereit, dieser wiederum bekommt unangekündigten Besuch aus dem Tessin. Mit dem Lamborghini fährt der Präsident des FC Locarno bei der Familie Sitek im Unterbaselbiet vor und legt dem Ausnahmekönner einen lukrativen Kontrakt hin. Der Wechsel ins Tessin ist rasch besiegelt – ein Jahr bevor der FCB seine letzte NLB-Saison mit dem fantastischen Aufstieg krönt. «Der FC Locarno, das war wie Ferien», erzählt Sitek. Wohnen darf er in der Villa des vermögenden Präsidenten, alles ist gut.

Das ändert sich aber in seinem zweiten Jahr in der Sonnenstube der Schweiz. Sitek, inzwischen Fussballschweizer, bekommt es mit den Steuerbehörden zu tun. «Es ging um sehr viel Geld», erinnert sich Sitek an die wenig erfreuliche Kunde.

Der Verein möchte plötzlich nichts mehr von der Abmachung wissen, sich an diesen Abgaben zu beteiligen. Und Sitek ist pleite, «weil ich nie gespart und alles weggesoffen habe». Noch heute interessiert ihn Geld gar nicht, es ist ihm schlicht nicht wichtig. «Wenn Sie meinen Kontostand wissen wollen, müssen Sie meine Frau fragen.»

Der Streit zwischen Club und Sitek eskaliert, die Lage für den Holländer und dessen Familie spitzt sich zu. In einer Nacht-und-Nebel-Aktion holt Siteks Bruder schliesslich seine Verwandten in Locarno ab und fährt sie per Auto zurück in die Heimat.

Mehr und mehr Menschen drängen in die Bar. Fussball ist immer noch das Thema. Bis Sitek zum Tennis abschweift – und damit zu Roger Federer. «Er muss mich im Stadion spielen gesehen haben.» Vielleicht, so Siteks Vermutung, sei er deshalb ein so Grosser seines Fachs geworden.

Das Kapitel Schweiz ist damit für Sitek unerwartet abrupt zu Ende gegangen. Heute sagt er, dass er in Basel seine zwei schönsten Jahre der Karriere durchlaufen habe. «Diese Chemie zwischen Spielern und Publikum habe ich bei keinem anderen Club erlebt.» Der FCB wird zu seiner Familie. Ebenso hat er in Basel die grössten Erfolge gefeiert: Zwei erste Plätze in der NLB-Qualifikation und Rang drei am Uhrencup 1992 in Grenchen. Zu mehr reicht es dem Fussballer, von dem viele sagen, er sei ein begnadeter Ballkünstler gewesen, aber nicht. Sitek sagt: «Ich habe in meiner Karriere keinen Pokal, keine Medaille gewonnen und bin nie aufgestiegen – schlimm, oder?»

Doch im alten Joggeli vor Tausenden Zuschauern zu spielen, erfüllt ihn vollends – und ist ihm mehr wert als jede noch so glänzende Trophäe. «Das war das Grösste.» Nur etwas trübt die Beziehung zwischen Sitek und Rotblau bis heute: «Es schmerzt, dass ich mich nie offiziell von den Fans verabschieden durfte.» Was aber auch damit zu tun hat, dass Sitek seit seiner Flucht vom Lago Maggiore nie mehr Schweizer Boden betreten wollte.

Das Schicksal in der Heimat

Zurück in der Heimat, beginnt 1995 die schwierigste Phase im Leben von André Sitek. Fussballerisch steigt er direkt in die höchste Spielklasse im Amateurfussball ein, der Alltag ist aber ohne Arbeit und ohne Struktur. Mit seiner Frau und den Kindern wohnt der damals 32-Jährige bei den Schwiegereltern. Ein halbes Jahr geht dies gut, dann werden die Siteks von der eigenen Familie auf die Strasse gestellt.

Es bleibt nur der Weg zum Obdachlosenheim der Heilsarmee. Dieses liegt mitten im Amsterdamer Ausgangsviertel und nur wenige Schritte von der Old Sailor Bar entfernt. «Es war eine harte Zeit», erinnert sich Sitek. Jeweils um 23 Uhr schliesst das Gebäude, in dem er ein Dach über dem Kopf hat sowie Mahlzeiten serviert bekommt, doch Sitek organisiert sich schon bald einen Schlüssel und verbringt manch einsame Nachtstunde auf dem Barhocker seiner Stammkneipe.

Früh morgens schliesslich kreuzt Sitek die Old Sailor Bar erneut. Diesmal von aussen, da er seinen Nachwuchs in den Kindergarten begleitet – vorbei an den Dirnen, die in den Schaufenstern auf erste Kundschaft warten. «In dieser Zeit lernte ich, stark zu sein.» Und erfährt Sitek, wer zu seinen engsten Verbündeten zählt und ihn nicht fallen lässt. Vor allem sein Bruder – ein 106 Kilogramm schwerer Leibwächter des Königshauses – ist es, der ihm immer wieder Mut macht. Noch heute denkt er oft an seinen Bruder, seinen besten Freund, der vor acht Jahren im Amsterdamer Nachtleben Opfer eines tödlichen Verbrechens geworden ist. «Dieser Verlust beschäftigt mich sehr. Deshalb versuche ich, so oft wie möglich fröhlich zu sein.»

Als Obdachloser erfährt Siteks trister Alltag eine unerwartete Wende. In einem Delikatessengeschäft im Quartier wird ein Verkäufer gesucht, Sitek bekommt eine Chance. In diesem Job sei er aufgeblüht, erzählt Sitek. «Ich habe Wein, Schinken und Olivenöl verkauft.» Nach acht Monaten im Obdachlosenheim reicht der Verdienst, um wieder ein geregeltes Familienleben zu führen. Sitek steht jeden Tag in «seinem» Laden. Eines Morgens hört er, wie eine Gruppe Männer vor dem Laden seinen Namen skandiert. «Ich ging raus und traf auf ein paar FCB-Fans.» Einer habe aus Freude, ihn wiedergesehen zu haben, gar geweint. Und nicht geglaubt, dass derjenige André Sitek, der einst für rotblaue Glückseligkeit sorgte, nun in diesem Geschäft arbeite. «Der Fan sagte: Mein grosser Star verkauft jetzt belegte Brote, der müsste doch Millionär sein», erzählt Sitek.

Die Arbeit auf der Redaktion

Auf Dauer ist die Stelle als Detaillist aber nichts für den Sportfanatiker. Fussball ist seine Passion, und so landet er in der Medienbranche, wo er noch heute als Reporter über das regionale Sportgeschehen in Amsterdam berichtet. Mehrheitlich ist er jedoch auf der Redaktion des De Telegraaf anzutreffen, Veranstaltungen besucht er weniger als früher und an Fussballspielen ist er nur noch selten im Stadion live vor Ort, «weil ich die Besserwisser um mich herum nicht mehr ertrage». Selbst die Spiele seines Ajax verfolgt Sitek nur noch vom Sofa aus. Lieber ist er bei der Familie – bei seiner zweiten Frau und den inzwischen 13-jährigen Zwillingen.

Der Mond scheint, das Old Sailor schliesst demnächst. André Sitek singt auf dem Heimweg, «das tue ich immer, wenn ich ein Mikrofon vor mir habe, aber auch sonst». Dann folgt eine herzliche Verabschiedung. «Melde dich, wenn du mal wieder hier bist.» Die Wege trennen sich, Sitek steigt ins Taxi.

Heute ist der FC Basel für Sitek weit weg, genau gesagt 25 Jahre. Und wie ist sein Bezug zu jenem Verein tatsächlich, der ihm am meisten bedeutet hat? «Ich verfolge die Resultate, das neue Joggeli kenne ich aber nur aus dem Fernsehen.» Kontakt zu früheren Basler Mitspielern hat er keinen mehr, einzig mit einer Familie aus der Nordwestschweiz tauscht er sich regelmässig aus. Anfang der Neunzigerjahre tauften diese FCB-Fans ihren Sohn André. Dadurch ist trotz grosser Entfernung eine Freundschaft entstanden, die bis heute anhält.

Es ist also ruhiger geworden um André Sitek, der mit seinen bald 55 Jahren noch äusserst vital daherkommt. «Einzig die Knie, die sind kaputt», sagt er. Arthrose. Doch bis zu seinem letzten Amateurspiel vor 16 Jahren habe er keine grossen körperlichen Beschwerden gehabt – trotz der für einen Sportler ungewohnten Lebenswandels. Nun hat er vor wenigen Wochen einen Versuch gestartet, mit dem Rauchen aufzuhören. Der Mann, der jeden Tag morgens mit seinem Fahrrad zwanzig Minuten von der Wohnung zur Arbeit und abends wieder zurück radelt, investiert bewusst in seine gesundheitliche Zukunft.

«Bruder Lustig», wie er sich selbst gerne nennt, lebt in Amsterdam also ein ganz normales Leben. Eher zurückgezogen, wie er sagt. Denn kennen tut man Sitek hier in der Öffentlichkeit nicht.

Anders ist dies in der Old Sailor Bar. Diese ist nach wie vor sein Rückzugsort, wenn ihm alles zu viel wird. Also bestellt er sich an diesem Dienstag im Januar ein letztes Bier, gefolgt von der allerletzten Frage: «André Sitek, denken Sie nicht manchmal, dass Sie mit einem seriösen Lebensstil mehr erreicht hätten?»

«Nein, überhaupt nicht. Ich würde heute nochmals alles gleich machen.» (Basler Zeitung)