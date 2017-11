Panenkas, Zauberfreistösse und Flankengott: Ciao Pirlo!

Ein letztes Mal sollte er es richten. Andrea Pirlo wurde in der 90. Minute eingewechselt, 2:0 führte der New York City FC, ein Tor fehlte, um den 1:4-Rückstand aus dem Hinspiel gegen Columbus Crew zu korrigieren. Aber die noch verbleibende Zeit reichte ihm nicht mehr, um noch entscheidende Impulse zu setzen.

Trainer Patrick Vieira hatte Pirlo noch einmal eingesetzt, obwohl dieser fast die Hälfte der Saison mit Knorpel­beschwerden im Knie verpasst hatte und nur noch ein Schatten seiner selbst war. Doch Vieira sagte auch: «Andrea ver­körpert für mich den Fussball.»

Non ho mai avuto idoli nella mia vita ma ho sempre stimato certi giocatori e tu eri uno di quelli! Grazie per avere avuto la possibilità di giocare contro di te MAESTRO!!!! @andreapirlo21 #andreapirlo Ein Beitrag geteilt von Blerim Dzemaili (@b.dzemaili) am 6. Nov 2017 um 13:49 Uhr

Das hatte der Franzose einst auch am eigenen Leib erfahren. Im WM-Final 2006 im Berliner Olympiastadion standen sich im Mittelfeld auch Pirlo und Vieira gegenüber, und der Italiener hatte am vierten WM-Titel grossen Anteil. Gegen Ghana hatte er das erste italienische Turniertor erzielt, im Halbfinal gegen Deutschland in der Verlängerung Fabio Grossos 1:0 vorbereitet.

Im Final wurde er zum dritten Mal im Turnier zum «Man of the Match» gewählt und ging im Penaltyschiessen mit gutem Beispiel voran. Er brachte die «Azzurri» in Führung – mit einem trockenen Schuss unter die Latte.

Die Gelassenheit in Person: Pirlos schönste Panenka-Penaltys im Video. Quelle: YouTube

In seiner Autobiografie «Ich denke, also spiele ich» liess er den wichtigsten Moment seiner Karriere ­Revue passieren: «Ich habe durchgeatmet. Lang, intensiv. Dieser tiefe Atemzug war meiner, aber auch jener des Arbeiters, der nur mühsam ans Monatsende kommt, des reichen und etwas unsympathischen Unternehmers, auch derjenige des Lehrers und des Studenten oder der alten Emigranten, die uns in Deutschland nicht alleine liessen, oder auch der Prostituierten an der Strassenecke. Ich war sie alle. Es scheint unglaublich, aber ­genau in jenem Moment habe ich verstanden, wie schön es ist, Italiener zu sein, ein unbezahlbares Privileg.»

Er machte seine Mitspieler besser

Ausser in seinem Buch gibt es keine solchen Wortmeldungen. Auf jedes ­aktenkundige Wort kommen etwa zehn Pässe. Genial, aus dem Fussgelenk, kaum einer zirkelte Eck- und Freistösse so millimetergenau auf seine Adressaten, und kaum einer machte seine Teamkollegen so viel besser wie der Mann aus der Provinz Brescia.

Kein Zufall, dass ­Milan (2001–11) und Juventus (2011–15) ihre Blütezeit erlebten, als der Regisseur die Fäden zog. Im Sommer 2015 tauchte er nach sechs Scudetti, zwei Champions-League-Trophäen und dem WM-Titel ab in die Anonymität von New York, wo er neben dem Rasen ein Leben ohne Starpflichten leben konnte.

Seit Sonntag ist der 38-Jährige Fussballrentner. Die letzte Ovation der 23 000 Fans im Yankee-Stadium wollte nicht enden.

Weil sie so schön waren: Die besten Pirlo-Freistösse. Quelle: YouTube (Tages-Anzeiger)